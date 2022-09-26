«Через 30 лет вижу Республику Сербскую независимым государством», – Милорад Додик

Республика Сербская, которая является энтитетом Боснии и Герцеговины (БиГ), способна в перспективе стать самостоятельным государством. Об этом заявил член Президиума БиГ от сербского народа Милорад Додик. По его словам, возможно также объединение с Сербией «в определенной форме».

«Через 30 лет я вижу Республику Сербскую независимым государством, которое будет более развитым, объединенным с Сербией в определенной государственной форме, дружественным по отношению к окружению», – сказал политик, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Член Президиума БиГ, который сейчас в качестве кандидата участвует в выборах президента Республики Сербской, также заявил, что гордится своими отношениями с президентом России Владимиром Путиным. «Он помогал Сербской во многих вопросах: при покупке нефтеперерабатывающего завода в Броде, когда наложил вето на британскую резолюцию в Совете Безопасности ООН (по Сребренице). Мне нравится встречаться с ним. Он никогда не просил меня что-либо сделать, он просто спрашивал, чем он может помочь», – сказал политик.

Ранее лидер сербов Боснии заявил, что Республика Сербская признает результаты референдумов по вхождению ЛДНР в состав России.

Баня-Лука, служба информации РИА «Новый День»

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