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Вторник, 4 октября 2022, 17:20 мск

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Коалиция против бошняков: сербы и хорваты Боснии договорились о совместных действиях

Фото: Pixabay

Избранный президент Республики Сербской Милорад Додик и лидер боснийских хорватов Драган Чович договорились о совместных действиях в условиях противостояния с бошняцкими политиками в их намерении создать мусульманскую Боснию и Герцеговину.

«Мы договорились с Хорватским демократическим содружеством и Драганом Човичем объединиться на уровне БиГ и следовать друг за другом. В новом составе Совета министров хорватам принадлежит мандат председателя, а нам достанется должность министра иностранных дел, соглашение достигнуто», – сообщил Додик, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Политик заверил, что договор будет реализован даже в условиях противодействия бошняцких политических сил.

В Боснии и Герцеговине, состоящей из двух энтитетов, бошняки в силу своего численного превосходства над хорватами имеют право выбирать за них представителя в Президиум страны. Так случилось и на всеобщих выборах 2 октября, когда кандидат в члены Президиума и соратница лидера боснийских хорватов Борьяна Кришто проиграла поддержанному бошняками Желько Комшичу, которого боснийские хорваты не признают своим представителем, а в Загребе звучала идея объявить его персоной нон-грата в Хорватии.

Сараево, служба информации РИА «Новый День»

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