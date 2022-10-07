Эксперт: Боснию и Герцеговину ждет унитарное мусульманское будущее

Запад намерен превратить Боснию и Герцеговину в унитарное государство во главе с подконтрольным исламским политическим лидером. Такое мнение высказал политолог, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко в комментарии порталу «Балканист». По его словам, такая перспектива очень вероятна после завершения украинского конфликта, который сейчас занял приоритетное место в международной политике.

Комментируя итоги всеобщих выборов в Боснии и Герцеговине, эксперт отметил, что пока страна продолжит жить, тихо раздираемая внутренними противоречиями, поскольку у в условиях горячего украинского конфликта «внешних акторов, прежде использовавших в своих целях старые тлеющие конфликты, нет ресурсов для активной игры сразу на нескольких площадках».

По оценке Бондаренко, это будет продолжаться до тех пор, «пока внешним акторам (в первую очередь США и Великобритании) не надоест этот бесконечный балканский «тяни-толкай» и те не решат уничтожить дейтонскую политическую систему, приведя все государственное устройство к унитарному образцу во главе с подконтрольным исламским политическим лидером».

«Такой сценарий угрожает прежде всего Республике Сербской и ее политическому руководству. Но на данный момент Лондону и Вашингтону не до Боснии. Прочие политические центры – Берлин, Брюссель, Пекин, Москва – и прежде были лишены достаточных рычагов для серьезного влияния, а в ситуации продолжающегося военного конфликта в Украине тем более связаны ограниченностью ресурсов», – пояснил политолог.

«Тезис «чем масштабнее военные действия в Украине, тем спокойнее на Балканах» становится все более актуальным. Правда, не стоит забывать, что он работает и в обратном направлении», – подчеркнул Бондаренко.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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