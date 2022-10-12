В Брюсселе ждут от Сербии конкретных действий в рамках политики ЕС

Сербия отклоняется от общеевропейского курса, несмотря на официальные заявления о евроинтеграционных планах Белграда. Об этом говорится в проекте отчета Еврокомиссии о ситуации в государствах Западных Балкан, который будет представлен 12 октября.

В документе подчеркивается, что правительство Сербии продолжает обозначать членство в ЕС в качестве своей стратегической цели, но «это необходимо подтвердить реальными действиями». Как считает Еврокомиссия, Белград добился «определенного прогресса» в реформах судебной системы, борьбе с коррупцией и в экономике, в то время как в плане следования европейской внешней политике показатели значительно снизились по сравнению с прошлым годом.

«Сербия не присоединилась ни к одной из ограничительных мер и не поддержала большинство деклараций ЕС относительно Украины», – цитирует «Балканист.ру» выводы Еврокомиссии, которая также отмечает, что Белград «сохранил тесные отношения с Россией, что вызывает вопросы о стратегической ориентации Сербии».

Европейская комиссия заявляет, что показатель соблюдения Сербией европейских деклараций упал с 64% в 2021 году до 45% в августе 2022 года, и «определенные действия и заявления Сербии противоречат внешней политике ЕС».

«От Сербии в первую очередь ожидается выполнение всех обязательств и постепенное присоединение к общей внешней политике и политике безопасности ЕС, включая санкции, в соответствии с рамками переговоров между ЕС и Сербией», – говорится в отчете Еврокомиссии.

Предполагается, что ежегодный отчет Еврокомиссии будет передан президенту Сербии Александру Вучичу.

Брюссель, служба информации РИА «Новый День»

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