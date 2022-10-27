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Четверг, 27 октября 2022, 17:36 мск

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ЦИК Боснии и Герцеговины назвал имя избранного президента Республики Сербской

Фото: blic.rs

Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины подтвердила избрание Милорада Додика на пост президента Республики Сербской. Как пишет «Балканист.ру», об этом стало известно после завершения контрольного пересчета голосов избирателей по требованию проигравшей выборы 2 октября Елены Тривич.

«Те, кто требовал пересчета, должны признать поражение и поздравить победителя. Нет дилеммы в том, кто стал президентом Республики Сербской. Это Милорад Додик. Этот пересчёт голосов подтвердил факт его избрания», – сообщила член ЦИК Ваня Биелица Прутина.

Ранее политические оппоненты Додика потребовали не только провести пересчет голосов избирателей, но и направили иск в суд с требованием отменить итоги выборов 2 октября. Между тем, Союз независимых социал-демократов, возглавляемый избранным президентом Республики Сербской, подал в суд на двух представителей оппозиции. Сторонники Додика обвиняют Небойшу Вукановича, депутата Сербской демократической партии (лидер выборного списка «За справедливость и порядок») и Елену Тривич, проигравшую президентские выборы, в организации аферы со вбросом поддельных бюллетеней в день голосования.

Сараево, служба информации РИА «Новый День»

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