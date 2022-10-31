Владелец сараевской телекомпании призвал к расправе над избранным президентом Республики Сербской

В Боснии и Герцеговине (БиГ) инициировано расследование после сканального заявления владельца сараевской телекомпании Face Сенада Хаджифейзовича с призывом к расправе над избранным президентом Республики Сербской (РС, энтитет Боснии и Герцеговины) Милорадом Додиком.

Как сообщил директор надзорного агентства по коммуникациям БиГ Драшко Милинович, журналист получит как минимум крупный штраф за нарушение Кодекса предоставления аудио и телекоммуникационных услуг. В случае повторения подобных заявлений телекомпания Face рискует лишиться лицензии на вещание, передает «Балканист.ру».

Издание отмечает, что скандальное заявление прозвучало накануне. В авторской программе Хаджифейзович задался вопросом, кто мог бы изменить политический курс Республики Сербской и снять с должности ее президента и лидера правящего Союза независимых социал-демократов Милорада Додика.

«Пусть реагируют на Западе. Европа – никакая, но тогда Америка! Что с ним [Милорадом Додиком] сделать? Что? Отправить в отставку, утихомирить, убить?» – заявил Хаджифейзович.

В Союзе независимых социал-демократов назвали это высказывание «чудовищным призывом к убийству» и потребовали максимально строгого наказания. Сам Хаджифейзович опубликовал замедленную аудиозапись своего выступления, утверждая, что произнес фразу «отправить в отставку, утихомирить, усмирить».

Сараево, служба информации РИА «Новый День»

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