В Челябинске машина вылетела на остановку: четверо в больнице (ФОТО, ВИДЕО)

Публикации за 13.02.17

Рядом с челябинским вузом иномарка после ДТП вылетела на тротуар.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел около 13:00 на перекрестке напротив главного корпуса Южно-Уральского государственного университета.

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По словам горожан, автомобиль «Лексус» проехал на красный свет и столкнулся с «Тойотой» и «Мерседесом».

От удара виновника аварии отбросило на тротуар, иномарка влетела в остановку, сбив четырех девушек, и врезался в маршрутный «Форд Транзит», а тот, в свою очередь, ударил автобус «Пежо». Пострадавших госпитализировали на машинах скорой медицинской помощи.

Челябинск, Виктор Елисеев

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