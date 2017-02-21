Челябинские остановки опасны для горожан

Публикации за 21.02.17

Большинство остановок общественного транспорта в Челябинске опасны для людей. К такому выводу пришли общественники по итогам мониторинга, проведенного после ДТП возле ЮУрГУ.

Как уже сообщал «Новый День», днем 13 февраля автомобиль «Лексус» проехал на красный свет и столкнулся с «Тойотой» и «Мерседесом», после чего вылетел на остановку общественного транспорта и снес четырех девушек. «Мы промониторили более 200 остановочных комплексов, находящихся на территории Челябинска, можно сказать, что большинство из них не соответствует ГОСТу. Находится на них опасно для жизни и здоровья пассажиров», – заявили общественники.

Вопросы безопасности остановочных комплексов обсудят 22 февраля в рамках круглого стола с участием общественности и представителей ГИБДД.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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