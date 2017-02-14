«Шо, опять?!»: после аварии у ЮУрГУ в Челябинске проверят остановки общественного транспорта

Публикации за 14.02.17

В Челябинске после резонансного ДТП проверят остановки общественного транспорта.

Напомним, вчера днем возле ЮУрГУ , автомобиль «Лексус» проехал на красный свет и столкнулся с «Тойотой» и «Мерседесом», после чего вылетел на остановку общественного транспорта и снес четырех девушек. Как передает корреспондент РИА «Новый День», инспекционный рейд планируется провести с 15 по 21 февраля, а по итогам планируется организовать круглый стол с участием представителей различных ведомств и обсудить вопросы безопасности ждущих транспорт пассажиров.

Организаторы рейда ссылаются на многочисленные жалобы челябинцев, утверждающих, что остановки не отвечают требованиям безопасности или установлены в неположенных местах. «Зачастую можно увидеть полное отсутствие остановочных комплексов, когда люди ждут автобус на тротуаре или перекрестке, что создает угрозу для их жизней», – отмечают инициаторы акции.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

Правда, это далеко не первая инициатива по усилению безопасности остановочных комплексов. Некогда позаботиться о пассажирах, дожидающихся общественный транспорт, обещали власти Челябинска. Напомним, в 2013 году после трагедии на улице Доватора, когда водитель-лихач не справился с управлением и насмерть сбил дожидавшихся маршрутку 35-летнюю челябинку и ее трехлетнюю дочь, мэрия пообещала установить на остановках ограждения. И даже принялась выполнять свое обещание, вбив на нескольких остановочных пунктах специальные столбы, препятствующие заезду автомобилей на тротуар. Правда, особой пользы горожане в этой мере не увидели, решив: «Деньги украли, ограждения установили для показухи!» Да и городские власти быстро к этой идее охладели.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 14.02.17

Южноуральские чиновники заставляют жителей самостоятельно снести аварийный дом, жилье взамен не предлагают. / В Челябинске используют стройматериалы с непредсказуемыми свойствами. / В Челябинске около десятка многоэтажек остались без воды из-за коммунальной аварии. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»