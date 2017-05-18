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Челябинск

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Публикации за 18.05.17

По отрицательным мотивам: уволен начальник уголовного розыска Центрального района Челябинска

По отрицательным мотивам: уволен начальник уголовного розыска Центрального района Челябинска

Уволен начальник уголовного розыска Центрального района Челябинска, в его отношении начата доследственная проверка.

Как передает корреспондент РИА , начальник уголовного розыска челябинского ОМВД «Центральный» Эльдар Ханов уволен по отрицательным мотивам, то есть за поступки, компрометирующем органы внутренних дел. Об этом агентству сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам источникам, следственные органы СКР по Челябинской области начали доследственную проверку по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 285 Уголовного кодекса РФ (злоупотребление служебным положением).

В пресс-службах регионального следственного управления, ГУ МВД по Челябинской области и УМВД по Челябинску пока не смогли прокомментировать эту информацию.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 18.05.17

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