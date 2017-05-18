По отрицательным мотивам: уволен начальник уголовного розыска Центрального района Челябинска

Публикации за 18.05.17

Уволен начальник уголовного розыска Центрального района Челябинска, в его отношении начата доследственная проверка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», начальник уголовного розыска челябинского ОМВД «Центральный» Эльдар Ханов уволен по отрицательным мотивам, то есть за поступки, компрометирующем органы внутренних дел. Об этом агентству сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам источникам, следственные органы СКР по Челябинской области начали доследственную проверку по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 285 Уголовного кодекса РФ (злоупотребление служебным положением).

В пресс-службах регионального следственного управления, ГУ МВД по Челябинской области и УМВД по Челябинску пока не смогли прокомментировать эту информацию.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 18.05.17

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