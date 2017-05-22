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Публикации за 22.05.17

Начальник уголовного розыска Центрального района Челябинска уволен

Начальник уголовного розыска Центрального района Челябинска уволен

Начальник уголовного розыска Центрального района Челябинска уволен по отрицательным мотивам.

Как уже сообщал РИА , информация об увольнении начальника уголовного розыска ОМВД «Центральный» появилась в четверг, 18 мая. Однако тогда в пресс-службе полицейского главка этот факт не подтвердили. В полиции сообщили лишь, что в отношении Эльдара Ханова, действительно, ведется проверка по статье 285 Уголовного кодекса РФ (злоупотребление служебными полномочиями), заявив, что если инкриминируемые ему факты подтвердятся, полицейский будет уволен из органов внутренних дел.

Сегодня в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области сообщили: начальник уголовного розыска челябинского ОМВД «Центральный» Эльдар Ханов уволен по отрицательным мотивам. Материалы внутренней проверки, проводившейся в отношении полицейского, переданы в региональное следственное управление СКР для принятия процессуального решения. В СУ СКРФ по Челябинской области следственном управлении сообщили о проведении собственной доследственной проверки в отношении Ханова.

Челябинск, Виктор Елисеев

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