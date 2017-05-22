Публикации за 22.05.17

Начальник уголовного розыска Центрального района Челябинска уволен по отрицательным мотивам.

Как уже сообщал РИА «Новый День», информация об увольнении начальника уголовного розыска ОМВД «Центральный» появилась в четверг, 18 мая. Однако тогда в пресс-службе полицейского главка этот факт не подтвердили. В полиции сообщили лишь, что в отношении Эльдара Ханова, действительно, ведется проверка по статье 285 Уголовного кодекса РФ (злоупотребление служебными полномочиями), заявив, что если инкриминируемые ему факты подтвердятся, полицейский будет уволен из органов внутренних дел.

Сегодня в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области сообщили: начальник уголовного розыска челябинского ОМВД «Центральный» Эльдар Ханов уволен по отрицательным мотивам. Материалы внутренней проверки, проводившейся в отношении полицейского, переданы в региональное следственное управление СКР для принятия процессуального решения. В СУ СКРФ по Челябинской области следственном управлении сообщили о проведении собственной доследственной проверки в отношении Ханова.

Челябинск, Виктор Елисеев

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