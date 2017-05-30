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Челябинск

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Публикации за 30.05.17

Экс-начальник угрозыска Центрального района Челябинска задержан

Экс-начальник угрозыска Центрального района Челябинска задержан

Бывший начальник уголовного розыска Центрального района стал фигурантом уголовного дела.

Как сообщили РИА в следственном управлении СКР по Челябинской области, в отношении экс-начальника отдела уголовного розыска ОП «Центральный» УМВД России по Челябинску Ильдара Ханова возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По версии следствия, в октябре 2016 года, полицейский завладел банковской картой подозреваемого по уголовному делу. С банковской карты он снял более 95 тысяч рублей, которыми воспользовался по собственному усмотрению.

Преступления выявлены сотрудниками регионального управления ФСБ России и ГУ МВД по Челябинской области, осуществлявшими оперативное сопровождение уголовного дела.

В настоящее время мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Кроме того, по данным собственного источника агентства в правоохранительных органах, в связи с возбуждением уголовного дела начата доследственная проверка в отношении вышестоящего руководства полицейского. В Следственном комитете эту информацию подтвердить не смогли.

Челябинск, Виктор Елисеев

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