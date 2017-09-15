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Челябинск

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«Не с кем вести диалог»: челябинский бизнесмен объяснил, почему вывез уникальные тренажеры из зала спортшколы «Атлет» (ВИДЕО)

«Не с кем вести диалог»: челябинский бизнесмен объяснил, почему вывез уникальные тренажеры из зала спортшколы «Атлет» (ВИДЕО)

Челябинский предприниматель объяснил вывоз оборудования из спортшколы «Атлет» экономическими интересами.

Как уже сообщал , на этой неделе частный инвестор забрал уникальные тренажеры из помещения ДЮСШ по силовым видам «Атлет», расположенного на улице Карла Либкнехта.

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Оборудование, изготовленное специально для тренировок детей от 3 до 12 лет, было перевезено в зал на северо-западе Челябинска. Об этом рассказал руководитель МУ «Спортивный город» Эркин Маматов.

«Инвестор давно делал там ремонт, и понимание того, что оборудование из зала заберут у руководства спортшколы было, – настаивает г-н Маматов. – Тренажеры вывезли не из-за оптимизации. Почему руководство спортшколы переводит всю ситуацию на Либкнехта? Потому что много вопросов есть к помещению на Сони Кривой. Так, в начале 2000-х годов группа физических лиц безвозмездно передала учреждению тренажеры. И сейчас люди, которые ходят туда заниматься, начали рассказывать, что на некоторых из этих тренажеров появились наклейки ИП, арендующего зал в коммерческие часы. Хотя это пока непроверенная информация. Но с этим нужно разбираться. Как и с тем, что этот же ИП работает в «Атлете» тренером. Мне кажется, в этом может быть коррупционная составляющая».

В спортшколе с позицией руководителя «Спортивного города» не согласны. «Я не знаю, что происходило в начале 2000-х годов, так как стал директором в 2011-м, – комментирует руководитель «Атлета» Сергей Цыкунков. – Но за все имущество, стоящее на балансе школы, могу дать ответ. Ничего из него не пропало. И если кто-то не увидел тренажеры в помещении на Сони Кривой – так у нас по городу пять филиалов. И оборудование просто может быть в одном из них».

Что касается вывоза тренажеров из зала на Карла Либкнехта, то это связано именно с начавшейся оптимизацией, настаивает директор спортшколы. «В марте этого года мы заключили договор с инвестором, – рассказывает Сергей Цыкунков. – Он был рассчитан на год. Но я обсуждал с инвестором и планы на будущее. Он собирался открыть в городе сеть таких клубов. И для зала на северо-западе, насколько я знаю, заказал еще один комплект тренажеров».

Сам предприниматель – Олег Леонгард – подтверждает слова директора «Атлета». «Я не планировал забирать тренажеры из зала «Атлета», – рассказывает бизнесмен. – Я хотел создать сеть детских фитнесс-центров: один клуб был бы на Комсомольском проспекте, и он сейчас уже действует, другой – на Карла Либкнехта. Но разгоревшийся конфликт, связанный с оптимизацией, создал ситуацию неопределенности. Мне сейчас не с кем вести диалог. Я знаю, что «Атлет» должен передать имущество КУиЗО, а КУиЗО передаст его другому учреждению. Но с кем мне сейчас говорить? Его ещё не передали. Поэтому вывоз тренажеров – это исключительно бизнес-решение. Я не становлюсь ни на чью сторону, не говорю – плоха и хороша оптимизация. В данном случае я действую, исходя из экономических интересов. Конфликт продолжается, и разгорается все больше. Я не хочу быть в него втянутым».

Более того, как только конфликт разрешится, предприниматель готов вернуться в зал на Карла Либкнехта. По крайней мере, сесть за стол переговоров с представителями мэрии, которые будут вправе обсуждать, в том числе, финансовую сторону.

Пока же все посетители фитнесс-клуба «Левушка» получили уведомления о переезде оборудования и приглашения в новое помещение. А воспитанники школы «Атлет» продолжают заниматься в пустом зале. «Мы делаем все, чтобы тренировочный процесс продолжался, – рассказал Сергей Цыкунков. – Да, придется заниматься без тренажеров – отжиматься от пола, подтягиваться на турнике. Наконец, есть тренажеры в помещении на Сони Кривой. Правда, там «взрослые» тренажеры…»

Напомним, чиновники мэрии, начиная оптимизацию, уверяли: «На детях это никак не отразится».

Челябинск, Виктор Елисеев, Николай Бутов

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