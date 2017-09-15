«Не с кем вести диалог»: челябинский бизнесмен объяснил, почему вывез уникальные тренажеры из зала спортшколы «Атлет» (ВИДЕО)

Челябинский предприниматель объяснил вывоз оборудования из спортшколы «Атлет» экономическими интересами.

Как уже сообщал «Новый День», на этой неделе частный инвестор забрал уникальные тренажеры из помещения ДЮСШ по силовым видам «Атлет», расположенного на улице Карла Либкнехта.

Полгода назад чиновники и депутаты обещали всячески помогать «Атлету»

Оборудование, изготовленное специально для тренировок детей от 3 до 12 лет, было перевезено в зал на северо-западе Челябинска. Об этом рассказал руководитель МУ «Спортивный город» Эркин Маматов.

«Инвестор давно делал там ремонт, и понимание того, что оборудование из зала заберут у руководства спортшколы было, – настаивает г-н Маматов. – Тренажеры вывезли не из-за оптимизации. Почему руководство спортшколы переводит всю ситуацию на Либкнехта? Потому что много вопросов есть к помещению на Сони Кривой. Так, в начале 2000-х годов группа физических лиц безвозмездно передала учреждению тренажеры. И сейчас люди, которые ходят туда заниматься, начали рассказывать, что на некоторых из этих тренажеров появились наклейки ИП, арендующего зал в коммерческие часы. Хотя это пока непроверенная информация. Но с этим нужно разбираться. Как и с тем, что этот же ИП работает в «Атлете» тренером. Мне кажется, в этом может быть коррупционная составляющая».

В спортшколе с позицией руководителя «Спортивного города» не согласны. «Я не знаю, что происходило в начале 2000-х годов, так как стал директором в 2011-м, – комментирует руководитель «Атлета» Сергей Цыкунков. – Но за все имущество, стоящее на балансе школы, могу дать ответ. Ничего из него не пропало. И если кто-то не увидел тренажеры в помещении на Сони Кривой – так у нас по городу пять филиалов. И оборудование просто может быть в одном из них».

Что касается вывоза тренажеров из зала на Карла Либкнехта, то это связано именно с начавшейся оптимизацией, настаивает директор спортшколы. «В марте этого года мы заключили договор с инвестором, – рассказывает Сергей Цыкунков. – Он был рассчитан на год. Но я обсуждал с инвестором и планы на будущее. Он собирался открыть в городе сеть таких клубов. И для зала на северо-западе, насколько я знаю, заказал еще один комплект тренажеров».

Сам предприниматель – Олег Леонгард – подтверждает слова директора «Атлета». «Я не планировал забирать тренажеры из зала «Атлета», – рассказывает бизнесмен. – Я хотел создать сеть детских фитнесс-центров: один клуб был бы на Комсомольском проспекте, и он сейчас уже действует, другой – на Карла Либкнехта. Но разгоревшийся конфликт, связанный с оптимизацией, создал ситуацию неопределенности. Мне сейчас не с кем вести диалог. Я знаю, что «Атлет» должен передать имущество КУиЗО, а КУиЗО передаст его другому учреждению. Но с кем мне сейчас говорить? Его ещё не передали. Поэтому вывоз тренажеров – это исключительно бизнес-решение. Я не становлюсь ни на чью сторону, не говорю – плоха и хороша оптимизация. В данном случае я действую, исходя из экономических интересов. Конфликт продолжается, и разгорается все больше. Я не хочу быть в него втянутым».

Более того, как только конфликт разрешится, предприниматель готов вернуться в зал на Карла Либкнехта. По крайней мере, сесть за стол переговоров с представителями мэрии, которые будут вправе обсуждать, в том числе, финансовую сторону.

Пока же все посетители фитнесс-клуба «Левушка» получили уведомления о переезде оборудования и приглашения в новое помещение. А воспитанники школы «Атлет» продолжают заниматься в пустом зале. «Мы делаем все, чтобы тренировочный процесс продолжался, – рассказал Сергей Цыкунков. – Да, придется заниматься без тренажеров – отжиматься от пола, подтягиваться на турнике. Наконец, есть тренажеры в помещении на Сони Кривой. Правда, там «взрослые» тренажеры…»

Напомним, чиновники мэрии, начиная оптимизацию, уверяли: «На детях это никак не отразится».

Челябинск, Виктор Елисеев, Николай Бутов

Челябинск. Другие новости 15.09.17

Прокуратура не смогла оспорить приговор учительнице-наркодилеру из Челябинска. / В Челябинске маршрутка врезалась в спецтехнику. / Челябинка чудом спаслась, угодив под поезд. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»