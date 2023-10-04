В Челябинске еще один депутат заявил о банкротстве

Еще один челябинский депутат заявил о банкротстве.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», иск о признании себя банкротом в арбитражный суд Челябинской области подал депутат Металлургического районного совета Челябинска Эркин Маматов. Информация об этом опубликована в картотеке дел суда.

Заявление депутат-единоросс и предприниматель подал 2 октября, указав сумму исковых требования почти в 1,3 миллиона рублей и попросив отсрочки выплаты вознаграждения финансовому управляющему.

Эркин Маматов считается представителем пула депутата Государственной Думы Владимира Бурматова. Он, как и Бурматов, является выходцем из МГЕР. До 2021 года возглавлял в Челябинске МБУ «Спортивный город», курирующее работу спортивных школ, а также «дворовый» спорт. Однако после того, как 30 сентября 2021 года в учреждении прошли обыски, Маматов ушел с поста директора МБУ.

Напомним, в середине сентября текущего года суд признал банкротом еще одного челябинского парламентария – депутата Челябинской городской Думы Олега Иванова. До этого, в июне 2023 года, заметного участника строительного рынка Челябинска отправили в СИЗО по обвинению в неправомерном обороте средств платежей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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