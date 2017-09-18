«Не занимайтесь ерундой»: мэр Челябинска ответил сторонникам прозрачной оптимизации

Власти Челябинска так и не смогли объяснить смысл оптимизации «по-атлетовски».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», нескрываемое раздражение вызвали сегодня у главы Челябинска Евгения Тефтелева вопросы журналистов об оптимизации спортивных школ в городе.

Чиновник вновь напомнил, что процесс оптимизации коснулся не только спортшкол. «Я еще раз прокомментирую, что реформирование идет не только спортивных организаций города Челябинска. Мы прошли большую оптимизацию в системе образования, системе здравоохранения, культуры, – напомнил градоначальник. – Основные принципы заложены таким образом, что сегодня спортивные учреждения могут функционировать, если там есть руководители, есть тренеры, есть учащиеся. А наличие многих работников финансовой сферы, мы считаем, это можно оптимизировать в рамках одного, двух, трех, четырех более крупных учреждений, которые объединят всю эту сферу».

Правда, и по оптимизационным процессам в системе здравоохранения, и по аналогичному механизму в сфере культуры у общества сложилось весьма неоднозначное мнение. Например, объединение киноклуба имени Леонида Оболенского и кинотеатра имени Пушкина культурная общественность восприняла как стремление городских властей избавиться от достаточно востребованного среди челябинцев клуба.

Впрочем, журналистов больше интересовал второй сценарий оптимизации, ставший известным благодаря выступлениям родителей, тренеров и руководства спортивной школы «Атлет». Напомним, эта спортшкола сохраняет юридическое лицо, а также административный персонал. Учреждение должно просто передать имущество в оперативное управление другой организации.

При этом глава Челябинска в очередной раз не смог объяснить, каким образом это будет способствовать улучшению работы спортшколы, ограничившись обвинениями руководства в неэффективности.

Хотя не исключено, что г-н Тефтелев имеет весьма искаженное представление о ситуации с имуществом в «Атлете». «В помещении находится оборудование, которое арендуется. За которое, откровенно говоря, не видно, куда уходят какие-то деньги, в том числе и внебюджетные фонды», – рассказал градоначальник. Между тем, спортшкола не арендовала оборудование. Инвесторы предоставили его учреждению в безвозмездное пользование. Более того, предприниматели платят спортшколе за аренду помещений в коммерческие часы. Почему мэр или начальник управления по физической культуре не могут узнать, куда уходит этот внебюджет, просто обратившись к бухгалтерской отчетности, – неизвестно.

«И зачем родителям знать о какой-то смете и так далее, и так далее, и так далее? – назидательно продолжил градоначальник. – Родителей что интересует? Есть у него сын или дочь, которые приходят на занятия – и пускай дальше продолжают заниматься». Правда, дети в помещении на улице Карла Либкнехта «продолжают заниматься» в пустом зале, так как инвестор вывез оттуда свои тренажеры, чтобы не оказаться втянутым в конфликт. Но и это не смущает челябинского градоначальника, указавшего, что мнения сторон по этому поводу, опубликованные в СМИ, «как-то разнятся» – и только.

Что касается интереса к процессу оптимизации Общероссийского народного фронта, то и общественникам, вслед за родителями, глава Челябинска указал их место. «У ОНФ есть права и обязанности, – подчеркнул он. – Пускай они в соответствии со своими правами действуют».

Наконец, утомившись вниманием журналистов к вопросу оптимизации спортшкол, г-н Тефтелев резко прекратил общение: «Все. Давайте. Не занимайтесь ерундой!»

Челябинск, Виктор Елисеев

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