Скромно: День народного единства отметят в Челябинске без размаха

Программа празднования Дня народного единства в Челябинске оказалась весьма скромной.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, завтра, 4 ноября, стоится всего три общегородских мероприятия. Утро начнется с торжественного богослужения в Свято-Симеоновском кафедральном соборе в честь праздника Казанской иконы Богородицы, которое будет проходить, ориентировочно, с 9:00 до 11:00. Примерно в 11:00 от кафедрального собора стартует крестный ход, который продлится около 45 минут.

Хотя вряд ли богослужение и крестный ход так уж связаны с Днем народного единства. Во всяком случае, «партия власти» так не считает. Ведь в то же самое время, когда планируется начать крестный ход (в 11:00), «Единая Россия» приглашает горожан на Кировку, где начнут работать интерактивные площадки. Как сообщает пресс-служба регионального отделения ЕР, здесь в это время «военно-исторические клубы в костюмах стрельцов, горожан, знати, а также иноземцев представят эпизоды освобождения Москвы 1612 года».

В полдень на Кировке у главпочтамта состоится митинг-концерт «День народного единства». А в 13 часов в концертном зале имени Прокофьева на улице Труда открывается XII областной детский фестиваль национальных культур «Соцветие дружное Урала». В рамках праздничного концерта пройдет вручение премии «Национальное признание».

Напомним, историки считают праздник 4 ноября довольно сомнительным: они утверждают, что ничего особенного в этот день в Москве 405 лет назад не происходило. Наиболее значимая дата – 1 ноября, когда ополченцы и казаки отбили Китай-город. А польский гарнизон в Кремле капитулировал гораздо позднее: по некоторым данным, только 6 декабря. Кстати, ворвавшиеся в Кремль казаки под горячую руку чуть не прикончили будущего царя Михаила Романова и его мать Ксению Ивановну, сидевших в осаде вместе с поляками. Победители считали коллаборационистами всех, кто причастен к Семибоярщине, а дядя будущего царя Иван Никитич Романов был одним из этих семи.

А вот как описываются события 400-летней давности в журнале «Вокруг Света»: «Современники интересующего нас события датировали его 22 октября и 1 ноября – соответственно по юлианскому и григорианскому календарям. Совершенно законно: в конце XVI и на протяжении всего XVII столетия разница между юлианским и григорианским календарями составляла 10 суток. С 1918 года в нашей стране используется григорианский календарь. Так почему же Дума утвердила в качестве праздничного и нерабочего дня четвертое, а не первое ноября? Ответ до смешного прост: потому, что она полностью доверилась православному церковному календарю, в основе которого лежит годовой цикл повторяющихся на протяжении столетий праздников и дней памяти. Напомним, что переход на григорианский календарь был сделан с учетом накопившейся к XX века разницы: в прошлом столетии (как, впрочем, и в нынешнем) она равнялась 13 суткам. Русская церковь отмечала «осеннюю Казанскую» 22 октября по юлианскому календарю и в XVII, и в XVIII, и в XIX столетиях. Когда понадобилось привести параллельные даты, то она оказалась (вполне законно) сдвинутой на 4 ноября. Такие календарные подвижки неизбежны, пока Русская православная церковь следует в своей внутренней жизни юлианскому календарю. В XXII столетии, к примеру, «осенняя Казанская» переместится уже на 5 ноября по новому стилю. Сближаясь, между прочим, с отмененным праздничным днем 7 ноября.

Подчеркнем, что 22 октября (4 ноября) православные христиане празднуют не годовщину взятия ополченцами московского Китай-города – события однократного, не передвигающегося в зависимости от столетия, а чудотворения Казанской иконы Божией Матери, их символическую связь с освобождением Москвы и всей страны от интервентов. Связь, закрепившуюся в сознании русских людей к середине XVII века значительно позднее интересующего нас события и окончания Смуты. Так что, с точки зрения людей Церкви и воцерковленных православных, тут нет хронологической ошибки.

Но почему законодатели государства, по Конституции отделенного от Церкви, утвердили, придав ему светскую словесную обертку, церковный по сути праздник? Может быть, в 1612 году что-то важное случилось именно 4 ноября по новому стилю, или 25 октября по юлианскому календарю? Нет, русские источники дружно молчат об этом дне. В упомянутом дневнике есть под 4 ноября краткая запись о незначительной попытке отбитой атаки. Доверимся ей, хотя она и вызывает большие сомнения. Но никаких других свидетельств о воскресном дне 25 октября (4 ноября) 1612-го современники нам не оставили.

Получается, строго говоря, мы будем праздновать годовщину 4 ноября 1612-го, дня, когда ни одного сколько-нибудь заметного события, связанного с «освобождением Москвы от польских интервентов» или с «окончанием Смутного времени», не произошло».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 03.11.17

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