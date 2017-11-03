День Ивана Сусанина: что нам стоит строй построить

Накануне двухдневки Минина – Пожарского – Великого Октября очень хочется отколупнуть корочки с болячки – поговорить о национальной идее. А почему не поговорить, если это притупит приступ когнитивного диссонанса на параноидальном фоне политической повседневности?! Своеобразная самопсихотерапия. То ли в разваливающейся реальности, то ли нарождающейся…

Не нужно быть Конфуцием, Геродотом или Карамзиным, чтобы сообразить: империи всегда нужна объединяющая идея, без идеи империя невозможна. Часто это идея национального величия, иногда персонифицированная, как в случаях с Македонским, Цезарем, Наполеоном, Сталиным, Мао.

У нас проблема осложняется еще и наличием загадочной русской души, которой испокон веку необходимо нечто не пойми что: эфемерное, высокое и далекое, едва брезжащее в непроглядном будущем, но застилающее сверкающей пеленой сегодняшнюю разруху и постоянный бардак. Недостижимая цель, оправдывающая любые средства. Огонек фантом для путника в густой холодной бесконечной ночи – неважно, в лесу, в степи. Блестящая универсалия, микширующая тусклые реалии.

В государстве российском национальная идея, слава богу, находилась всегда. «Крещение», «Битва с врагами земли русской – Ордой, поляками, шведами, турками, французами и прочими европейцами», «Православие, самодержавие, народность» сменяли друг друга гармонично и аккуратно.

СССР тоже без идеи ни дня не существовал. От плотоядной «экспроприация экспроприаторов» дошли по кровавым историческим буеракам до относительно миролюбивого «строительства развитого социалистического общества». У миролюбивой цели был драйв, типа «догнать и перегнать американцев», стратегия малых достижений: «каждому советскому человеку – по отдельной квартире к 1980 году» и вполне симпатичная россиянская философия в качестве национального релакса «доживем до понедельника».

А вот в нынешней России «идейный» механизм явно пробуксовывает.

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Безыдейность началась с развала советской империи. Четверть века назад все её (кроме русского) народы обозначили не фантастические национальные идеи, а вполне благоразумные национальные интересы. И поэтому организованно вышли из полувекового коллективного марша невесть куда.

Нам – оставшимся в гордом одиночестве – почти две пятилетки было отнюдь не до идей – одни сверхурочно воровали, другие – беспросветно выживали.

Но на рубеже тысячелетий стало ясно: стране требуется новый объединяющий принцип, без него никуда. Каждый сам по себе. И этого каждого манят чужие берега и неведомые страны. Разбредаются уже не народы, а отдельные личности, но в массовом порядке.

Объединительную русскую мечту стали искать кто ни попадя: и озабоченные судьбами отчизны, и радеющие исключительно за собственные политические персоны. Примеряли многое: построить самую демократичную в мире демократию; стать самой технологичной в мире державой; освоить к 2030 г. все планеты Солнечной системы…

На деле высосанные из пальца идеи дискредитировали их же создатели. Самая демократичная демократия обернулась бандитским переделом, чиновничьим беспределом, псевдореформенной суетой и народной маетой. Ракет в космос отправили много, но все они улетели куда-то не туда.

С высокими технологиями – они же инновации, они же нанопрорывы тоже облом. Расчеты по таким серьезным вещам отчего-то доверили экономистам-бухгалтерам (их у нас теперь как собак нерезаных), а не инженерам ­ с конструкторами, которых на родине теперь и днем с огнем не сыщешь.

Да и вообще, честно-то говоря, для высоких технологий нация мы неподходящая –

слишком мелкие они, эти высокие технологии. Слишком нудная это работа для холериков – богатырей, людей громких, увлекающихся, внезапных. Опять же с большими руками, не то, что корейцы – японцы, скажем. У которых и глаз – сразу глазомер, и терпения столько, что могут его выделять и продавать, и руки – крохотные роботы, что соберут все что угодно, вплоть до живых людей и почти живых механизмов.

Нам же ни к чему мельчить, мы хотим делать самые гигантские в мире нано и микро. Мы не можем по кусочкам экономику собирать. Нам – чтобы за ночь – и мосты, и дворцы, и заводы, и пароходы, и деньги, и мозги…

Но объединять-то народ надо, как ни крути. Поразмыслив, правители решили вернуться к корням, к хорошо забытому старому. Стали рассчитывать глубину, образно говоря, проникновения.

К эпохе Владимира (Святославовича) не получится: один раз уже крестились, так что крещение вычеркиваем.

К Петровской – не комильфо, с гадящей англичанки, что ли пример брать?! А до шведского уровня жизни – как нашим правителям до Петра – не дотянуться. С другой стороны, Икея – это явно не наша идея, слишком аскетично и практично – размаха и сусального золота не хватает. И потом что это за бодяга: «Собери сам?!?»

Коммунизм точно строить поздновато, поскольку страна развернулась к какому-то невероятному социальному порядку, для которого и названия-то подходящего не придумать.

Может, православие, самодержавие, народность? Но тогда уж минус народность. Теперь каждый неповторим и манифестирует свои сложности и странности, ущербности и уродства как редкие достоинства. Каждый экзистенциален – ни с кем не роднится и не дружит. Никому помогать «всем миром» не собирается. Ничьи взгляды, кроме собственных, не разделяет. У каждого своя колокольня и на остальных он с нее, извините, плюет.

И с самодержавием нужно повременить, во всяком случае, пока.

Остается православие. Крестики уже надеты процентах на девяноста. Но, пардон, большинство же и лба не умеет перекрестить, я уж не говорю о знании основного документа – Библии. Потом: финансисты-капиталисты все поголовно иудеи – мы же не какие-нибудь древние испанцы с португалами, чтобы цвет нации насильно крестить. Опять же, как быть с татарами или кавказцами: их, что в национальное единство не включать? Они ведь в центре страны живут, хитрые, и нефть у них, везучих, – нельзя не считаться. Словом, и тут незадача.

Но нужна, нужна стране национальная идея – как воздух нужна! Нужно чем-то укрепить национальный дух, пока мы дух не испустили.

Ведь без него ничтожна политика, жалки – партийные лозунги. Да вы и сами видите эти мелкотравчатые заявы: ЛДПР ратует за отмену ЕГЭ; коммунисты талдычат про коммунальные платежи, пенсии и материнский капитал; ЕР заманивает избирателей самыми длинными в мире пешеходными зонами, построенными в городах с самыми разбитыми в мире дорогами; яблочники почти шепчут о городах-утопиях и честном чиновничестве...

В принципе, можно было бы попробовать опять побить каких-нибудь инородцев, что прут на Русь ордами. Но прут-то к нам мирные и работящие. К тому же по дешевке строят, ремонтируют, чистят наше Отечество. Их бить или депортировать – нерентабельно.

Вообще, мордобой, драка – это могло бы стать идеей, это наше, родное.

А врагов – найдем. Не на востоке, так на западе, еще север с югом есть…

Но тут опять же с оборонными технологиями провисаем, да и потом, за последние 25 лет мы как-то разучились шить – готовить – выращивать свое. Все басурманское наровим надеть – съесть. Разве что выпить у нас всегда найдется …

Создавать экономику, осваивать необъятные отечественные просторы, заниматься культурным строительством – нам скучно, и уж коли мы и возьмемся что строить – так это строй. А?! Чем плоха как национальная и объединительная идея – строительство строя?!

В строю и драться ловчее (особенно с теми, кто не в строю или – в другом строю).

И своих от чужих в строю легко отличить.

И потом – сами не построимся – нас, уж будьте спокойны, построят. Это у нас тоже, если не идея, то одна из любимых забав.

Вон сколько народу мечтает об этом, прямо тоскует, с надеждой ждет очередного построения.

И потом согласитесь – от крепкого строя уже и до самодержавия недалеко…

И вот тут, я полагаю, можно будет этот уже одиножды перелицованный праздник – 7 ноября – еще хлеще, под текущий строевой момент подстроить. Ну их, гражданина Минина и князя Пожарского. Опять же высоколобые интеллектуалы кривятся – 4- 5 ноября в этом смысле, де, отмечать нечего. Отмечать есть чего – в декабре.

А нам ведь в декабре и так есть что отмечать: сначала День чекиста, потом Новый Год. Особо «строевые» еще и Денюху генералиссимуса отмечают…

Короче, я предлагаю обсудить и заменить ноябрьский день Минина с Пожарским на День Ивана Сусанина. Честно говоря, обман шляхты этим преданным первому Романову крестьянином тоже нужно отмечать в декабре – накануне Рождества он вражин польских подальше от царя (первого Романова, что хоронился вместе с маменькой в Костромской глуши) отправил. Но, как уже говорилось, в декабре нам и так выпить есть за что. Будем чествовать крестьянина Сусанина в ноябре. Это и к революционному 7 ноября как-то идеологически ближе (по классовой принадлежности героя), и строительству нового строя придаст так недостающей ему народности, замешанной к тому же на высокопробной преданности царю.

И по психоделичности герой этот – стопроцентно наш – запутал своими дорогами специально обученных басурман. Это если верить легенде. А по фактам историческим – он еще больше наш, потому что очень даже может быть, что никакие не поляки русского патриота замучили, а свои же братки

Историк Костомаров, еще в середине XIX-го века писал: «В истории Сусанина достоверно только то, что этот крестьянин был одной из бесчисленных жертв, погибших от разбойников, бродивших по России в Смутное время; действительно ли он погиб за то, что не хотел сказать, где находится новоизбранный царь Михаил Фёдорович, – остаётся под сомнением…» и далее: «Страдание Сусанина есть происшествие, само по себе очень обыкновенное в то время. Тогда козаки бродили по деревням и жгли и мучили крестьян. Могло быть, что разбойники, напавшие на Сусанина, были такого же рода воришки, и событие, столь громко прославленное впоследствии, было одним из многих в тот год. Чрез несколько времени зять Сусанина воспользовался им и выпросил себе обельную грамоту».

И разве такому развитию событий может не поверить русский человек?! Правильно, не может. Более того, канонический Сусанин, запутавший врагов – это просто нарицательное имя чего-то ужасно нашего – с русским духом. Даже если с реальным Сусаниным и вышла осечка.

Вот, к слову, в мемуарах литовского шляхтича Самуила Маскевича рассказывается про схожий подвиг неизвестного крестьянина в марте 1612 года в районе Можайска:

«Тут, в деревне Вишенце, мы поймали старого крестьянина и взяли его проводником, чтобы не заблудиться и не набресть на Волок, где стоял сильный неприятель. Он вел нас в одной миле от Волока, ночью же нарочно повернул к тому месту. Уже мы были от него в одной только версте. К счастью попался нам Руцкий, который в то время, проводив товарищей, вышедших из столицы к пану гетману, возвращался под самыми стенами Волока на свои квартиры в Рузу, где стоял с казацкою ротою. От него узнали мы, что сами идем в руки неприятелю, и поспешили воротиться. Проводнику отсекли голову, но страха нашего никто не возвратит».

Итак, предлагаю обсудить и вынести на народный референдум для голосования: поменять День Минина и Пожарского на День Сусанина. Или, что думаю, не вызовет вообще никаких возражений: добавить к праздничным дням ноября еще и День костромского крестьянина.

Стррройся!!!

Челябинск, Екатерина Истрицкая

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