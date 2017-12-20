российское информационное агентство 18+

17 год. Образ Будущего

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 20 декабря 2017, 12:10 мск

Челябинск

Темы дня, Новости дня, Анонсы, Уикенд, Экспертиза, Спецпроекты, Простыми словами

«Вместо шампанского»: южноуральские власти обещали сменить площадку обсуждения Томинского ГОКа

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский прокомментировал неудавшееся обсуждение проекта РМК на площадке общественной палаты.

Как уже сообщал «Новый День», вопрос размещения опасного производства в нескольких километрах от Челябинска заинтересовал южноуральских чиновников сразу после звонка президента России одному из активистов движения «Стоп-ГОК». Уже через несколько дней противники и сторонники строительства горно-обогатительного комбината встретились в резиденции губернатора, однако диалога не получилось.

Активисты требуют без промедления свернуть все работы в окрестностях деревни Томино, обеспечив южноуральцам гражданский покой, после чего вынести проект на публичное обсуждение, а заодно сменить министра экологии Челябинской области.

В ответ сотрудники Русской медной компании в очередной раз повторили аргументы о пройденной госэкспертизе проекта и заявили, что ГОК не несет угрозу для единственного питьевого источника челябинцев – Шершневского водохранилища. Затем слово взял вице-президент РМК Дмитрий Морозов, сходу «закусившийся» с разговаривавшим с Путиным Василием Московцом.

Пока глава региона пытался призвать стороны к конструктивному диалогу, в ситуацию вмешался глава общественной палаты Челябинской области Олег Дубровин. Он предложил активистам сделать палату площадкой для диалога общественности и РМК.

1 декабря состоялась первая встреча «рабочей группы» по Томинскому ГОКу, которая закончилась провалом.

Никого не предупредив, руководство общественной палаты изменило формат встречи, а также повестку заседания, разрешив выступить лишь трем активистам протестного движения.

И если на выступления представителей Русской медной компании было выделено более часа, остальным, в том числе экспертам движения «Стоп-ГОК» необходимо было изложить свою точку зрения за 5 минут. Естественно, сделать это эффективно и с пользой для горожан общественники не смогли. В итоге активисты заявили, что не намерены продолжать обсуждение на площадке общественной палаты, в связи с чем обратились с открытым письмом к руководству области.

На прошедшей сегодня итоговой пресс-конференции Борис Дубровский вновь вернулся к проблеме строительства Томинского ГОКа. На вопрос журналиста о его дальнейших действиях чиновник сообщил, что намерен предоставить активистам «Стоп-ГОКа» другую площадку для обсуждения. Что это будет – Законодательное собрание Челябинской области, предложенное активистами, или что-то другое, губернатор не пояснил, зато добавил: «Как я могу заставить находиться в диалоге, если человек не хочет находиться в диалоге. Надо уметь слушать не только себя, а это тоже искусство».

Никто из присутствовавших в зале журналистов тему Томинского ГОКа не продолжил, а губернатор предложил не поднимать жесткие вопросы в канун новогодних праздников, а просто вместе выпить шампанского. Пресса возражать не стала.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 20.12.17

В Челябинской области главе села предъявили обвинение в превышении полномочий. / Двойное предательство: в Магнитогорске жрица любви обчистила супругу клиента. / Нетрезвая челябинка въехала в трамвай на иномарке. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

Челябинск, Урал, Россия,

Новости партнеров