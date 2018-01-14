Признаки приближения опасности. Гороскоп РИА «Новый День» на 15 – 31 января 2018

Во второй половине января Солнце сначала будет находиться в знаке Козерога, а 30 числа перейдёт к Водолею. Меркурий весь период гостит у Козерога, и к Водолею перейдёт только 31 января. Венера тоже первые три дня пребывает у Козерога, а 18 числа уйдёт к Водолею. Марс до 26 января будет у Скорпиона, а потом – у Стрельца.

Солнце в Козероге настраивает людей на практичный лад. В первые дни периода оно будет содействовать вхождению в рабочий режим после окончания праздников, добавляя всем сил и упорства, а затем, в Водолее, станет помогать людям в их совместной работе, настраивая их отношения наилучшим образом. Подходящий период для коллективного преодоления препятствий, продвижения в производственной иерархии, выполнения задания, требующего настойчивости и терпения.

Меркурий у Козерога интересуется приземлёнными вопросами, материальной выгодой, практическими ценностями, к духовным вопросам и искусству равнодушен. Меркурий в Водолее сменит личную узконаправленную материальную заинтересованность на свободное общение ради интереса и приобретения новых знаний. Подходящее время для совместного планирования, обнаружения новых перспектив, хороший период для различных поездок, путешествий, особенно, с познавательной целью.

Венера у Козерога поглощена работой, она серьёзна, деловита, ответственна, и те же качества пробуждает у людей. Сближение между людьми возможно на почве общего дела, но при условии компетентности в работе. Венера помогает выявлять в окружающем мире то, что полезно и ценно. Однако её характерное качество – капризность – всегда остаётся при ней, поэтому нельзя быть уверенным, что она сочтёт полезным именно то, что считается таковым у людей. Венера в Водолее дружелюбна, отзывчива, склонна к знакомствам и новым контактам. В этот период происходит «узнавание» своего в человеке, который раньше воспринимался как один из многих. При этом Венера действует через свой интерес, и если оказывается, что он не подкреплён ничем существенным, её внимание сразу же улетучивается.

Во время нахождения Марса у Скорпиона, у людей усиливается тревожность, в окружающем мире они стремятся обнаружить признаки приближения опасности, чтобы заранее приготовиться к противостоянию. Происходит мобилизация внутренних ресурсов, люди готовы действовать немедленно и в полную силу, не считаясь со временем и даже своими реальными возможностями. Марс в Скорпионе привнесёт в жизнь оттенок неуверенности и тревожного ожидания. Благоприятен для моментов, когда нужно действовать на пределе сил. Мобилизуя физические и духовные ресурсы людей на противостояние опасности, он помогает использовать внутренние резервы. Марс в знаке Стрельца создаёт импульс для начала или развития какого-либо дела. Возникают новые планы, создаётся новый проект или давно застывшее на одном месте дело вдруг сдвигается с мёртвой точки. И хотя не все проекты, начатые в это время, станут успешными, шансов на это становится больше: от начала дела зависит многое.

Овен

У Овнов-мужчин во вторую половину января астрологический фон сформируется из гармоничных аспектов Марса с Сатурном и Луной, Меркурия с Плутоном и Венеры с Солнцем. Негативно повлияют на Овнов напряжённые аспекты Сатурна с Юпитером и Ураном, Венеры с Луной, Меркурием, Марсом и Плутоном, Меркурия с Солнцем и Луной. Наилучший прогноз относится к финансовой деятельности: на весь период, кроме 26 января, он положительный. В указанный день, под воздействием напряжённого аспекта Урана с Сатурном, ожидаются проблемы в случае попыток произвести резкие изменения в деятельности – сменить направление, обновить производство, принять кардинальное решение и т.д. Также возможно, что в этот день некие внешние обстоятельства будут вынуждать Овнов к подобным действиям, и тогда им нужно будет сосредоточиться на сохранении стабильности. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами в целом положительный, но 16 – 17, 19 и 30 января – неудачные дни. Возможны конфликты с коллегами и партнёрами. Из-за негативного влияния напряжённого Меркурия не рекомендуется заниматься сложной интеллектуальной деятельностью, особенно, решать трудные вопросы с партнёрами. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами не рекомендуется до 25 января – пока не прекратится действие напряжённого аспекта Сатурна и Юпитера. В основной деятельности в течение всего периода будут возникать различные затруднения. Период не подходит для принятия ответственных решений и серьёзной работы. Ситуация в доме, отношения с близкими в основном напряжённые. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни преимущественно отрицательный. Материальное положение благополучное, не считая промежутка 20 – 23 января.

У Овнов-женщин полностью негативно характеризуются финансовая деятельность и связанное с ним сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами. Период не подходит для командировок, дальних поездок, установления или развития деловых отношений. Возможен конфликт с партнёрами или коллегами из-за попыток Овнов быстро продвинуться в работе и противодействия этому со стороны остальных сотрудников. Период не подходит для инвестирования, поиска финансовой поддержки. Даже в случае полной уверенности в выполнимости некой задачи и достижении некой цели Овнам не следует полагаться на это чувство, тем более не следует что-либо обещать окружающим, так как ситуация к этому моменту скорей всего резко изменится. В целом, это неподходящий период для ответственной работы в указанном направлении: Овны будут находиться под воздействием напряжённых аспектов Юпитера, Сатурна и Урана. Прогноз по взаимодействию с местными деловыми партнёрами более благоприятный, однако, от начала крупных проектов тоже лучше воздержаться. Влияние гармоничных аспектов окажется недостаточно сильным для этого, а под воздействием напряжённого Меркурия у Овнов возникнут сложности в контактах с партнёрами, путаница в делах, ошибки в расчётах и планах. Затруднения ожидаются в промежутки 23 – 24 и 28 – 31 января. В течение всего периода рекомендуется умеренная активность без стремления проявить инициативу. Прогноз по коллективной работе почти до конца месяца негативный. Прогноз по ситуации в доме и отношениям с близкими благоприятный до 28 января. Перспективы встречи близкого человека и возникновения длительных отношений оцениваются негативно. Материальное положение в основном благополучное, за исключением промежутков 23 – 24 и 28 – 31 января.

Телец

У Тельцов-мужчин астрологический фон во вторую половину января сформируется из гармоничных аспектов Нептуна с Солнцем и Юпитером, Юпитера с Сатурном и Меркурием, Плутона с Луной, Марса с Солнцем и Венерой. Напряжёнными будут аспекты Юпитера с Луной и Солнца с Венерой. В профессиональном плане гороскоп на этот период благоприятный. Наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и решению финансовых вопросов, причём в финансовой сфере ситуация будет развиваться с улучшением (а работа с партнёрами идти стабильно успешно). На всякий случай, 20 января, в субботу, лучше воздержаться от принятия неожиданных решений и не обсуждать серьёзные вопросы. Кроме того, 30 января Тельцы могут решить важный вопрос, заключить ответственный договор или соглашение, но при этом произойдёт конфликт с кем-то из коллег или партнёров, скорей всего незначительный, но если Тельцы сами знают, что неправы, то лучше пусть уступят. И ещё не следует в этот день взваливать на себя дополнительные обязанности по какой-либо легкомысленной причине (например, на спор). Прогноз по выполнению основной работы и взаимодействию с местными деловыми партнёрами преимущественно положительный. Некоторые трудности ожидаются в промежутки 15 – 16, 23 – 24 и 29 – 30 января. В первом случае Тельцам не следует полагаться на свои убеждения, так как они скорей всего неверны – их следует пересмотреть. Момент не подходит для деловых визитов, ведения переговоров, решения важных вопросов. Во втором промежутке Тельцы окажутся под воздействием негативного Меркурия, который ослабит их интеллектуальные способности и будет мешать в контактах с окружающими. В третьем случае внешние обстоятельства будут препятствовать работе, и уводить Тельцов в сторону – Тельцам потребуется самоконтроль. Ситуация в доме, отношения с близкими до 21 января напряжённые, а затем благополучные. Перспективы встречи близкого человека и обустройства личной жизни благоприятные. Материальное положение благополучное, но 21 – 22 и 28 – 29 возможны траты, потери.

У Тельцов-женщин в профессиональном плане прогноз почти полностью положительный, с улучшением к концу периода. Только в работе с далёкими деловыми партнёрами промежуток 15 – 19 января характеризуется как неблагополучный. В это время они будут находиться под влиянием напряжённого аспекта Сатурна с Луной, что указывает на многочисленные трудности хозяйственного плана, организационные проблемы, конфликты по имущественным вопросам, могут возникнуть препятствия со стороны официальных органов, сложности в отношениях с руководством или вышестоящими инстанциями. Соответственно, рекомендуется дождаться прекращения действия этого аспекта, и только затем приниматься за работу всерьёз. Прогноз по основной деятельности и решению финансовых вопросов можно считать лучшим в периоде. Аспекты Юпитера с Сатурном и Нептуном будут поддерживать Тельцов до конца месяца, и помогут им наиболее эффективно организовать профессиональную деятельность. Благоприятный период для расширения сферы деловых интересов, улучшения взаимодействия с руководством, успешного использования своих деловых качеств, интеллектуальных и творческих способностей, укрепления своего авторитета и продвижения в карьере. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами тоже положительный, с некоторым улучшением в течение периода. В это время гармонично совпадут направленность собственных усилий Тельцов к успеху и благоприятный ход событий. Тельцы будут находиться в отличной форме, и смогут проявить свои деловые качества и способности наилучшим образом. Ситуация в доме, отношения с близкими до 20 января напряжённые, а далее благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни благоприятный. Материальное положение благополучное.

Близнецы

У Близнецов-мужчин астрологический фон во вторую половину января сформируется из гармоничных аспектов Юпитера с Солнцем, Венерой, Ураном и Нептуном, а также Меркурия с Венерой и Плутоном. Негативно будут влиять на Близнецов напряжённые аспекты Плутона с Венерой, Сатурна с Юпитером, Луны с Солнцем и Венерой, Марса с Венерой и Сатурном. В основной деятельности неблагоприятным для работы будет промежуток 25 – 28 января, когда на Близнецов будут влиять несколько напряжённых аспектов – Сатурна, Венеры, Плутона. Этот момент не подходит для принятия кардинальных решений. Также в этот момент от Близнецов может понадобиться приложить дополнительные усилия для сохранения устойчивости – ожидается вмешательство неблагоприятных событий. Период не подходит для обсуждения важных вопросов с коллегами, руководством, партнёрами. Судя по гороскопу, Близнецы пройдут этот этап благополучно, и закончат месяц с успехом. В работе с местными партнёрами регулярно будут возникать трудности, особенно заметны будут проблемы в промежутки 15 – 17 и 29 – 30 января. Первый промежуток не подходит для осуществления возникших в этот момент идей, работы со сложной информацией, установления новых контактов. Возможно поступление неприятных сведений. Во втором случае, под влиянием Венеры и Марса, Близнецы будут склонны к принятию поспешных решений. Если они сумеют себя контролировать, то никаких неприятностей не произойдёт, но всё-таки ответственных контактов лучше избегать. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами преимущественно негативный, поэтому лучше всю работу отложить. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни благоприятный, за исключением промежутка 25 – 28 января. Материальное положение неудовлетворительное.

У Близнецов-женщин прогноз в профессиональном плане относительно благоприятный. Хуже всего дела будут идти при работе с далёкими деловыми партнёрами – здесь только промежуток 16 – 22 января окажется полностью успешным. С 23 января и до конца месяца напряжённый аспект Сатурна и Юпитера будет препятствовать развитию деловых отношений, и если в это время Близнецы по своей инициативе начнут какое-либо важное дело, они нанесут существенный урон своей репутации. В основной работе ситуация будет преимущественно благополучной. Трудности могут возникнуть в промежуток 23 – 26 января, когда тот же аспект Сатурна и Юпитера поставит барьеры на пути к успеху Близнецов. Не рекомендуется в этот момент обращаться к руководству с новыми важными планами, проектами (самостоятельно действовать тоже нежелательно). Период не подходит для поиска поддержки – интеллектуальной, моральной, финансовой. Но как только этот промежуток закончится, Близнецы получат свободу действий. Финансами лучше не заниматься до 27 числа: хотя в прогнозе есть и позитивные моменты, но негативные указания в данном случае весят больше. Сотрудничество с местными деловыми партнерами будет неустойчивым. Для работы подходят промежутки 17 – 21, 25 – 28, 31 января. Вторая половина периода, с 25 числа, под влиянием гармоничного Юпитера, будет более успешной: в это время возможно удачное стечение обстоятельств. Тем не менее, Близнецам следует держать себя в руках, так как существует опасность того, что они, вдохновившись удачей, пустятся в авантюру. Ситуация в доме, отношения с близкими в начале и конце периода напряжённые, а в середине благополучные. Перспективы обустройства личной жизни до 27 января в целом благоприятные, а далее отрицательные. Материальное положение на 15 – 16 и 28 – 29 января характеризуются как неудовлетворительное, а на остальные дни – как благополучное.

Рак

У Раков-мужчин астрологический фон во вторую половину января сформируется из гармоничных аспектов Нептуна с Ураном, Меркурия с Луной и Плутоном, а также напряжённых аспектов Венеры с Луной, Марсом, Юпитером и Плутоном. Наилучший прогноз относится к решению финансовых вопросов и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами, но при этом в плане финансов неудачными будут последние дни месяца, 30 – 31 января, а для работы с партнёрами не подходит 28 – 29 января. В обоих случаях на Раков негативно повлияет Венера, поэтому при контактах с партнёрами не рекомендуется смешивать работу и развлечения (от поездок в эти дни лучше отказаться). В конце месяца попытка решения хозяйственных задач приведёт к ненужной трате средств и только усилит неразбериху. Из-за этого возможны особо неприятные ссоры. Также этот момент не подходит для получения финансовой помощи – не следует рассчитывать даже на надёжные источники, иначе Раки рискуют сильно разочароваться, устроить скандал и разорвать нужные деловые отношения (что нежелательно). Отношения с местными деловыми партнёрами в этот период будут неустойчивыми, соответственно, не рекомендуется до конца месяца планировать какие-либо значительные действия. Начало периода, 15 – 17 января, не подходит для контактов и ведения переговоров: негативное воздействие Меркурия сильно затруднит поиск взаимопонимания с партнёрами, и это будет связано как с трудностями в общении, так и с различными непредвиденными обстоятельствами технического характера. Но в целом, в этом направлении трудности будут умеренными и вполне преодолимыми. Прогноз по выполнению основной работы преимущественно отрицательный, но неустойчивый: скорей всего месяц будет хлопотным. Ситуация в доме, отношения с близкими 15 – 17 и 29 – 30 января напряжённые, а в остальные дни благополучные. Перспективы встречи близкого человека и обустройства личной жизни характеризуются в основном негативно. Материальное положение неустойчивое, но оценка ближе к положительной.

У Раков-женщин прогноз на вторую половину января в целом негативный, а причина такого положения двойственная. Во-первых, до 23 января на Раков будет воздействовать напряжённый аспект Плутона с Солнцем, который указывает на возникновение неких объективных препятствий в работе, а также на возможность значительных преобразований в жизни (включая работу). В связи с этим, Ракам не рекомендуется в течение всего периода проявлять самостоятельность, инициативу, принимать на себя ответственность. Нужно будет самоустраниться от решения всех важных вопросов и действовать в коллективе, на втором плане. Во-вторых, значительное негативное влияние на Раков будут оказывать аспекты Марса и Венеры. Судя по гороскопу, это не приведёт к конфликту с коллегами, следовательно, может выразиться в импульсивном поведении, принятии непродуманных решений. Кроме того, возможна просто ненастроенность Раков на работу либо по причине лени, либо из-за внешних обстоятельств, которые будут отвлекать от работы. В то же время, судя по гороскопу, это никак не отразится на положении Раков – оно будет стабильно благополучным и даже, может быть, укрепится. Таким образом, Ракам рекомендуется находиться в расслабленном состоянии, контролировать свои эмоции, избегая конфликтов и внезапной активности, не рисковать и не поддаваться панике, беспокойству. В этот период события определяются не ими – они могут только плыть по течению, и это в данный момент наилучшая тактика. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни в середине периода, 18 – 24 января, негативный, а на остальное время положительный. Материальное положение преимущественно неудовлетворительное.

Лев

У Львов-мужчин астрологический фон во вторую половину января сформируется из гармоничных аспектов Меркурия с Венерой, Марсом, Юпитером, Плутоном, а также Марса с Солнцем и Венерой. Напряжёнными будут аспекты Нептуна с Марсом, Меркурия с Солнцем, Солнца с Юпитером и Марса с Луной. Гороскоп можно считать благоприятным: только 22 – 23 и 25 – 26 января напряжённые аспекты Меркурия будут мешать в общении с деловыми партнёрами и окружающими. Особенно второй промежуток (25 – 26 января) может доставить проблемы, поскольку в это время негативное влияние Солнца сформирует неблагоприятные внешние обстоятельства, в которых личная активность Львов окажется неуместной и может причинить серьёзный вред отношениям. Этот момент не подходит для контактов с руководством и любыми вышестоящими инстанциями. Также в эти дни будет ослаблена умственная деятельность Львов, поэтому всю сложную работу лучше запланировать на другое время. Не следует заниматься планированием, расчётами, составлением, изучением и подписанием договоров и важных документов. Эти замечания касаются основной работы и сотрудничества с местными и далёкими деловыми партнёрами. Прогноз по финансовой деятельности отличается в лучшую сторону: он благоприятен на весь период, кроме 15 января, и, судя по гороскопу, эта деятельность будет очень эффективной. 15 числа не следует заниматься никакой финансовой работой. В течение всего периода рекомендуется критически оценивать реалистичность своих идей, планов, а также проверять достоверность поступающей информации. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, за исключением промежутка 26 – 28 января. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни до 26 января положительный, а затем до конца месяца негативный. Материальное положение, кроме 15 января, благополучное.

У Львов-женщин прогноз почти полностью благоприятный. Затруднения в основной деятельности и при сотрудничестве с местными и далёкими деловыми партнёрами ожидаются в промежуток 28 – 29 января (воскресенье и понедельник). В воскресенье нельзя будет решать хозяйственные и организационные задачи. В понедельник, из-за напряжённого аспекта Солнца с Меркурием, сформируется неблагоприятная обстановка для контактов с вышестоящими инстанциями. Также этот день не подходит для работы с официальными организациями. Возможны конфликты с руководством, неспособность выработать общую позицию, технические неполадки, затрудняющие связь, потеря важных бумаг, ошибки в работе с информацией, получение неприятной или недостоверной информации. Нежелательно в этот день заниматься важными документами, подписывать официальные бумаги. На остальное время прогноз по вышеуказанной деятельности полностью благоприятный. Работа с финансами тоже оценивается как успешная, но, на всякий случай, 15 января при работе с местными партнёрами лучше не заниматься решением финансовых вопросов (но может получиться и по-другому: в этот день возникнет проблема с партнёрами – в этом случае Львы её успешно решат). Гороскоп указывает на желательность и успешность личной самостоятельной деятельности Львов – за исключением промежутка 28 – 29 января. Благодаря гармоничному аспекту Нептуна с Луной они особенно хорошо будут решать организационные, административные и хозяйственные задачи, требующие некоторой доли хитрости, а также выдумки, проявления творческих способностей. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни до 24 января неблагоприятный, а затем положительный. Материальное положение на весь период благополучное.

Дева

У Дев-мужчин астрологический фон во вторую половину января сформируется из гармоничных аспектов Урана с Меркурием, Марса с Солнцем, Венерой и Сатурном, Меркурия с Солнцем. Напряжёнными будут аспекты Меркурия с Луной и Марсом, Марса с Венерой и Юпитером, а также Венеры с Плутоном. Прогноз по выполнению основной работы и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами в целом благоприятный, но в начале периода, 15 – 17 января, напряжённые аспекты Меркурия и Марса создадут трудности в деловом общении, при решении организационных задач, обсуждении и подписании договоров. Также этот промежуток не подходит для обращения к руководству и вышестоящим инстанциям. Девы могут столкнуться с проблемами в виде поломок техники, транспорта, средств связи, а также получения недостоверной информации. Этот период, а также 23 января, не подходит для выполнения важной работы и осуществления своих замыслов. Для остального периода существенным является влияние гармоничных аспектов Солнца и Урана, которые создадут внешние и внутренние условия для успешного решения профессиональных задач, обновления деятельности, расширения сферы деловых интересов. При работе с далёкими деловыми партнёрами и в финансовой сфере ситуация будет неустойчивой. Наиболее заметные проблемы могут возникнуть 22 – 24 января, когда напряжённый аспект Марса с Юпитером будет побуждать Дев к повышенной активности, демонстрируя приятные перспективы. Рекомендуется в это время не принимать поспешных решений, особенно, на основе посторонних предложений. Если нет ясной, точной информации, дело лучше отложить на период после 24 января. Ситуация в доме, отношения с близкими до 15 – 16, 23 и 26 – 27 января напряжённые, а в остальные дни благополучные. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни 15 – 17 и 30 января негативный, а на остальные дни положительный. Материальное положение тоже 15 – 17 января неудовлетворительное, а затем благополучное.

У Дев-женщин прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами положительный до 28 января, и негативный на остальные дни до конца месяца. В последние дни января на них будет влиять напряжённый аспект Меркурия с Марсом, который ухудшит их интеллектуальные и коммуникативные способности, но усилит их раздражительность и импульсивность. В результате, деловое общение окажется затруднённым или приведёт к конфликту. Период не подходит для ведения ответственных переговоров, принятия важных решений. Также в этот период возможны различные поломки техники, которые окажут своё негативное влияние на ситуацию. В остальные дни гармоничные аспекты Солнца с Юпитером и Плутоном создадут довольно благоприятную обстановку для продвижения в работе. Это неплохой период для положительных изменений в профессиональной деятельности, включая продвижение в карьере. Этому будут способствовать и внешние обстоятельства, и собственные усилия Дев. Ситуация для работы с далёкими партнёрами будет хуже: положительных результатов Девы смогут достигнуть только до 21 января. Затем негативные Юпитер и Венера будут направлять их в неверную сторону, отвлекать внимание пустяками, соблазнять ложными перспективами, поэтому никакая деятельность в этом направлении не рекомендуется. Прогноз по финансам, в принципе, положительный, но в работе периодически будут возникать кратковременные препятствия, и это будет раздражать. Кроме того, на начало периода не следует планировать ничего важного: в промежуток 15 – 17 января (особенно, 17-го) Девы могут совершить досадную ошибку. Не следует заниматься финансовой отчётностью. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни положительный. Материальное положение до 22 января благополучное, а далее неудовлетворительное.

Весы

У Весов-мужчин астрологический фон во вторую половину января сформируется из гармоничных аспектов Нептуна с Марсом и Венерой, Юпитера с Солнцем, Венерой, Марсом, Меркурия с Юпитером и Плутоном. Напряжёнными будут аспекты Меркурия с Венерой и Марсом, которые проявят себя слабо. Гороскоп в профессиональном плане почти полностью благоприятный. Наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности. Гармоничные аспекты Юпитера с Венерой сформируют благоприятные условия для решения финансовых задач и расширения сферы деловых интересов, возможны неожиданные денежные поступления. Период подходит для командировки, дальней поездки. Возможна смена деятельности или открытие новых перспектив. Обстоятельства будут способствовать успешному проявлению личной инициативы и лидерских качеств, Весы получат поддержку от коллег и руководства. Во второй половине периода (с 25 января) возможно значительное продвижение в делах, достижение крупного успеха. Прогноз по выполнению основной работы в целом положительный, но в начале периода, в промежуток 16 – 17 января, на них будет воздействовать напряжённый аспект Венеры с Меркурием, из-за чего возникнут проблемы в общении с партнёрами. Этот момент не подходит для установления новых связей, обращения за помощью, совместного решения важных вопросов. Те же дни негативно характеризуются и в прогнозе по взаимодействию с местными партнёрами, а, кроме того, 30 января нежелательны деловые визиты и переговоры. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений благоприятный, за исключением субботы, 20 января. Материальное положение благополучное.

У Весов-женщин наилучшим тоже является прогноз по финансовой деятельности и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Однако 23 – 24 января, под воздействием напряжённого аспекта Меркурия с Марсом, сложится неблагоприятная обстановка для решения финансовых вопросов, ведения переговоров, обращения к руководству. В этот момент также не стоит отправляться в командировку. Ответственные задачи лучше решать в другое время. Не следует проявлять инициативу. В остальные дни ситуация будет определяться гармоничными аспектами Солнца, Венеры и Юпитера, что позволит Весам заметно продвинуться в делах, достичь успеха в командировке, открыть новые перспективы, установить новые деловые контакты. Хорошие отношения в коллективе и с руководством, возможно продвижение в карьере. Прогноз по выполнению основной работы и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами тоже благоприятный. Некоторые сложности ожидаются только в конце периода, 29 – 30 января. В эти дни Весы попадут под негативное влияние Венеры с Меркурием, и это отразится на деловых отношениях с партнёрами. Промежуток не подходит для установления новых связей, обращения за помощью, поиска инвестиций. Также в этот момент Весы могут получить неприятную или недостоверную информацию и принять неправильное решение. Лучше снизить деловую активность и избегать контактов. Важными вопросами и делами можно заниматься в остальные дни, когда те же Венера и Меркурий, а также Солнце, Марс и Юпитер вполне благоприятствуют Весам. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, кроме периодов 15 – 16, 23 – 24 и 29 – 30 января. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни негативный. Материальное положение неудовлетворительное.

Скорпион

У Скорпионов-мужчин астрологический фон во вторую половину января сформируется из гармоничных аспектов Меркурия с Солнцем, Венерой и Сатурном, Марса с Ураном, Плутона с Солнцем и Венерой, Юпитера с Меркурием и Нептуном. Негативное воздействие на Скорпионов окажут напряжённые аспекты Юпитера с Марсом, Меркурия с Венерой и Солнцем, Солнца с Венерой. Период не подходит для значительной финансовой деятельности: вплоть до 29 января прогноз по этому направлению негативный. И внешние обстоятельства будут складываться неблагоприятным образом, и собственное состояние Скорпионов, под влиянием Венеры и Меркурия, окажется неадекватным этой работе. Планы и идеи быстрого обогащения в этот период представляют серьёзную опасность. Сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами не рекомендуется до 21 января. Возникшие в это время перспективы окажутся ложными, либо у Скорпионов не будет достаточно понимания или ресурсов, чтобы использовать возможности нужным образом. Начиная с 21 числа и до конца месяца прогноз положительный, поэтому предшествующие дни следует пропустить или потратить на подготовку. Взаимодействие с местными партнёрами оценивается как успешное, хотя 17 и 19 – 20 января могут возникнуть небольшие сложности. В это дни лучше не устанавливать новых деловых контактов, не заключать договоров и не принимать на себя обязательств. В основной работе трудности ожидаются в эти же дни и ещё 31 января, когда Меркурий и Солнце тоже будут действовать против планов Скорпионов – плохой день для деловой активности. Ситуация в доме, отношения с близкими, кроме промежутка 22 – 23 января, благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни такой же. Материальное положение удовлетворительное, за исключением 23 января.

У Скорпионов-женщин наилучший прогноз относится к выполнению основной работы и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Гармоничные аспекты Нептуна с Юпитером, Сатурна с Юпитером и Венерой, Меркурия сформируют благоприятные условия для проявления деловых качеств Скорпионов, подстегнут творческие и интеллектуальные способности. Период подходит для выполнения сложной умственной работы, составления планов, расчётов, отчетности, обсуждения совместной деятельности с партнёрами, заключения договоров. Судя по гороскопу, Скорпионы в этом периоде достигнут заметных успехов, их деятельность будет идти с постепенным улучшением. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами тоже большей частью положительный. Исключением является промежуток 18 – 20 января, когда Скорпионы могут проявить избыточную инициативу, которая не будет поддержана руководством. Рекомендуется не настаивать на своём предложении, поскольку оно всё равно не пройдёт, и чем больше сил потратят на это Скорпионы, тем сильней будет их разочарование. В сфере финансов сложности могут возникнуть 15 и 22 – 24 января. 15 числа не следует принимать импульсивных решений и проявлять агрессию, а во втором случае есть вероятность, что Скорпионы поддадутся влиянию обстоятельств, внешне благоприятных, но по сути негативных. В эти дни всё, что приятно – опасно. Рекомендуется все важные дела отложить, перенести на другое время. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучное, кроме промежутка 25 – 27 января. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни скорее негативный – он затрагивает промежуток 19 – 26 января. Материальное положение благополучное, кроме выходных 20 – 21 января.

Стрелец

У Стрельцов-мужчин астрологический фон во вторую половину января сформируется из гармоничных аспектов Венеры с Солнцем и Марсом, Сатурна с Луной, Солнца с Марсом, Юпитера с Сатурном. Напряжёнными будут аспекты Венеры с Юпитером и Марса с Луной. Гороскоп в профессиональном плане благоприятный. В основной работе сложности ожидаются только в промежуток 28 – 29 января, когда негативный аспект Венеры и Юпитера будет подталкивать Стрельцов к легкомысленным поступкам и мешать сосредоточиться на деталях. Этот момент не очень подходит для принятия ответственных решений. В остальные дни гармоничные аспекты планет будут стимулировать деловую активность Стрельцов, побуждать к инициативе, подсказывать нужное направление действий. В целом, период окажется вполне успешным. В работе с местными деловыми партнёрами сложности ожидаются в конце месяца, 30 – 31 января. Напряжённый аспект Марса с Луной окажет негативное влияние на заключение сделок, особенно, с недвижимым имуществом и услугами. Лучше этот период переждать. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности полностью благоприятный, работа будет идти с плавным улучшением. Период подходит для проявления инициативы, лидерских качеств (за исключением 28 – 29 января), продвижения в карьере. Гороскоп указывает на отличные отношения в коллективе и взаимопонимание с руководством. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, кроме промежутков 27 и 30 – 31 января. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений такой же. Материальное положение благополучное, за исключением 30 – 31 января.

У Стрельцов-женщин период в профессиональном плане скорей неудачный. В гороскопе значительную роль буду играть напряжённые аспекты Урана с Сатурном и Марса. Марс будет стимулировать активность Стрельцов, но без указания направления и цели, поэтому, если Стрельцы уступят его влиянию, их действия окажутся хаотичными и непродуктивными. Сатурн поставит препятствия на пути Стрельцов, тогда как Уран будет создавать неожиданные ситуации, требующие новых ходов, решений, тем самым сталкивая Стрельцов с Сатурном. В результате Стрельцам придётся отказаться от обычных, типовых решений, и действовать по-новому, самостоятельно (с риском ошибиться, но выбора не будет). Это всё касается выполнения основной работы и сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами. Причём, работой с партнёрами в текущем периоде можно и пожертвовать – если риск слишком велик. В то же время прогноз по взаимодействию с местными партнёрами благоприятный. Здесь только 29 января возможны небольшие проблемы в отношениях с ними – из-за негативного влияния Венеры: Стрельцы рискуют проявить легкомыслие, начать действовать, не изучив ситуацию, как следует. Но серьёзных последствий от этого поступка не просматривается. Главное, чтобы это не было связано с финансовыми решениями, поскольку, по прогнозу, период 24 – 29 неблагоприятен для решения финансовых вопросов. В эти дни не следует проявлять настойчивость, даже если кажется, что нечто обязательно нужно выполнить – Стрельцы в это время будут находиться под влиянием напряжённого Марса, и их действия окажутся неадекватны. Все финансовые проблемы рекомендуется решить до 24 числа. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений оцениваются негативно. Материальное положение благополучное.

Козерог

У Козерогов-мужчин астрологический фон во вторую половину января сформируется из гармоничных аспектов Урана с Меркурием, Марса с Солнцем, Меркурием, Венерой и Сатурном, Меркурия с Плутоном. Негативно повлияют на Козерогов напряжённые аспекты Урана с Луной, Юпитера с Венерой и Солнцем, Меркурия с Луной. В целом гороскоп благоприятный, но при сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами Козерогов ожидают сложности. В промежуток 18 – 19 января, под влиянием аспекта Меркурия с Ураном могут возникнуть оригинальные, но неосуществимые идеи, которые уведут Козерогов в сторону. Кроме того, эти дни не подходят для поездок. 26 – 27 января не следует принимать решение по расширению сферы делового сотрудничества, подписывать важные документы, заниматься юридическими вопросами. Наконец, 30 – 31 января Солнце будет противодействовать устремлениям Козерогов, их деловой экспансии, поэтому, в этот период лучше заниматься только текущей работой (или ничем). В целом, до конца января ожидаются только незначительные успехи, соответственно, на этом направлении не рекомендуется сосредотачивать крупные ресурсы. Зато на всех остальных направлениях, по гороскопу, Козероги достигнут значительных успехов: для основной деятельности, сотрудничества с местными деловыми партнёрами и решения финансовых вопросов прогноз положительный. Только 31 января не следует проводить никаких финансовых операций – ожидается, что Козероги поступят опрометчиво, и последствия этого поступка будут напоминать о себе ещё долго. Ситуация в доме, отношения с близкими неустойчивые: сложности возникнут 15 – 17, 24 и 27 – 28 января. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений благоприятный. Материальное положение благополучное.

У Козерогов-женщин наилучший прогноз относится к выполнению основных профессиональных обязанностей – здесь до самого конца месяца гороскоп предсказывает одни успехи. Финансовая деятельность тоже оценивается положительно, но в 26 и 30 января возможны небольшие затруднения. В первом случае не рекомендуется принимать решение, не разобравшись в деталях, и не оригинальничать, а во втором Козероги рискуют проявить своеволие, упрямство – пойти наперекор событиям (и этому будут способствовать их предыдущие успехи). В этом случае они проиграют, и негативные последствия будут ощущать ещё долго. В этот период Козероги будут находиться под напряжённым аспектом Урана с Солнцем, который как раз и указывает на резкие и неблагоприятные перемены в жизни под влиянием внешних обстоятельств. Это может произойти именно из-за своеволия Козерогов. Рекомендуется осторожность. Для сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами подходит только период до 26 января – дальше негативный Юпитер не позволит продвинуться в работе ни на шаг. А в предшествующие дни, по гороскопу, будет успешной только кратковременная или текущая деятельность. Вероятно, Козерогам предлагается сосредоточиться на устранении недоделок, недоработок, совершенствовании уже начатой работы. Для начала нового крупного проекта условий явно нет. Прогноз по взаимодействию с местными деловыми партнёрами благоприятный: Козерогов ожидает спокойная, стабильно успешная деятельность. Инициатива, личная активность, по прогнозу, будет поощряться, но нужно учитывать вышесказанное, а 30 – 31 января не следует принимать на себя ответственность. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений негативный. Материальное положение благополучное.

Водолей

У Водолеев-мужчин астрологический фон во вторую половину января сформируется из гармоничных аспектов Марса с Венерой, Юпитера с Сатурном, Меркурия с Нептуном и Плутоном. Негативное влияние на Водолеев окажут напряжённые аспекты Сатурна с Юпитером, Марса с Луной и Венеры с Плутоном. Главные проблемы возникнут при сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами и решении финансовых вопросов. Дл того и другого не подходит период, начиная с 20 января и до конца месяца, и, кроме того, 15 января не рекомендуется иметь дело с партнёрами, особенно, заключать договор, принимать обязательства. В противном случае неблагоприятные условия, которые возникнут с 20 января, реализуют свой отрицательный потенциал полностью. Соединение Плутона с Сатурном, указывающее на тяжёлый период, предполагает вмешательство внешних факторов, воздействовать на которые невозможно, поэтому, если Водолеи будут принимать во внимание только свои силы и возможности, они попадут в очень неприятную ситуацию (этот аспект указывает на любые неприятности без ограничений). Прогнозы по основной деятельности и взаимодействию с местными деловыми партнёрами благоприятные. На всякий случай, не рекомендуется предпринимать что-либо важное 15 января (могут возникнуть сложности из-за Сатурна), а в остальные дни до самого конца месяца, по гороскопу, вся деятельность Водолеев будет полностью успешной. Гороскоп предупреждает, что коллективная деятельность возможна только до 20 января – на остальной период прогноз негативный. Самостоятельная работа будет успешной, но 15 января ничем важным заниматься нельзя. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, кроме промежутка 23 – 24 января. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений оцениваются как благоприятные. Материальное положение благополучное.

У Водолеев-женщин гороскоп в профессиональном плане почти полностью положительный. Только в финансовой деятельности в промежуток 19 – 22 января ожидаются небольшие сложности. Проблема здесь в том, что при таком аспекте (соединение Меркурия с Нептуном) повышается творческая и интеллектуальная активность, и, в числе прочего, это может обеспечить внезапную финансовую удачу. Но может и не обеспечить. И в данном случае речь как раз о втором варианте. Не рекомендуется рисковать (по крайней мере, крупными суммами). Прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами полностью благоприятный. Гармоничные аспекты Юпитера с Сатурном и Венерой обеспечат необходимые условия для успешной коллективной деятельности, продуктивного взаимодействия с руководством и вышестоящими инстанциями, помогут сконцентрироваться на решении важных задач, создадут благоприятные возможности для профессионального роста, укрепления своих позиций. Они же благотворно повлияют на деловые отношения с далёкими партнёрами, помогут расширить сферу деловых интересов, установить новые контакты, заключить договор. Это хорошее время для командировки, дальней поездки, делового и неофициального общения, увеличения числа общественных связей. Хотя гороскоп отдаёт некоторое предпочтение коллективной деятельности, личная инициатива, самостоятельная деятельность в этот период тоже окажется успешной. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений на промежуток 15 – 17 января оцениваются негативно, а на остальные дни – положительно. Материальное положение благополучное.

Рыбы

У Рыб-мужчин астрологический фон во вторую половину января сформируется из гармоничных аспектов Нептуна с Ураном, Сатурна с Солнцем, Марса с Венерой и Сатурном, Солнца с Венерой и Меркурием, Меркурия с Плутоном. Негативное влияние на Рыб окажут напряжённые аспекты Нептуна с Марсом, Сатурна с Луной и Венерой, Марса с Меркурием, Юпитера с Солнцем и Венерой. В предстоящий период значительные проблемы в основной работе создаст напряжённый аспект Сатурна с Луной, который указывает на сложности в хозяйственной, организационной деятельности, а также на какие-то недоработки в прошлом. Возможно также, эти трудности будут переплетены с домашними проблемами (будут влиять друг на друга). Положительно для основной работы оценивается только краткий промежуток 28 – 31 января, поэтому ничего серьёзного в этот период предпринимать не рекомендуется. Прогноз по сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности почти одинаковый: 15 – 16 января оценивается негативно, а всё остальное время – положительно. Но при этом работа с местными партнёрами, по прогнозу, будет идти просто хорошо, а сотрудничество с далёкими партнёрами – улучшаться. Во второй половине периода начнёт действовать гармоничный аспект Солнца с Сатурном, который увеличит упорство Рыб, сделает их более организованными, а также поможет им в укреплении отношений с партнёрами, коллегами и руководством, что дополнительно повысит эффективность их деятельности. На этот период для Рыб предпочтительна командная работа. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые до 28 января. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений такой же. Материальное положение благополучное, за исключением промежутка 15 – 16 января.

У Рыб-женщин наилучший прогноз относится к финансовой сфере: от начала до конца периода он положительный. Множество гармоничных аспектов планет, хотя и кратковременных, будут поддерживать Рыб в этой деятельности. На втором месте находится прогноз по основной работе. Правда, первые два дня, 15 – 16 января, оцениваются негативно (Рыбы могут стать жертвой обмана или увлечься неосуществимыми планами), но дальше до конца месяца всё будет просто отлично. Гороскоп указывает на крепкие отношения в коллективе и слаженную совместную работу, и, кроме того, на взаимопонимание с руководством и возможность продвижения в карьере. Для сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами подходит только промежуток 15 – 20 января, а дальше до конца месяца Рыбы будут находиться под негативным влиянием Юпитера, из-за чего не смогут реализовать планы по расширению сферы деловых интересов и укреплению сотрудничества. В этот период не рекомендуется начинать новое дело – лучше подождать, пока ситуация исправится. Прогноз по взаимодействию с местными деловыми партнёрами благоприятный, за исключением 15 – 16 января – причина указана выше. В течение всего периода Рыбы будут подвержены влиянию гармоничного аспекта Нептуна с Ураном, стимулирующего творческие способности. Рыбы могут существенно расширить свои знания и представления о жизни, увидеть новые цели и перспективы, но, как уже сказано, это может привести к самообману и ошибкам. Чтобы избежать неприятностей, следует не забывать о реальности. Ситуация в доме, отношения с близкими преимущественно благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений благоприятный (кроме 18 января). Материальное положение, за исключением 15 – 16 января, благополучное.

Москва, Денис Вербицкий

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