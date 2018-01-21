Храните свои секреты. Гороскоп РИА «Новый День» на февраль 2018

В феврале Солнце и Меркурий сначала будут находиться в знаке Водолея, а 18 числа перейдут к Рыбам. Венера первую декаду тоже проведёт у Водолея, и 11 февраля тоже перейдёт к Рыбам. Марс весь месяц будет пребывать у Стрельца.

Солнце в знаке Водолея способствует совместным действиям людей, помогает устанавливать дружеские связи, налаживать контакты в трудных ситуациях. Это подходящий период для взаимопомощи, а также для саморазвития, усвоения нового, поскольку в людях пробуждается любопытство и интерес ко всему необычному.

Солнце в Рыбах помогает в реализации тайных желаний и осуществлении тайных дел, способствует успеху при работе в одиночку. Кроме того, Солнце способствует внутреннему умиротворению, побуждая углубиться в себя и навести порядок в своей душе.

Меркурий у Водолея, как и Солнце, поддерживает дружелюбие, общительность, пробуждает в людях любопытство и желание перемен. Перейдя к Рыбам, он погружается во всё таинственное, скрытое от посторонних глаз, стремится получить доступ к секретам, необычным знаниям, у людей в это время повышается интерес к мистике. Также в этот период он способствует сосредоточению людей на своих внутренних проблемах, настраивает их на философский лад, навевает задумчивость. В практическом плане, это не способствует эффективной работе, поскольку отвлекает от насущных проблем.

Венера сохраняет дружелюбие и благотворно влияет в ситуациях, когда требуется проявить свои человеческие качества. Благоприятный период для интеллектуальной деятельности, совместных действий, как в производственной сфере, в бизнесе, так и в повседневной жизни. Возможно неожиданное появление преимуществ – благодаря друзьям или хорошим знакомым.

Марс в знаке Стрельца создаёт импульс для начала или развития какого-либо дела. Возникают новые планы, создаётся новый проект или давно застывшее на одном месте дело вдруг сдвигается с мёртвой точки. И хотя не все проекты, начатые в это время, станут успешными, шансов на это становится больше: от начала дела зависит многое.

Общие тенденции 2018 года здесь

Полный прогноз на 2018 год по знакам Зодиака здесь

Овен

Прогноз на февраль в целом у Овнов-мужчин можно считать положительным, хотя в сфере основной профессиональной деятельности на первые две декады гороскоп по-прежнему указывает на трудности. До 19 февраля включительно на Овнов продолжит негативно влиять напряжённый аспект Урана с Сатурном, из-за которого необходимые в работе преобразования будут идти с большим трудом или вообще окажутся невозможными. Вероятно, Овны столкнутся с препятствиями со стороны официальных органов, вышестоящих инстанций или это будут неблагоприятные обстоятельства объективного характера. Положение выправится в третьей декаде, когда начнёт действовать гармоничный аспект Солнца с Юпитером – его влияние будет противоположным вышеуказанному негативному аспекту. Кроме того, в этой декаде существенную поддержку Овнам будет оказывать Марс. Прогноз по сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами на весь месяц благоприятный, с плавным улучшением в течение периода. При этом гороскоп указывает, что 5 – 6 и 11 февраля Овны окажутся под негативным воздействием Плутона, из-за чего в эти дни не рекомендуется рисковать, производить резкие изменения в работе, а также участвовать в решении спорных вопросов. Эти же дни отмечены как напряжённые в прогнозе по финансовой деятельности Овнов, поэтому, скорей всего, проблемы возникнут вокруг денежной темы. Предполагается нарушение договорённостей под влиянием возникших обстоятельств, но также возможны попытки обмана. Прогноз по финансам на период с 12 февраля положительный, но на всякий случай, на 22 и 28 февраля лучше ничего важного не планировать (возможны трения с местными партнёрами).

У Овнов-женщин в гороскопе тоже присутствует напряжённый аспект Урана с Сатурном. Он будет действовать большую часть месяца, но на результаты деятельности почти не повлияет. В то же время у Овнов могут возникнуть сложности в отношениях с коллегами и руководством, из-за чего февраль окажется неудачным в плане продвижения в карьере. Тем не менее, большую часть периода Овны должны будут работать в коллективе, и эта их деятельность окажется успешной. Для самостоятельной работы, проявления инициативы месяц не очень благоприятен (хотя она и не исключается полностью). Для выполнения основной работы и сотрудничества с местными деловыми партнёрами гороскоп даёт негативный прогноз на промежуток 1 – 6 февраля, а с 7 числа и до конца месяца – стабильно положительный. Начиная с 7 февраля Солнце, Сатурн и Меркурий обеспечат Овнам повышенную работоспособность, стимулируя их интеллект, волевые качества и укрепляя их организованность. Период благоприятен для сложной умственной деятельности, разработки планов, проектов, ведения трудных переговоров, обращения в официальные органы, вышестоящие инстанции, к руководству. Прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и решению финансовых вопросов показывает, что в промежуток до 12 февраля Овны будут сталкиваться с различными трудностями – в это время будет преобладать негативное влияние Плутона. В этот период не следует заниматься масштабной деятельностью, рисковать, вступать в конфликты. Всю важную работу лучше планировать на период с 12 числа, поскольку на промежуток с этой даты и до конца месяца прогноз благоприятный, с плавным улучшением.

В первой декаде февраля у Овнов-мужчин гороскоп даёт негативный прогноз по основной работе. Для финансовой деятельности и сотрудничества с местными деловыми партнёрами не подходит промежуток 5 – 6 февраля. При взаимодействии с далёкими партнёрами некоторые трудности возможны 1 – 2 и 4 – 5 февраля.

У Овнов-женщин в основной работе и при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами трудности ожидаются в промежуток 1 – 6 февраля. Прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами и решению финансовых вопросов негативный, хотя кратковременные успехи могут быть достигнуты 3 – 4 и 8 – 9 февраля.

Во второй декаде у Овнов-мужчин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами – благоприятный на весь период. Финансовая деятельность, за исключением 11 числа, тоже характеризуется как успешная. Взаимодействие с местными деловыми партнёрами также оценивается положительно, кроме 11 февраля. В основной работе гороскоп почти до конца периода предсказывает продолжение трудностей.

У Овнов-женщин наилучший прогноз относится к выполнению основной работы и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Финансовая деятельность и взаимодействие с далёкими партнёрами тоже оцениваются как успешные, за исключением 11 февраля.

В третьей декаде у Овнов-мужчин прогноз по выполнению основной работы и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами полностью положительный. При работе с местными партнёрами и решении финансовых вопросов могут возникнуть небольшие трудности 22 и 28 февраля, но в остальном прогноз благоприятный.

У Овнов-женщин наилучшим остаётся прогноз по выполнению основной работы и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Взаимодействие с далёкими партнёрами и финансовая деятельность тоже будут успешными.

Телец

Прогноз на февраль для Тельцов-мужчин в целом положительный, но некоторые сложности возникнут при сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами. В этой сфере деятельности на Тельцов негативно будут влиять напряжённые аспекты Юпитера. В промежуток 2 – 4 февраля Юпитер с Марсом будут подталкивать их к непродуманной активности, принятию поспешных решений, возможно, к разжиганию конфликтов, риску. Период не подходит для принятия ответственных решений, а также дальних поездок и дистанционной работы. Затем, в промежуток 14 – 24 февраля, Юпитер, совместно с Венерой, Меркурием и Солнцем, будет регулярно создавать иллюзорные ситуации быстрого успеха (ни одна из которых не оправдается), подталкивая Тельцов к срочным, безотлагательным действиям, обоснованным только ложным оптимизмом. Основные пиковые ситуации, как ожидается, возникнут 14 – 15, 20 и 22 – 24 февраля. Тельцам в эти дни следует проявить сдержанность. Наилучшие промежутки для работы с далёкими партнёрами: 4 – 12 и 25 – 28 февраля. Прогноз по взаимодействию с местными деловыми партнёрами на весь февраль благоприятный, хотя в промежуток 3 – 5 февраля (выходные и понедельник) лучше от работы воздержаться. Момент не подходит для переговоров, возможно нарушение договорённостей по объективным причинам. Не рекомендуется принимать на себя денежные обязательства. Основная профессиональная деятельность оценивается как успешная, наилучшей по результатам будет третья декада. Прогноз по финансам тоже положительный на весь февраль, особенно успешными, по гороскопу, будут первые две декады.

У Тельцов-женщин наилучший прогноз относится к выполнению основной работы и решению финансовых вопросов. Гороскоп показывает, что вплоть до 23 февраля условия будут исключительно благоприятными, и Тельцы смогут значительно продвинуться в делах. Затем эффективность их деятельности снизится, но всё равно она останется успешной. При сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами периодически будут возникать затруднения. Сложности ожидаются в промежутки 3 – 4, 14 – 15, 20 и 22 – 24 февраля. Во всех случаях проблемы возникнут из-за негативного влияния напряжённого Юпитера при его взаимодействии с ближними планетами. В работе с далёкими партнёрами Тельцы будут сталкиваться с ситуациями, обещающими быстрое, лёгкое достижение результата, и если они поддадутся этим соблазнам, у них возникнут проблемы. Лучше в эти дни не торопиться с принятием решений: скорей всего, в такие моменты у Тельцов будет недостаточно информации о происходящих событиях, и они не смогут оценивать создавшееся положение объективно. Затраты окажутся больше, чем полученная выгода. Рекомендуется ограничиться деятельностью в промежутки 5 – 13 и 25 – 28 февраля. Прогноз по взаимодействию с местными деловыми партнёрами положительный. В промежуток 4 – 5 февраля могут возникнуть конфликтные ситуации, но они будут кратковременными. В течение месяца гороскоп рекомендует работать в коллективе. Для одиночной деятельности и проявления инициативы подходит только промежуток 5 – 10 февраля.

В первой декаде февраля у Тельцов-мужчин наилучший прогноз относится к решению финансовых вопросов. Сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами оценивается положительно, за исключением промежутка 2 – 4 февраля. При работе с местными партнёрами небольшие сложности могут возникнуть 3 – 5 февраля. Прогноз по основной работе благоприятный.

У Тельцов-женщин наилучший прогноз относится к выполнению основной работы и решению финансовых вопросов. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами небольшие сложности могут возникнуть 3 – 5 февраля, а при взаимодействии с далёкими партнёрами – в промежуток 3 – 4 февраля.

Во второй декаде у Тельцов-мужчин наилучшим остаётся прогноз по финансам. Основная деятельность и сотрудничество с местными деловыми партнёрами тоже характеризуются как успешные. При взаимодействии с далёкими партнёрами сложности ожидаются 14 – 15 и 20 февраля.

У Тельцов-женщин сохраняются положительные прогнозы по выполнению основной работы и финансовой деятельности. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами характеризуется как успешное. При взаимодействии с далёкими партнёрами трудности возможны 14 – 15 и 20 февраля.

В третьей декаде у Тельцов-мужчин положительно оцениваются выполнение основной работы, сотрудничество с местными деловыми партнёрами и финансовая деятельность. При взаимодействии с далёкими партнёрами осложнения возможны в промежуток 22 – 24 февраля.

У Тельцов-женщин тоже положительно оцениваются основная работа, сотрудничество с местными партнёрами, финансовая деятельность, а в работе с далёкими партнёрами трудности ожидаются в тот же промежуток 22 – 24 февраля.

Близнецы

У Близнецов-мужчин в гороскопе на февраль присутствуют напряжённые аспекты Плутона с Венерой и Сатурна с Юпитером, которые существенно отразятся на общей ситуации и в том числе повлияют на профессиональную деятельность. Прежде всего, гороскоп категорически исключает самостоятельную, одиночную работу и инициативу: Близнецы должны действовать в составе коллектива, не принимая на себя ответственность. Во-вторых, Плутон перекроет путь для реализации новых проектов и сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами. Близнецы столкнутся с неблагоприятными обстоятельствами, масштабными событиями, происходящими в ущерб их интересам. Переговоры с партнёрами, даже если будут формально успешными, приведут к неприятностям, возможны финансовые потери, неисполнение обязательств, непредвиденные сложности и помехи. Рекомендуется всю важную работу в этом направлении отложить до лучших времён. Взаимодействие с местными партнёрами будет нестабильным. Ситуация будет постепенно улучшаться, но всё равно сложности будут возникать регулярно. Основные проблемные моменты: 2 – 4, 9, 12 – 15 и 23 – 25 февраля. Для работы лучше всего подходят промежутки 18 – 22 и 26 – 28 февраля. Прогноз по финансовой деятельности до 18 февраля преимущественно негативный, а затем до конца месяца исключительно положительный. Прогноз по выполнению основной работы преимущественно благоприятный, но в третьей декаде, 22 – 27 февраля, напряжённые аспекты Меркурия с ближними планетами ухудшат состояние Близнецов, снизят эффективность их работы и, кроме того, отрицательно повлияют на отношения с коллегами и руководством. Промежуток непригоден для серьёзной работы.

У Близнецов-женщин, как и у мужчин, гороскоп полностью исключает сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами и одиночную, самостоятельную деятельность. Негативные Сатурн, Юпитер и Уран помешают Близнецам достичь поставленных целей, а проявление инициативы приведёт к противоположным результатам. В течение всего февраля им рекомендуется работать в коллективе на втором плане. Судя по прогнозу, при соблюдении этого условия Близнецы смогут укрепить свои позиции и даже продвинуться в карьере. Гороскоп положительно оценивает выполнение основных профессиональных обязанностей Близнецами, а также их сотрудничество с местными деловыми партнёрами и финансовую деятельность. На всякий случай, в воскресенье, 4 февраля, не следует заниматься делами, прежде всего, решать какие-либо вопросы с местными партнёрами. В основной работе наиболее успешными будут первые две декады, а в конце месяца, 23 и 26 февраля, не рекомендуется заниматься сложной документацией: разработкой или изучением договоров, планированием, отчётностью. Также это неподходящие моменты для обращения к руководству и обсуждения сложных проблем. Для решения финансовых вопросов третья декада, наоборот, наиболее подходящее время, соответственно, если возникнет необходимость, важные дела лучше планировать на этот период.

В первой декаде февраля у Близнецов-мужчин полностью благоприятный прогноз по выполнению основной работы. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами характеризуется как неустойчивое, сложности ожидаются в промежутки 2 – 4 и 8 февраля. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности неблагоприятный.

У Близнецов-женщин положительно оцениваются выполнение основной работы и финансовая деятельность. При работе с местными партнёрами трудности ожидаются 4 февраля. Прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами полностью негативный.

Во второй декаде у Близнецов-мужчин сохраняется положительный прогноз по основной работе. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами не походит первая половина декады, 12 – 15 февраля, а промежуток 16 – 20 февраля оценивается как успешный. Прогноз по решению финансовых вопросов до 18 февраля негативный, а на оставшиеся дни – положительный. Взаимодействие с далёкими партнёрами оценивается отрицательно.

У Близнецов-женщин полностью положительно характеризуются выполнение основной работы, сотрудничество с местными деловыми партнёрами, финансовая деятельность. прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами негативный.

В третьей декаде у Близнецов-мужчин полностью благоприятный прогноз по финансовой деятельности. В основной работе в промежуток 22 – 27 февраля ожидаются осложнения. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами не подходит промежуток 22 – 25 февраля. Прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами остаётся негативным.

У Близнецов-женщин сохраняется положительный прогноз по основной деятельности, финансам и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Взаимодействие с далёкими партнёрами оценивается отрицательно.

Рак

У Раков-мужчин в гороскопе на февраль в первой половине месяца преобладают напряжённые аспекты Солнца и ближних планет. Их воздействие больше всего затронет основную работу и проявится при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами. Вообще, для основной работы февраль окажется скорей неудачным: практически весь месяц Раки будут сталкиваться с разнообразными осложнениями в работе – от повторного появления старых трудностей, каких-то нерешённых проблем, незавершённых дел, до невозможности начать новый проект по объективным причинам внешнего характера. Разногласия с коллегами или партнёрами, нестыковки в действиях, путаница в делах, получение искажённой или неблагоприятной информации сделают февраль непригодным для серьёзной деятельности, ответственных шагов. Кроме того, в последние дни на Раков начнёт влиять напряжённый аспект Сатурна с Меркурием, который окончательно перекроет все возможности для действия в этом направлении. При работе с местными партнёрами трудности проявятся в первой декаде, и будут такими же, как в основной работе. А в конце месяца дела осложнит тот же Сатурн. Наилучший период для взаимодействия с партнёрами: 11 – 26 февраля. Прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами более благоприятен. Здесь проблемы кратковременны и локализованы в промежутках 1 – 2, 8 и 26 – 28 февраля. В первых двух случаях Раки рискуют поддаться излишнему оптимизму и принять поспешное решение, а в последние дни февраля им помешает Сатурн. В остальное время работа будет идти вполне успешно. Прогноз по финансовой деятельности благоприятный. Некоторые трудности могут возникнуть 6 и 10 февраля (воскресенье). В эти дни финансовых решений лучше не принимать.

У Раков-женщин до 12 февраля в гороскопе преобладают напряжённые аспекты ближних планет, которые негативно повлияют на выполнение основной работы и отношения с местными и далёкими деловыми партнёрами. Начиная с указанной даты, работа наладится, и будет идти в целом благополучно, хотя, видимо, значительных результатов в этом месяце Раки не достигнут. С этой же даты, по гороскопу, усилится роль личной инициативы, самостоятельности Раков, возможно, с этим будут связаны некоторые достижения в работе с местными и далёкими деловыми партнёрами. Гармоничные аспекты Марса с Меркурием и Юпитером указывают на неплохие возможности для расширения сферы деловых интересов и установления новых деловых связей, но в практическом плане это скорей относится к будущим периодам, а в текущее время возможно возникновение предварительных договорённостей, совместное планирование, изучение ситуации и т.п. В первой половине февраля до 12 числа, рекомендуется инициативы не проявлять, действовать коллективно, на втором плане. Для решения финансовых вопросов подходит только третья декада, и до 20 числа всю эту деятельность лучше передоверить коллегам. В целом Ракам в этом месяце не стоит тратить значительные усилия на попытки достижения важных результатов, лучше сосредоточиться на укреплении своих профессиональных позиций, улучшении отношений с коллегами, руководством, партнёрами, рассматривая этот этап как подготовительный.

В первой декаде февраля у Раков-мужчин наилучший прогноз относится к решению финансовых вопросов. Здесь, за исключением 6 и 10 февраля, все дни будут успешными. При сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами затруднения могут возникнуть 1 – 2 и 8 февраля. Прогноз по выполнению основной работы и взаимодействию с местными деловыми партнёрами отрицательный.

У Раков-женщин для всей работы декада оценивается как неудачная. В основной работе, при сотрудничестве с местными и далёкими партнёрами, а также решении финансовых вопросов некоторые успехи могут быть достигнуты только в промежутки 2 – 3 и 9 февраля.

Во второй декаде у Раков-мужчин остаётся благоприятным прогноз по финансовой деятельности. Кроме того, полностью положительными становятся прогнозы по сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами, а для выполнения основной работы подходит только середина, промежуток 15 – 18 февраля.

У Раков-женщин положительно оценивается сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами, выполнение основной работы. прогноз по решению финансовых вопросов преимущественно негативный.

В третьей декаде у Раков-мужчин наилучшим остаётся прогноз по решению финансовых вопросов. Основная работа и сотрудничество с местными деловыми партнёрами до 27 числа характеризуются как успешные, а взаимодействие с далёкими партнёрами оценивается положительно только до 25 февраля.

У Раков-женщин в целом положительный прогноз по основной деятельности и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. В работе с далёкими партнёрами небольшие сложности возможны 24 февраля, в при решении финансовых вопросов – 22 февраля.

Лев

Для Львов-мужчин февраль месяц неудачный. В гороскопе наблюдается абсолютное преобладание напряжённых аспектов, из которых наибольшие помехи создадут аспекты Юпитера – в первые две декады это будет аспект Юпитера с Солнцем, а потом – с Марсом, Венерой и Меркурием. До третьей декады обстоятельства будут складываться против намерений Львов, из-за чего все предпринимаемые действия будут заранее обречены на неудачу. Кроме того, в этот период Львы могут разрушить существующие связи, ухудшить отношения с партнёрами, окружающими, влиятельными лицами, вышестоящими инстанциями. Чтобы этого избежать, они не должны проявлять инициативу, пытаясь перебороть обстоятельства. Наоборот, в коллективной работе следует уйти на задний план, ограничив свою деятельность необходимым минимумом. Не рекомендуется принимать участие в обсуждении планов, ведении переговоров, заключении сделок. Не следует давать обещания, принимать на себя обязательства. Нежелательны командировки, дальние поездки. В третьей декаде небольшие успехи могут быть достигнуты в финансовой сфере, однако не следует рассчитывать на продолжение. А в промежуток 24 – 26 февраля, под влиянием негативного Марса, Львы рискуют принять необдуманное решение, которое ударит по основной работе. Также в этот момент Львы могут попасть в ловушку, поддаться на обман. Не следует в эти дни отправляться в поездку. В течение всего месяца не рекомендуется рассчитывать на удачу, а также пытаться обойти ситуацию с помощью хитрости. Нужно дожидаться более благоприятного периода.

У Львов-женщин гороскоп преимущественно позитивный. Их деятельность будет проходить под воздействием гармоничных аспектов Нептуна с Луной и Ураном, Марса с Меркурием и Сатурном, а также Плутона с Юпитером. Эти аспекты создадут очень благоприятную для работы комбинацию деловых качеств, при которой сосредоточенность и тщательность в работе соседствует с творческой свободой и способностью принимать неординарные решения, а воля и энергия одинаково успешно могут быть задействованы для упорной длительной деятельности и для быстрых изменений в случае необходимости. Однако в конце месяца, в промежуток 26 – 28 февраля, аспекты Юпитера станут напряжёнными, и на этот момент гороскоп даёт неблагоприятный прогноз для выполнения основной работы и сотрудничества с местными и далёкими деловыми партнёрами. В этот период Львы могут переоценить свои идеи, реалистичность своих планов, принять неверное решение. Не рекомендуется в эти дни обращаться к руководству за поддержкой, а также обсуждать с кем-либо спорные деловые вопросы. Лучше на это время ничего важного не планировать. Также это неподходящий момент для командировок, дальних поездок. В прогнозе по финансовой деятельности негативно оценивается промежуток 20 – 24 февраля. Здесь Львы столкнутся с негативным влиянием Венеры и Марса, которое будет подталкивать к принятию легкомысленного, поспешного решения. Из-за Марса в этот момент возможен жёсткий конфликт с коллегами или окружающими, поэтому, по возможности, следует избегать контактов с людьми и не планировать на это время никаких ответственных встреч. На остальные дни прогноз по финансам положительный.

В первой декаде февраля у Львов-мужчин прогноз негативный для всей деятельности: основная работа, сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами, финансовая деятельность характеризуются как неудачные.

У Львов-женщин основная профессиональная деятельность и сотрудничество с местными и далёкими партнёрами оцениваются положительно, но 6 – 7 февраля возможны небольшие затруднения из-за рассогласованности действий с коллегами или недостатка информации. Прогноз по решению финансовых вопросов благоприятный, при этом 9 февраля лучше быть внимательней с расходами.

Во второй декаде у Львов-мужчин прогноз по выполнению основной работы и сотрудничеству с деловыми партнёрами остаётся негативным. Для решения финансовых вопросов подходит только один день, 19 февраля.

У Львов-женщин в финансовой сфере ожидаются проблемы 20 февраля (на остальные дни прогноз положительный). Сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами и основная работа, по гороскопу, будут идти успешно.

В третьей декаде у Львов-мужчин для основной работы и сотрудничества с партнёрами прогноз по-прежнему негативный, а в финансовой сфере положительный, за исключением 22 и 25 февраля.

У Львов-женщин прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами на промежуток 21 – 25 февраля благоприятный, а на остальные дни отрицательный. Для решения финансовых вопросов не подходит промежуток 20 – 24 февраля.

Дева

У Дев-мужчин в гороскопе на февраль значительное место занимают напряжённые аспекты Сатурна с Луной и Юпитера с Меркурием и Венерой. Эти аспекты указывают на сложности в отношениях с людьми и проявление каких-то ошибок, допущенных в прошлом, и повлияют на сотрудничество с местными деловыми партнёрами и выполнение основной работы. И то, и другое направление характеризуются в гороскопе негативно. В течение всего месяца Девам не рекомендуется сотрудничать с местными партнёрами, а также обращаться в официальные органы, вышестоящие инстанции, юридические организации. Также не следует в феврале искать материальной, финансовой поддержки. Деятельность лучше свести к минимуму. В основной работе не рекомендуется предпринимать значительные организационные, административные преобразования, кроме того, проекты, нацеленные на развитие, начатые в этот период, окажутся неудачными. Более благоприятен прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами: здесь дела будут идти с постепенным улучшением, а неблагоприятны только промежутки 9 – 10 и 16 – 17 февраля. В обоих случаях негативный Юпитер будет подталкивать Дев к поспешным действиям, и они рискуют переоценить свои возможности. Лучше в эти дни не принимать никаких решений и не брать на себя никаких обязательств. Прогноз по финансам почти такой же, и это можно считать дополнительным предостережением от необдуманных расходов в указанные дни. Месяц не подходит для инициативы и проявления лидерских качеств. Гороскоп рекомендуется коллективную деятельность.

У Дев-женщин напряженные аспекты Сатурна с Марсом и Юпитера с Венерой делают февраль не очень подходящим для работы. Первый из них, действуя со второй декады, негативно повлияет на сотрудничество Дев с местными деловыми партнёрами: начиная с 12 февраля и до конца месяца прогноз по этой деятельности полностью отрицательный. Второй аспект испортит работу с далёкими партнёрами – с начала месяца и до третьей декады. Таким образом, Девы могут достичь только незначительного успеха в ограниченном временном промежутке. Поэтому февраль непригоден для начала крупного проекта. Прогноз по основной работе показывает, что деятельность Дев в этом периоде будет неустойчивой, и они столкнутся с трудностями при попытке осуществить некие преобразования, видимо, организационные, административные. Основные затруднения возникнут 12 – 13 и 20 – 21 февраля, в обоих случаях они будут связаны с негативным влиянием Меркурия. Эти аспекты указывают на затруднения в интеллектуальной деятельности, на возможность получения неверной информации, а также на вероятный конфликт с коллегами. В эти дни не рекомендуется принимать важные решения, выполнять работу, требующую значительного умственного напряжения, обсуждать спорные вопросы с коллегами. Прогноз по финансовой деятельности преимущественно отрицательный. Для решения финансовых вопросов ограниченно подходит только промежуток с 3 по 10 февраля, а дальше, до самого конца месяца прогноз полностью негативный. Поэтому всю финансовую деятельность лучше в этом месяце оставить в стороне.

В первой декаде февраля у Дев-мужчин в основной работе затруднения ожидаются в промежуток 5 – 7 февраля. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами благоприятный на период 1 – 3 февраля и негативный на остальные дни. Взаимодействие с далёкими партнёрами оценивается положительно, за исключением промежутка 9 – 10 февраля. Прогноз по финансам благоприятный на 1 – 4 февраля и негативный на остальные дни.

У Дев-женщин положительно характеризуется основная работа. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами не подходит промежуток 1 – 2 февраля. Прогноз по финансам негативный на промежутки 1 – 2 и 6 – 7 февраля. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами характеризуется отрицательно.

Во второй декаде у Дев-мужчин прогноз по финансовой деятельности и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами положительный, за исключением промежутка 16 – 17 февраля. Взаимодействие с местными деловыми партнёрами и выполнение основной работы оцениваются негативно.

У Дев-женщин прогноз по выполнению основной работы положительный, за исключением промежутков 12 – 13 и 20 февраля. Сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами, а также финансовая деятельность характеризуется преимущественно негативно.

В третьей декаде у Дев-мужчин положительно характеризуются финансовая деятельность и сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами. Прогноз по основной работе и взаимодействию с местными партнёрами остаётся негативным.

У Дев-женщин преимущественно положительно характеризуются основная работа и сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами. Финансовая деятельность и взаимодействие с местными партнёрами оценивается негативно.

Весы

У Весов-мужчин гороскоп на январь благоприятный. В астрологическом фоне наблюдается существенное преобладание гармоничных аспектов планет. В течение всего месяца работа будет идти стабильно успешно, влияние напряжённых аспектов незначительно, и практически незаметно. В первой половине февраля, судя по гороскопу, Весы получат возможность оперировать крупными суммами, правда, это может относиться не профессиональной, а какой-то другой, например, общественной, деятельности, но в любом случае Весам представится хорошая возможность проявить инициативу и посредством своих деловых качеств достичь значительного успеха. В этот период Весы будут пользоваться поддержкой Солнца, и смогут позволить себе существенный риск. Также в это время перед ними могут открыться перспективы, недоступные другим. Возможно, при этом они обнаружат существенный недостаток знаний, нехватку информации, поэтому рекомендуется потратить усилия на заполнение этого пробела. В воскресенье, 4 февраля, нежелательно решать финансовые вопросы, связанные с деловыми партнёрами. Ситуация в основной работе в течение всего месяца будет благополучной. Это хорошее время для реорганизации профессиональной деятельности, обновления оборудования, начала нового проекта, использования связей, заключения сделок. Гороскоп даёт положительный прогноз по сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами. Период подходит для открытия нового направления в работе или полной смены вида деятельности. Одиночная и коллективная работа в этом месяце будут успешными, при этом некоторое предпочтение гороскоп отдаёт самостоятельной работе.

У Весов-женщин в профессиональном плане гороскоп преимущественно благоприятный, хотя большую часть месяца на них будет влиять напряжённый аспект Урана с Солнцем. Этот аспект неблагоприятен для проявления инициативы и резких самостоятельных изменений в деятельности, поэтому собственные идеи и планы лучше отложить. Гороскоп отдаёт предпочтение коллективной работе. В основной профессиональной деятельности некоторые трудности возникнут в первой декаде, но Весы с ними справятся, и затем дела будут идти всё лучше и лучше. Такая же ситуация сложится при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами: в промежутки 3 – 4 и 9 – 10 февраля ожидаются проблемы в отношениях с партнёрами и, возможно, с коллегами, вероятны затруднения при ведении переговоров, подготовке или изучении сложной документации, нехватка информации. В эти дни не рекомендуется принимать важные решения. На остальное время прогноз по работе положительный, с некоторым улучшением к концу месяца. В области финансов в период до 20 февраля Весы могут получить доступ к значительным средствам, вероятно, им предстоит принимать серьёзные, ответственные решения, и, судя по гороскопу, они с этим прекрасно справятся (вообще, прогноз по финансам – наилучший в этом месяце). В целом, в феврале Весам лучше заниматься укреплением своего профессионального положения, поддержанием стабильности в работе, в отношениях с коллегами и партнёрами, не предпринимая самостоятельных шагов по расширению сферы деловых интересов.

В первой декаде февраля у Весов-мужчин наилучший прогноз относится к выполнению основной работы, а также к связанному с этим сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Здесь, как указывалось, только 4 февраля следует проявить сдержанность при решении деловых вопросов. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами положительный. Финансовая деятельность оценивается как успешная.

У Весов-женщин финансовая деятельность тоже оценивается положительно. В основной работе и при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами трудности ожидаются 3 – 4 и 9 – 10 февраля. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами благоприятный.

Во второй декаде у Весов-мужчин позитивный прогноз по всем направлениям деятельности: основой работе, сотрудничеству с местными и далёкими партнёрами, решению финансовых вопросов.

У Весов-женщин наилучший прогноз относится к финансовой деятельности. В отношениях с местными деловыми партнёрами небольшие затруднения возможны 15 февраля. В работе с далёкими партнёрами сложности ожидаются 11 – 12 и 19 – 20 февраля. Прогноз по основной работе полностью положительный.

В третьей декаде у Весов-мужчин вся деятельность характеризуется положительно. При взаимодействии с далёкими деловыми партнёрами незначительные трудности могут возникнуть 26 и 28 февраля.

У Весов-женщин гороскоп даёт полностью благоприятный прогноз по основной работе и финансовой деятельности. В работе с далёкими партнёрами ожидается появление только небольших затруднений, без серьёзных последствий.

Скорпион

У Скорпионов-мужчин гороскоп на февраль в профессиональном плане преимущественно благоприятный. Основные сложности ожидаются в середине месяца при сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами. Здесь в период с 9 по 16 февраля, под воздействием Плутона, могут происходить некие крупные события, на которые Скорпионы не будут иметь влияния. Возможны срыв планов, нарушение договорённостей по объективным причинам. Период не подходит для проведения рискованных операций, принятия ответственных решений, начала новой деятельности. Затем, начиная с 17 февраля, прогноз становится положительным, и далее всё более благоприятным. В прогнозе по финансовой деятельности этот же период (но с 7 февраля) тоже отмечен как напряжённый, соответственно, Скорпионам рекомендуется относиться к финансовым вопросам с большим вниманием и осторожностью. В основной работе ситуация будет благополучной. Небольшие затруднения могут возникнуть 4 и, возможно, 21 февраля. В первую дату не рекомендуется обращаться за поддержкой или советом к влиятельным людям, а во втором случае Скорпионы могут совершить ошибку из-за переутомления или недостатка информации, так что этот день не подходит для принятия решения. Прогноз по взаимодействию с местными деловыми партнёрами благоприятный, при этом наибольших успехов Скорпионы достигнут во второй декаде. В первой декаде ожидаются небольшие затруднения в промежуток 4 – 6 февраля.

У Скорпионов-женщин прогноз по основной работе благоприятный до 13 февраля и негативный на остальной период до конца месяца. Во второй половине месяца начнёт действовать негативный аспект Плутона, указывающий на появление неких обстоятельств, внешних событий, которые создадут существенные помехи в работе. Соответственно, эта часть февраля не подходит для реализации серьёзных планов, начала новых проектов, хотя аспект не мешает поиску новых направлений деятельности, установлению новых деловых контактов и планированию. Прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами вполне согласуется с таким ходом событий: в течение всего месяца ситуация будет благоприятной для расширения сферы деловых интересов, командировок, переговоров, заключения договоров. Зато в отношениях с местными деловыми партнёрами ожидаются частые трудности, из-за чего ситуация весь февраль будет нестабильной. Это связано с большим количеством краткодействующих напряжённых аспектов Венеры и Меркурия. Поэтому период не подходит для деятельности, требующей долговременных усилий, возможны только разовые успешные операции. Прогноз по финансам негативный до 13 февраля и позитивный на остальное время до конца месяца. Во второй половине февраля Скорпионов будет поддерживать гармоничный аспект Юпитера с Ураном, располагающий к расширению сферы деловых интересов, открытию новых перспектив, позитивным изменениям в работе.

В первой декаде февраля у Скорпионов-мужчин наилучшим можно считать прогноз по основной работе – здесь только 4 февраля отмечается как напряжённый день. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами трудности ожидаются в промежуток 4 – 6 февраля (на остальные дни прогноз положительный). Прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами благоприятный на период до 9 февраля. Финансовая деятельность будет успешной только в промежуток 3 – 6 февраля.

У Скорпионов-женщин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами (полностью благоприятный). Основная работа тоже будет идти успешно. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами подходит только начало месяца, 1 – 3 февраля. Прогноз по финансам отрицательный.

Во второй декаде у Скорпионов-мужчин преимущественно негативных прогноз по финансовой деятельности. Сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами оценивается негативно до 17 февраля и позитивно, начиная с этой даты. Взаимодействие с местными партнёрами характеризуется как полностью успешное. Почти такой же успешной будет основная деятельность.

У Скорпионов-женщин на всю декаду негативный прогноз по основной деятельности. Для решения финансовых вопросов не подходит промежуток 11 – 12 февраля. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами трудности ожидаются до 17 февраля. Прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами полностью положительный.

В третьей декаде у Скорпионов-мужчин вся деятельность оценивается как успешная. Наилучших результатов Скорпионы достигнут при работе с далёкими деловыми партнёрами.

У Скорпионов-женщин положительно оценивается финансовая деятельность и сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами. Прогноз по выполнению основной работы и взаимодействию с местными партнёрами преимущественно негативный.

Стрелец

У Стрельцов-мужчин в феврале, по гороскопу, благоприятны для работы первые две декады. Затем, с 21 числа, преимущество получат напряжённые аспекты ближних планет, усиленные влиянием соединения Сатурна с Ураном. Особенно негативно в третьей декаде сложится ситуация в финансовой сфере и при сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами. Этот период не подходит для обновления деятельности, установления новых контактов, не рекомендуются командировки, дальние поездки, перевозки ценного оборудования и других ценностей. Также в этот момент Скорпионам нельзя принимать участие в коллективной работе, принятии совместных решений, и желательно всячески избегать ответственности. В третьей декаде частично благоприятен прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными партнёрами, но лучше ничего важного на этот период не планировать. В первой декаде в финансовой деятельности в промежуток 4 – 7 февраля у Скорпионов, под влиянием Марса, ожидается неосмотрительное поведение. На эти же дни гороскоп указывает на нежелательность коллективных решений и действий в работе, соответственно, можно ожидать, что Скорпионы примут неправильное решение под влиянием коллег. На остальные дни до 21 февраля прогноз по финансам полностью положительный. Также полностью благоприятен прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами (лучший в течение двух декад). Основная деятельность на весь февраль оценивается как успешная, только в промежутки 2 – 3 и 27 – 28 февраля возможны трудности из-за переоценки своих способностей. Взаимодействие с местными деловыми партнёрами тоже оценивается в основном положительно.

У Стрельцов-женщин прогноз в профессиональном плане преимущественно благоприятный. Но в первой декаде, в промежуток 1 – 8 февраля, на них будет влиять напряжённый аспект Урана с Сатурном, который помешает адекватно реагировать на изменение ситуации, и это создаст сложности в основной работе. В этот момент Стрельцам нужно будет отстраниться от коллективных действий и принимать решения самостоятельно, чтобы избежать ответственности. Далее, с 9 числа, ситуация исправится, и до самого конца месяца работа будет идти успешно. Финансовая деятельность и сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами в промежутки 1 – 2 и 8 – 9 февраля окажутся неудачными. В обоих случаях Стрельцов может подвести переоценка своих возможностей и избыточный оптимизм. На остальные периоды месяца для этих направлений деятельности гороскоп даёт положительный прогноз. Взаимодействие с местными деловыми партнёрами характеризуется как успешное на весь февраль. Некоторые затруднения ожидаются 4 и 25 февраля из-за негативного влияния Сатурна: в начале месяца он помешает Стрельцам произвести какие-то изменения, а в конце – создаст ситуацию отстранения Стрельцов от окружающих (по каким-то причинам они предпочтут одиночество). Во второй половине месяца, под воздействием гармоничного аспекта Урана с Солнцем, у Стрельцов появится возможность использовать свой творческий потенциал и достигнуть неожиданного успеха, возможно, и в финансовом смысле.

В первой декаде февраля у Стрельцов-мужчин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. В основной работе некоторые трудности возможны 2 – 3 и 9 февраля. Для решения финансовых вопросов не подходит промежуток 5 – 7 февраля. Прогноз по взаимодействию с местными деловыми партнёрами благоприятный, но 1 – 2 февраля возможны небольшие трудности.

У Стрельцов-женщин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами: здесь только 4 февраля ожидаются осложнения. Для решения финансовых вопросов и сотрудничества с далёкими партнёрами не подходят 1 – 2 и 8 – 9 февраля. Прогноз по основной работе до 9 февраля отрицательный.

Во второй декаде у Стрельцов-мужчин наилучшим остаётся прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Финансовая деятельность и основная работа тоже оцениваются как успешные. При взаимодействии с местными деловыми партнёрами сложности ожидаются 14 и 19 – 20 февраля.

У Стрельцов-женщин вся деятельность оценивается положительно, но некоторые проблемы могут возникнуть 12 и 14 февраля при решении финансовых вопросов и сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами.

В третьей декаде у Стрельцов-мужчин основная деятельность оценивается положительно, не считая последних дней месяца, 27 – 28 февраля. Прогноз по сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами, а также по финансам отрицательный.

У Стрельцов-женщин вся работа характеризуется в целом положительно. Некоторые проблемы могут возникнуть 25 февраля в основной работе и при сотрудничестве с местными и далёкими деловыми партнёрами.

Козерог

Гороскоп на февраль у Козерогов-мужчин в профессиональном плане преимущественно благоприятный. Главную роль в астрологическом фоне февраля будет играть гармоничный аспект Урана с Меркурием, который усилит интеллектуальные и творческие возможности Козерогов, а также будет способствовать расширению круга интересов, установлению новых связей и отношений, открытию новых перспектив. Возможно, этот месяц будет периодом значительного обновления жизни Козерогов, в том числе в результате командировки, дальней поездки. Гороскоп даёт полностью положительный прогноз по выполнению основной работы и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Гармоничные аспекты ближних планет обеспечат благоприятные условия для деловой активности и контактов с партнёрами, коллегами и окружающими, обсуждения совместных планов, подписания договоров, важных документов. Это подходящее время для обращения в официальные инстанции, юридические организации, а также к руководству и влиятельным лицам за поддержкой. Прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами тоже в основном положительный, хотя 1 и 7 февраля, из-за неблагоприятного влияния Юпитера, лучше отложить подписание договоров, заключение договорённостей, а также лучше в эти дни не давать никаких обещаний: Козероги рискуют переоценить свои возможности. Финансовая деятельность также характеризуется как преимущественно успешная, но в промежутки 1, 7 – 9 и 16 – 17 февраля не следует принимать никаких финансовых решений.

У Козерогов-женщин гороскоп на февраль в профессиональном плане благоприятный. В этот период значительного продвижения в делах не ожидается, но текущая деятельность окажется вполне успешной. Гармоничные аспекты ближних планет, Солнца и Юпитера создадут подходящие условия для спокойной работы и решения всех возникающих проблем, при этом в основной работе и финансовой сфере на конец месяца гороскоп показывает, пусть и небольшое, но улучшение. В основной работе только промежуток 6 – 7 февраля может доставить некоторые неприятности: под влиянием напряжённого аспекта Меркурия с Юпитером Козероги могут принять неподготовленное как следует решение, заключить договор на невыгодных условиях или приступить к осуществлению нереализуемого плана. Поэтому все важные дела лучше перенести на другие дни. В финансовой сфере опасность представляют промежутки 6 – 8 и 17 – 18 февраля (выходные). В первом случае причина та же самая, что указана выше, а во втором Козероги вступят в конфликт со сложившимися обстоятельствами и попытаются добиться своего настойчивостью или силой. Судя по гороскопу, они в этом деле потерпят неудачу, поэтому в выходные лучше ничего важного даже не начинать. Прогноз по сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами очень похожий: в обоих случаях Козероги будут успешно заниматься текущей работой, хотя в работе с далёкими партнёрами 11 – 14 февраля возможно и заметное продвижение в делах, открытие новых перспектив, появление нового направления деятельности. В целом, месяц будет позитивным.

В первой декаде февраля у Козерогов-мужчин наилучший прогноз относится к выполнению основной работы и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Для взаимодействия с далёкими партнёрами не подходят промежутки 1 и 7 февраля. В работе с финансами проблемы ожидаются 1 и 7 – 9 февраля.

У Козерогов-женщин в целом положительно оценивается основная работа (кроме 6 – 7 февраля). При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами некоторые затруднения ожидаются 4 февраля. Для работы с финансами не подходит промежуток 6 – 8 февраля, а для взаимодействия с далёкими партнёрами – период 5 – 7 февраля.

Во второй декаде у Козерогов-мужчин сохраняется полностью благоприятный прогноз по основной деятельности и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Также гороскоп даёт положительный прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами. В финансовой деятельности затруднения ожидаются 17 – 18 февраля.

У Козерогов-женщин полностью положительный прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. В основной работе и финансовой деятельности затруднения могут возникнуть 17 – 18 февраля. В работе с далёкими партнёрами небольшие сложности возможны 14 февраля.

В третью декаду у Козерогов-мужчин по-прежнему положительный прогноз по основной деятельности и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и, кроме того, финансовая деятельность и взаимодействие с далёкими партнёрами характеризуются как полностью успешные.

У Козерогов-женщин наилучший прогноз относится к решению финансовых вопросов и выполнению основной работы, но и сотрудничество с местными и далёкими партнёрами характеризуется как успешное.

Водолей

В феврале в гороскопе у Водолеев-мужчин ведущую роль будут играть гармоничные аспекты Нептуна с Меркурием и Юпитера с Венерой. Это указывает на возникновение благоприятных условий в широком диапазоне деятельности, и благодаря этому, гороскоп даёт положительный прогноз по выполнению основной работы и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Меркурий с Нептуном усилят интеллектуальные и творческие способности Водолеев, а Юпитер с Венерой помогут расширить сферу деловых интересов и установить или укрепить контакты с деловыми партнёрами. В этот период возможно получение значимой конфиденциальной информации, способствующей успеху. Благотворное влияние планет будет способствовать деловой активности Водолеев, проявлению инициативы и лидерских качеств, продвижению в карьере. Однако с 17 февраля Водолеям в своей деятельности следует стать более осторожными, так как в это время начнёт действовать аспект Сатурна с Ураном, который, с одной стороны, провоцирует на необдуманные поступки и бесполезную инициативу, а другой ограничивает свободу действия. В удачных случаях Сатурн сдерживает именно вредную самостоятельность, но это не всегда так, поэтому Водолеям полезно будет сдерживать и контролировать себя самим. Судя по гороскопу, с 17 февраля взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами, а также финансовая деятельность им противопоказана. Все важные дела рекомендуется закончить до этой даты. На весь период гороскоп отдаёт предпочтение одиночной деятельности, коллективная работа будет успешной только до 17 февраля.

У Водолеев-женщин гармоничные аспекты Юпитера с Луной и Венерой обеспечат успешную работу с местными деловыми партнёрами и финансовую деятельность. Для сотрудничества с партнёрами не подходит только 28 февраля, когда ожидается конфликт с ними из-за расхождения в целях или методах совместной работы. В работе с финансами проблемы могут возникнуть 1 февраля: не следует в этот день заниматься расчётами. Кроме того, возможен сбой в движении денежных средств. Прогноз по выполнению основной работы благоприятен только на первую половину месяца, до 14 февраля. Затем на Водолеев начнут воздействовать сразу два негативных аспекта – Юпитера и Плутона, которые сформируют неблагоприятные для работы условия. В это время возможны посторонние события, которые перекроют возможности для успешного ведения дел, и Водолеи ничего не смогут предпринять в ответ. Поэтому на вторую половину февраля не рекомендуется планировать важную работу. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами можно считать негативным. Некоторых кратковременных успехов Водолеи могут достичь только в промежутки 1 – 2, 11 – 12 и 17 – 22 февраля, соответственно, они должны исходить из того, что условий для реализации крупных долгосрочных проектов в феврале не возникнет. Кроме того, следует учесть, что прогноз по коллективной работе на февраль почти полностью негативный. Гороскоп рекомендует одиночную, самостоятельную деятельность. Водолеям следует избегать ответственности, не проявлять инициативы, не претендовать на лидерство.

В первой декаде февраля у Водолеев-мужчин наилучший прогноз относится к выполнению основной работы. Также гороскоп положительно оценивает сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами. В финансовой деятельности сложности ожидаются 1 и 4 – 7 февраля.

У Водолеев-женщин положительно оцениваются выполнение основной работы, сотрудничество с местными деловыми партнёрами и финансовая деятельность (кроме 1 февраля). Для взаимодействия с далёкими деловыми партнёрами подходит только промежуток 1 – 2 февраля.

Во второй декаде у Водолеев-мужчин сохраняется положительный прогноз для основной деятельности и сотрудничества с местными деловыми партнёрами. Взаимодействие с далёкими партнёрами и финансовая работа будут успешными только до 17 февраля.

У Водолеев-женщин положительно характеризуются сотрудничество с местными деловыми партнёрами и финансовая деятельность. Прогноз по основной работе благоприятен только на промежуток 11 – 13 февраля, а прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами – на промежутки 11 – 12 и 17 – 19 февраля.

В третьей декаде у Водолеев-мужчин по-прежнему положительно оцениваются основная деятельность и сотрудничество с местными деловыми партнёрами. Прогноз по финансам и взаимодействию с далёкими партнёрами отрицательный.

У Водолеев-женщин благоприятный прогноз по финансам и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами (кроме 28 февраля). Выполнение основной работы и взаимодействие с далёкими партнёрами, по гороскопу, будут неудачными.

Рыбы

В феврале у Рыб-мужчин гороскоп в профессиональном плане в основном благоприятный. Только прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами, под влиянием напряжённых аспектов ближних планет, оказывается негативным на период 3 – 17 февраля. Этот промежуток не подходит для развития деловых отношений, расширения сферы деловых интересов, а также для смены направления деятельности. Существует опасность, что в это время Рыбы будут каким-то образом стимулированы к деятельности, и из-за этого у них возникнут неприятности, поэтому не рекомендуется вовлекаться в чьи-либо проекты, а также им самим следует проявлять сдержанность. В прогнозе по финансовой деятельности неудачные дни приходятся на 3 – 4, 9 и 13 – 15 февраля. Это в значительной мере совпадает с предыдущим негативным прогнозом, поэтому в указанные дни рекомендуется соблюдать повышенную осторожность, и лучше вообще никаких финансовых решений не принимать. Взаимодействие с местными деловыми партнёрами и выполнение основной работы оцениваются одинаково: вся эта деятельность будет успешной, но 2 – 4 февраля, из-за влияния напряжённых аспектов Марса, Меркурия и Венеры, у Рыб возникнут сложности в общении с партнёрами и коллегами. Это неподходящий момент для обсуждения важных вопросов и принятия ответственных решений. Высока вероятность конфликта и разрыва отношений. На весь месяц гороскоп отдаёт предпочтение коллективной работе, прогноз по одиночной, самостоятельной деятельности отрицательный до третьей декады. В то же время при работе в коллективе ожидаются сложности.

У Рыб-женщин благоприятные условия для выполнения основной работы будут существовать только до 12 февраля. Затем на Рыб начнут воздействовать напряжённые аспекты Марса с Солнцем, Меркурием и Нептуном, и ситуация испортится практически до конца месяца. Примерно до этой же даты гороскоп указывает на желательность работы Рыб в коллективе, а затем отдаёт предпочтение самостоятельному принятию решений. Для работы с финансами также подходит преимущественно первая половина месяца, а во второй половине наиболее проблематичными будут промежутки 17 – 20, 22 – 23 и 26 февраля. Прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами, наоборот, неблагоприятен на первую декаду февраля, а на остальные периоды стабильно положителен. Во второй половине месяца на Рыб будут влиять аспекты Урана и Нептуна, что указывает на возможность открытия новых перспектив, неожиданных благоприятных изменений, а также на существование условий для использования творческих способностей. Возможно установление перспективных деловых контактов и появление интересных предложений. Хорошее время для неофициального общения. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами тоже в основном благоприятный. Значительные трудности могут возникнуть только в промежуток 12 – 15 февраля, под влиянием негативного Марса. Не рекомендуется в эти дни проводить серьёзные встречи, а также нежелательно заниматься любой деятельностью, связанной с риском.

В первой декаде февраля у Рыб-мужчин прогноз по основной работе негативный на промежуток 1 – 4 февраля и положительный на остальные дни. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами будет успешным, за исключением 4 февраля. Для решения финансовых вопросов не подходят промежутки 2 – 4 и 9 февраля. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами в основном негативный.

У Рыб-женщин полностью положительный прогноз по основной деятельности и решению финансовых вопросов. Прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами почти полностью отрицательный, а по взаимодействию с местными – положительный.

Во второй декаде у Рыб-мужчин полностью положительный прогноз по основной деятельности и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Для решения финансовых вопросов непригоден период 13 – 15 февраля. Прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами в основном отрицательный.

У Рыб-женщин полностью положительно оценивается сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами. Прогноз по основной работе преимущественно негативный. Для финансовой деятельности не подходит промежуток 15 – 20 февраля. Работа с местными деловыми партнёрами оценивается негативно в промежуток 12 – 15 февраля, и положительно в остальные дни.

В третьей декаде у Рыб-мужчин прогноз почти по всей деятельности благоприятный. Небольшие затруднения могут возникнуть в финансовой сфере 24 февраля.

У Рыб-женщин положительно характеризуется сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами. Прогноз по основной деятельности и финансам преимущественно негативный.

Москва, Денис Вербицкий

Москва. Другие новости 21.01.18

Неделя смога: в Челябинске снова продлили режим НМУ. / В доме на Южном Урале взорвался газ (ФОТО). / В Челябинске легковушка влетела в маршрутку, есть пострадавшие. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»