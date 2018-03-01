Челябинская области вошла в топ-5 антирейтинга нарушений прав СМИ

Южный Урал вошел в число регионов, где чаще всего нарушаются права средств массовой информации.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Общероссийского народного фронта, в рамках медиафорума «Правда и справедливостьэксперты Центра правовой поддержки журналистов представили обновленную карту нарушений прав СМИ. В числе антилидеров, как и в прошлом году – Иркутская область, Краснодарский и Приморский края; пополнили список Свердловская и Челябинская области, вытеснив Пензенскую область и Республику Бурятию, где нарушать права журналистов стали меньше.

По состоянию на февраль 2018 года на карте, которую эксперты ОНФ ведут с 2014 года, зафиксирован 221 факт нарушений прав представителей СМИ на территории 53 регионов. Из регионов-новичков на карте появились лишь три субъекта (в предыдущем году новичков было 7) – это Воронежская, Волгоградская области и Республика Коми.

«Поскольку, как правило, факты нарушения прав журналистов – это лишь отражение общего общественно-политического климата регионов, в этом году мы решили обновить карту с учетом того, сделало ли выводы руководство территорий, попавших в зону внимания нашего центра за прошедшие три года, или нет. Таким образом, мы решили реабилитировать регионы, где в последние три года не было зафиксировано ни единого нарушения прав журналистов. Пять регионов – Смоленская, Калужская, Сахалинская и Архангельская области, а также Еврейская автономная область – действительно учли критику. Мы вернули их в так называемую «серую» зону карты без нарушений, где на сегодняшний момент находятся 32 региона», – прокомментировала руководитель Центра правовой поддержки журналистов Наталья Костенко.

По ее словам, большинство обращений получили из тех регионов, которые ранее уже фигурировали на карте. Так, Иркутская область является безусловным лидером по количеству нарушений все четыре года работы Центра правовой поддержки журналистов. Три последних года в число антилидеров также входят Краснодарский и Приморский края. А вот Республика Бурятия, где фиксировался самый большой уровень нарушений прав журналистов в 2014-2016 годах, за последний год исправилась и не допустила ни одного нарушения в отношении свобод СМИ. Можно сказать, что выводы сделали Новосибирская область и Ханты-Мансийский автономный округ, которые находились в числе лидеров по итогам двухлетнего периода (2014-2015 годы), а также Пензенская область (находилась в числе лидеров по итогам 2014-2016 годов). При этом Свердловская область, повысив режим благоприятствования работе журналистов в 2016 году, по итогам 2017 году снова вернулась в топ-5 самых злостных нарушителей прав журналистов. Присоединилась к ней и соседняя Челябинская область, которая попала в антирейтинг центра впервые.

«Действовать в отношении СМИ стали более жестко, – отмечает Наталья Костенко. – Лидирующие позиции заняли нарушения в сфере доступа журналистов к информации и аккредитации (22%), а также побои и угрозы (17%). Для сравнения, в 2016 году случаи избиения журналистов составляли 6%, а нарушения прав СМИ на доступ к информации – 11%. В абсолютных цифрах это, безусловно, меньше, чем в прошлые годы, но тенденция настораживает. Ранее мы отмечали более широкий арсенал давления на СМИ – нарушители пытались использовать финансовые инструменты, преследование через возбуждение уголовных дел и необоснованных исков о защите чести и достоинства в судах с взысканием неподъёмных штрафов. Сейчас, после того как было обращено внимание правоохранительных и судебных органов на эту проблему, таких фактов стало меньше. Так, доля попыток использовать уголовное преследование как способ давления на СМИ (а именно клевета), по данным Центра правовой поддержки журналистов ОНФ, снизилась за последний год с 11 до 3%, а число исков о защите чести и достоинства упало почти в два раза – с 30 до 16%. Радует и то, что заработала статья 144 УК (воспрепятствование профессиональной деятельности журналистов) – обидчики стали получать реальные сроки. Это дает надежду, что и негативные тенденции этого года тоже сойдут на нет».

По итогам прошлого года на карте нарушений три региона (Ростовская область, Красноярский край и Республика Саха) переместились из «оранжевой» зоны в «красную» – этим цветом обозначены территории, где были зафиксированы факты физического насилия в отношении журналистов. Всего сейчас в «красной» зоне находятся 16 субъектов РФ.

«Оранжевую» зону нарушений на карте составляют угрозы, запугивание, порча и уничтожение имущества, судебные преследования, финансовое давление, цензура и так далее. В списке «оранжевой» зоны сегодня 28 регионов, он пополнился двумя субъектами РФ, причем оба – Волгоградская и Воронежская области – появились на карте впервые.

К «желтым» нарушениям на карте относятся отказы предоставить информацию и необоснованные запреты на съемку или аудиозапись, угрозы увольнения, нарушения в сфере аккредитации и авторских прав, непредставление информации по запросам СМИ и другие. В этой зоне сегодня девять регионов, за год список пополнили Саратовская область и Республика Коми. Лидирующие позиции в минувшем году заняли нарушения прав на доступ к информации, в том числе неполучение ответов на официальные запросы СМИ и нарушения в сфере аккредитации (22%).

Челябинск, Виктор Елисеев

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