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Четверг, 1 марта 2018, 13:09 мск

Челябинск

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Мэрия Миасса вспомнила про долг по капремонту лишь после вмешательства прокурора

Только после вмешательства прокуратуры миасские чиновники выплатили региональному оператору капремонта более трети миллиона рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Миасса в ходе проверки установило, что администрация Миасского городского округа не выполнила установленные законом обязательства по перечислению платежей за капитальный ремонт жилых помещений в отношении ряда квартир, находящихся в муниципальной собственности.

Так, по состоянию на 1 января 2018 года сумма задолженности по взносам на капитальный ремонт по 462 помещениям, находящимся в собственности муниципалитетаа, перед Специализированной некоммерческой организацией – фондом «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» составила свыше 335 тысяч рублей.

В целях устранения выявленного нарушения закона прокурором города главе Миасса внесено представление с требованием о погашении задолженности в кратчайшие сроки. В результате прокурорского вмешательства задолженность муниципалитетом полностью погашена.

Челябинск, Виктор Елисеев

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