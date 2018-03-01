РМК начало подготовку очередных «тайных слушаний» по Томинскому ГОКу

Челябинские экологи заявили об очередном нарушении законодательства со стороны АО «Томинский ГОК».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», власти Челябинска согласовали проведение 4 марта митинга «У экологии женское лицо». Об этом активисты движения «Стоп ГОК» сообщили на своих страницах в социальных сетях.

«Это не совсем обычный митинг, – пишут общественники. – Он будет посвящен не только вопросам экологии и ГОКу, но и нашим прекрасным дамам, которые встали на защиту нашего города!» Митинг, как обычно, пройдет в сквере у ДК имени Колющенко. Начало в 13:00.

«Да, я категорически против строительства Томинского ГОКа, поскольку это угроза национальной безопасности нашего региона, – объясняет свое участие в намеченной акции директор Челябинского регионального Дома ученых Татьяна Чернобривец. – Мощное горнодобывающее и обогатительное производство в непосредственной близости к городу и иным муниципальным образованиям грозит экологической и социальной катастрофой, и в этом нет никакого сомнения. Челябинск и Челябинская область уже теперь на грани бедствия: загрязнение воздуха, нехватка питьевой воды, повсеместные вырубки лесов в обход всех законов, приказов и постановлений. Кроме того, наша область является лидером по накоплению отходов производства. Нам уже сейчас нечем дышать, скоро нечего будет пить. И на фоне этих проблем наши власти соглашаются на строительство комбината, способного убить и изуродовать жизни сотен тысяч соотечественников. Не слишком ли высокая ставка?»

Между тем, АО «Томинский ГОК» (учредитель – Русская медная компания) и его дочерняя компания «Промрекультивация» (формально учреждена «дочкой» РМК и Челябинской угольной компанией, находящейся в стадии ликвидации) объявили о начале процедуры общественных обсуждений проектов предварительной оценки воздействия на окружающую среду деятельности по ликвидации отработанной выработки угольного разреза «Коркинский», цеха производства закладочного материала на основе хвостов обогатительной фабрики Томинского ГОКа и цеха транспортирования закладочного материала комбината.

При этом сделали это, по мнению активистов, минуя установленную законом процедуру. «В газете под названием «Томинские вести», не зарегистрированной в установленном порядке как СМИ, в выпуске за февраль 2018 года, была опубликована информация об общественных обсуждениях предварительной оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, в отношении реализации «Цеха производства закладочного материала на основе хвостов обогатительной фабрики Томинского ГОКа» и «Цеха транспортирования закладочного материала», а также проекта «Рекультивации Коркинского разреза». Указанная публикация не соответствует требованиям закона, не может считаться официальной публикацией и информированием населения района», – заявляет юрист движения «Стоп ГОК» Владимир Казанцев.

В соответствии с пунктом 4.3. Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, информирование общественности и других участников оценки воздействия на окружающую среду на этапе уведомления, предварительной оценки и составления технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду осуществляется заказчиком, напоминает общественник.

«Информация в кратком виде публикуется в официальных изданиях федеральных органов исполнительной власти (для объектов экспертизы федерального уровня), в официальных изданиях органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, на территории которых намечается реализация объекта государственной экологической экспертизы, а также на территории которых намечаемая хозяйственная и иная деятельность может оказать воздействие, – подчеркивает Владимир Казанцев. – Листок «Томинские Вести» к официальным изданиям федерального, районного или уровня субъекта РФ, не относится».

Кроме того, АО «Томинский ГОК» уже представлял ранее на общественное обсуждение предварительный ОВОС по тем же объектам деятельности, замечания на который были представлены летом 2017 года, напомнил юрист. «Однако АО «Томинский ГОК» вновь указывает на предварительный характер обсуждений, что является либо ошибкой, либо умышленным искажением информации», – резюмирует общественник.

Активисты экологического движения вновь акцентировали внимание на том, что обсуждение проектов, которые будут оказывать непосредственное воздействие на экологию областного центра, РМК и власти Сосновского района собираются вновь провести без участия жителей Челябинска. Противники ГОКа призывают всех заинтересованных южноуральцев внести письменные замечания и возражения по проектам до 15 марта, представив их в офис ООО «Промрекультивация» (Коркино), администрацию Сосновского района (Долгодеревенское), ДК «Горняк» (Коркино) и администрацию Розинского городского поселения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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