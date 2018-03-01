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Четверг, 1 марта 2018, 13:07 мск

Челябинск

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Челябинцы считают, что их работу сильно недооценивают

Жители Челябинска заявили, что их работа недостаточно оплачивается.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ожидания челябинцев касательно размера оплаты их труда ощутимо превышают средний показатель заработной платы в областном центре. Таковы результаты социологического опроса, проведенного специалистами лаборатории прикладной политологии и социологии Челябинского филиала РАНХиГС.

В ходе опроса горожанам задали вопрос «Как вы считаете, сколько денег (в месяц) вы должны получать за свою работу?». «Всего в опросе приняло участие 700 респондентов, выделенная нами целевая аудитория, то есть группа экономически активных (работающих) граждан – 463 информанта», – уточнили социологи.

Согласно данным официальной статистики, средняя заработная плата по полному кругу организаций в Челябинске в 2017 году находилась на уровне 37 тысяч 160 рублей. Однако, как показали данные проведенного опроса, челябинцы хотят получать за свою работу гораздо больше –в среднем, 51 тысячу 289 рублей в месяц (на 38% выше).

При этом рабочие, по мнению участников исследования, должны получать 38 тысяч 966 рублей в месяц, служащие со специальным или общим средним образованием – 46 тысяч 200 рублей. Специалисты с высшим образованием вправе рассчитывать на жалованье в 59 тысяч 173 рубля, а ежемесячный доход руководителя предприятия и индивидуального предпринимателя должен составлять 132 тысячи 64 рубля, считают челябинцы.

При этом женщины в Челябинске претендуют на более низкую зарплату, чем мужчины: 43 тысячи 401 рубль против 60 тысяч 755 рублей. «Это подтверждают и общероссийские тенденции, – отмечают исследователи. – Так, рекрутеры отмечают, что мужчины зачастую более амбициозны в своих ожиданиях. Ожидаемый уровень дохода у них в среднем на 20 процентов выше, чем у женщин».

Что касается зависимости зарплатных ожиданий от возраста респондента, всё тоже более чем логично: в возрастной группе от 18 до 30 лет среднее значение ожидаемой заработной платы – 43 тысячи 281 рубль, в группе респондентов от 31 до 50 лет – уже 57 тысяч 390 рублей, а среди тех, кто старше 50 лет цифра ожидаемой за работу платы снижается и составляет 47 тысяч 835 рублей.

Справка «Нового Дня»

Инициативный опрос населения города Челябинска проведен лабораторией прикладной политологии и социологии Челябинского филиала РАНХиГС 16 – 20 октября 2017 г. В опросе приняли участие жители Челябинска старше 18 лет. Метод опроса – личное формализованное интервью. Объем выборочной совокупности – 700 респондентов. Статистическая погрешность данных: по г. Челябинску +4,0%; по отдельным районам +10,0%.

Челябинск, Виктор Елисеев

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