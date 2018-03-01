Начальница почты присвоила пенсию пропавшего без вести южноуральца

В Челябинской области бывшая начальница почтового отделения получила условный срок за хищение выплат, предназначавшихся пенсионеру.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Каслинский городской суд признал бывшую начальницу местного почтового отделения виновной в присвоении чужого имущества, с причинением значительного ущерба, совершенном с использованием своего служебного положения.

В суде установлено, что в мае 2017 года женщина, находясь на рабочем месте, расписалась в получении пенсии за пенсионера, который с января 2017 года числился пропавшим без вести, о получении последним за период с февраля по май 2017 года денежных средств в размере около 38 тысяч рублей. После чего похитила вверенные ей денежные средства и распорядилась по своему усмотрению.

Подсудимая признала вину в совершенном преступлении, причиненный ущерб возместила в полном объеме в ходе расследования уголовного дела.

Судом ей назначено наказание в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год.

Приговор вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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