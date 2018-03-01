Жители Катав-Ивановска третьи сутки сидят без света и воды

В Катав-Ивановске целый микрорайон оставили без благ цивилизации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на отсутствие водоснабжения жители Запрудовки пожаловались в соцсетях.

По словам горожан, горячая и холодная вода в кранах исчезла во вторник, 27 февраля, при этом часть домов попали под отключение еще в понедельник.

Этому предшествовала коммунальная авария на центральном водоводе. Ремонтники вовремя не устранили течь, вследствие чего затопило дворовую территорию возле детского сада на улице Ленинградской.

Из-за низких температур огромную лужу вмиг сковало льдом. «Там теперь настоящий большой каток, – комментирует происшествие одна из жительниц Запрудовки. «Авария: в некоторых домах нет ни только воды, но и света», – написала еще одна участница сообщества «Подслушано Катав-Ивановск».

Горожане отмечают, что накануне на место коммунального ЧП прибыла аварийная бригада. В процессе ремонта лопнувших труб кто-то из рабочих задел электрический кабель, в результате оказались обесточены сразу несколько домов.

Ко всему прочему, коммунальщики зафиксировали еще один порыв трубы, вследствие чего ликвидация аварии значительно осложнилась.

По последним данным, возобновить подачу воды в Запрудовку местные власти планируют сегодня вечером, правда, жители заявляют, что работы на аварийном участке не ведутся. «Там вообще что-то делают? Из окон никого не видно», – возмущается горожанин.

Сроки восстановления электроснабжения на данный момент неизвестны.

Челябинск, Юлия Димова

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