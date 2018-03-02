ЧП в Запрудовке: полторы тысячи южноуральцев почти неделю сидят без воды

В Катав-Ивановске череда коммунальных аварий оставила без воды более тысячи человек.

Как уже сообщал «Новый День», о чрезвычайной ситуации с водоснабжением в поселке Запрудовка местные жители сообщали еще в начале недели.

Более десятка многоквартирных домов начали отключать от горячей и холодной воды в понедельник, 26 февраля.

Этому предшествовала коммунальная авария на центральном водоводе. Ремонтники вовремя не устранили течь, в связи с чем затопило дворовую территорию возле детского сада на улице Ленинградской. Из-за низких температур огромную лужу вмиг сковало льдом.

28 февраля на место ЧП выехала аварийная бригада. И тут же произошла еще одна авария.

Рабочие, добираясь до лопнувшей трубы, случайно повредили электрический кабель, в результате оказались обесточены сразу несколько многоэтажек.

Впоследствии коммунальщики обнаружили брешь и на других участках водовода.

По последним данным, для ликвидации утечки необходимо заменить 25 метров стальной трубы на глубине более 2 метров. Ситуация осложняется сильным промерзанием грунта из-за низких ночных температур. Возобновить подачу воды планировалось вечером в среду, однако ремонтные работы продолжаются до сих пор.

Как сообщили РИА «Новый День» в Единой дежурно-диспетчерской службе Катав-Ивановского района, на данный момент без воды остаются около 1,5 тысяч жителей в 11 многоквартирных домах. Также от водоснабжения отключен детский сад и школа.

Жители Запрудовки продолжают обсуждать происшествие в соцсетях, возмущаясь вялой реакцией чиновников на происходящие в городе ЧП. «Сказали, если до вечера не сделают, то до понедельника», – написала участница группы «Подслушано Катав-Ивановск». «Кошмар какой-то с водой в городе происходит», – ответила ей другая. «Губернатору писать нужно о ситуации в районе», – предложила третья.

«Приемная губернатора уже в курсе коммунальной аварии, все силы брошены на устранение утечки, есть вероятность, что подачу воды возобновят сегодня к вечеру», – уточнил оперативный дежурный ЕДДС.

Однако не исключено, что пока ремонтники устраняют порыв в одном месте, вода снова может хлынуть на других участках водовода. Из-за сильной изношенности сетей последняя латка на 100-милиметровой трубе продержалась ровно полгода.

Челябинск, Юлия Димова

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