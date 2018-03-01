Экс-сенатор Константин Цыбко объявил суду о начале голодовки

Обвиняемый в многомиллионных взятках бывший член Совета Федерации от Челябинской области Константин Цыбко объявил голодовку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о начале голодовки Константин Цыбко объявил сегодня по видеосвязи в ходе очередного заседания Челябинского областного суда, где рассматривается его апелляция на решение суда низшей инстанции.

По словам представителей южноуральца, их клиент объявил голодовку в знак протеста против нарушений его прав. Продолжать ее он намерен, пока к нему не пустят его адвоката. Представители экс-сентара заявили, что вчера, действительно, к их подзащитному не пустили адвоката. Однако, как сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда, согласно официальным ответам из регионального ГУФСИН и администрации СИЗО на запросы суда, на территорию СИЗО не пустили одного из адвокатов, поскольку у него не было с собой адвокатского удостоверения. Второму защитнику пройти не препятствовали, однако он заходить не стал.

Кроме того, представители Цыбко заявили ходатайство об отложении судебного разбирательства не ранее чем на 7 марта. Прокуроры возражали относительно удовлетворения данного ходатайства, указав, что сторона защиты намеренно затягивает процесс, поскольку готовиться к прениям стороны начали 6 февраля 2018 года.

Суд отказал в удовлетворении ходатайства, назначив следующее судебное заседание на завтра, 2 марта, где планируется выступление в прениях одного из адвокатов.

Напомним, Константин Цыбко был признан виновным в получении взяток и приговорен к девяти годам колонии строгого режима. Однако он обжаловал приговор в Челябинский областной суд, настаивая на признании его невиновным. В свою очередь, представитель государственного обвинения также обжаловал приговор.

16 февраля прокурор потребовал ужесточить наказание г-ну Цыбко, приговорив его к 14 годам колонии и штрафу в 500 миллионов рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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