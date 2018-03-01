Челябинец отправится в колонию за хранение 18 килограммов марихуаны

Житель Челябинска осужден за хранение свыше 18,5 килограммов марихуаны.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Советский районный суд Челябинска признал 32-летнего местного жителя виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, в составе группы лиц по предварительному сговору.

В суде установлено, что осенью 2016 года мужчина договорился с неустановленным жителем Республики Казахстан о совместном сбыте на территории Челябинска марихуаны. Согласно распределению ролей, соучастник должен был приобрести наркотическое средство, привести его в Челябинск, где обвиняемый должен был незаконно хранить наркотик в своем частном доме, пока подельник ищет покупателей и договаривается о сбыте. За свои действия челябинец должен был получить от 250 до 300 тысяч рублей.

В соответствии с разработанным планом, соучастник в феврале 2017 года привез домой к обвиняемому свыше 18,5 килограммов марихуаны, которую челябинец и хранил в своем доме с целью дальнейшего сбыта до момента изъятия сотрудниками УФСБ России по Челябинской области в марте 2017года.

По требованию прокурора судом виновному назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 01.03.18

Экс-сенатор Константин Цыбко объявил суду о начале голодовки. / Чиновнику, разрешившему строить дачи на уникальном озере, предъявили обвинение. / Жители Катав-Ивановска третьи сутки сидят без света и воды. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»