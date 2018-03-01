Жительница Челябинской области, утопившая младенца в уличном туалете, избежала наказания

Жительница Чебаркульского района, убившая новорожденную дочь, освобождена от уголовной ответственности.

Как уже сообщал РИА «Новый День», вопиющий случай произошел в октябре 2017 года в селе Медведево. 30-летняя женщина, воспитывающая троих детей, родила малыша в домашних условиях, после чего выбросила еще живую девочку в уличный туалет.

Спустя несколько дней труп младенца в выгребной яме обнаружил участковый полиции. Экспертиза показала, что ребенок был доношен, смерть наступила в результате асфиксии: малыш захлебнулся в фекальных массах.

О многодетной матери, расправившейся с малышом, в дежурную часть сообщил аноним. Заявитель отметил, что всего за несколько дней женщина сильно потеряла в весе. В то же время муж селянки до последнего уверял, что был не в курсе беременности супруги. Как женщине удавалось скрыть живот от близкого человека, когда остальные знали о ее положении, по сей день остается загадкой.

По факту убийства матерью новорожденного ребенка следователи возбудили уголовное дело. На допросе подозреваемая во всем созналась, указав, что четвертый ребенок был для нее нежеланным, а сделать аборт в установленные сроки она не успела.

Отметим, санкция части 1 статьи 106 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Однако жестокое убийство младенца жительнице южноуральской деревни в итоге сошло с рук.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Чебаркульского городского суда, уголовное дело в отношении многодетной матери прекращено в связи с примирением сторон. Известно, что потерпевшим по делу был признан супруг обвиняемой. Суд удовлетворил поступившее от него ходатайство. Примечательно, что согласно действующему в России законодательству, убийство новорожденного считается преступлением средней тяжести.

При этом статья 76 УК РФ позволяет освободить от уголовной ответственности обвиняемого, впервые совершившего преступление данной категории, при условии, что он примирился с потерпевшим и загладил причиненный ему вред.

Решение суда вступило в законную силу.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 01.03.18

Сближение Екатеринбурга и Челябинска может стать частью программы пространственного развития России. / Суд арестовал виновника автокатастрофы на трассе М5 в Башкирии. / Есть пострадавшие: стали известны подробности ДТП с маршрутками в центре Челябинска. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»