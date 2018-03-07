Прокуратура обжаловала решение суда, освободившего мать, утопившую младенца в отхожем месте

Обвинение не согласилось с решением суда о прекращении уголовного дела в отношении жительницы Чебаркульского района, утопившей собственного ребенка.

Как уже сообщал «Новый День», вопиющий случай произошел в октябре 2017 года в селе Медведево. 30-летняя женщина, воспитывающая троих детей, родила малыша в домашних условиях, после чего выбросила еще живую девочку в уличный туалет.

Спустя несколько дней труп младенца в выгребной яме обнаружил участковый полиции. Экспертиза показала, что ребенок был доношен, смерть наступила в результате асфиксии: малыш захлебнулся в фекальных массах.

По факту убийства матерью новорожденного ребенка следователи возбудили уголовное дело. На допросе подозреваемая во всем созналась, указав, что четвертый ребенок был для нее нежеланным, а сделать аборт в установленные сроки она не успела.

Отметим, санкция части 1 статьи 106 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Однако жестокое убийство младенца жительнице южноуральской деревни в итоге сошло с рук. Чебаркульский городской суд прекратил уголовное дело в отношении многодетной матери в связи с примирением сторон. В обоснование принятого решения суд указал, что обвиняемая примирилась с потерпевшим, извинилась и загладила причиненный вред.

Такое решение не устроило сторону обвинения. «Прокуратура области не согласилась с принятым судом решением и обжаловала его в президиум Челябинского областного суда в связи с существенными нарушениями уголовного и уголовно-процессуального закона, повлиявшими на исход дела, искажающими саму суть правосудия и смысл судебного решения как акта правосудия», – сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе надзорного ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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