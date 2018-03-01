В Челябинске в любой момент может рухнуть 5-этажное общежитие

Разрушающаяся многоэтажка в Ленинском районе Челябинска непригодна для эксплуатации. Жильцов общежития готовят к расселению.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ситуацию с обрушением железобетонных плит перекрытия жилой постройки на улице Гагарина сегодня обсудили на заседании комитета по управлению имуществом.

Напомним, ЧП произошло накануне утром в душевой, кухне и жилой комнате общежития. Очевидцы сообщили, что сначала послышался громкий треск, после чего в подвал один за другим провалился пол в помещениях на первом этаже.

Взволнованные жители, знающие о состоянии дома не понаслышке, начали в спешке собирать вещи. На место происшествия выехала полиция, МЧС, медики, представители администрации Ленинского района, коммунальные чиновники и сотрудники управляющей компании.

В ходе осмотра места ЧП комиссия установила, что зданию необходим срочный ремонт, иначе дом может рухнуть в любой момент.

Также выяснилось, что жильцы общежития не первый год добиваются признания дома аварийным. Одни сообщают о протекающей крыше, другие жалуются на отсутствие водоснабжения и неисправную сантехнику.

Дошло до того, что прошлым летом у дома стал осыпаться фасад. Что послужило причиной очередного ЧП, предстоит установить в ходе проведения экспертизы.

Сегодня стало известно, что расселить жильцов чиновники планируют лишь на период ремонта. По данным замглавы Ленинского района Зуфара Нургалиева, в первую очередь, комитет по управлению имуществом будет предлагать маневренный фонд жителям пострадавших квартир и собственникам соседних помещений. Отметим, на временное жилье могут рассчитывать лишь челябинцы, для которых жилплощадь в общежитии – единственная. В общей сложности, в пятиэтажке зарегистрировано 254 человека.

Челябинск, Юлия Димова

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