Трещит по швам: в разваливающемся общежитии Челябинска введен режим ЧС

В Челябинске объявлен чрезвычайный режим в связи с угрозой обрушения жилой пятиэтажки. Соответствующее распоряжение подписал глава администрации Евгений Тефтелев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно документу, особый режим местного уровня, в том числе, введен с целью ликвидации последствий ЧП, произошедшего в доме №53 по улице Гагарина на минувшей неделе.

Напомним, утром 28 февраля жильцы общежития услышали громкий треск, после чего один за другим провалился пол в трех помещениях на первом этаже – душевой, кухне и жилой комнате.

Взволнованные жители, знающие об аварийном состоянии дома, начали в спешке собирать вещи.

На место происшествия выехала полиция, МЧС, медики, представители администрации Ленинского района, коммунальные чиновники и сотрудники управляющей компании.

В ходе осмотра места ЧП комиссия установила, что зданию необходим срочный ремонт, иначе общежитие может рухнуть в любой момент.

На данный момент в администрации города организован оперативный штаб под руководством вице-мэра Юрия Параничева, на месте обрушения работает комиссия.

«Силами управляющей компании организовано круглосуточное дежурство, на опасных участках стен здания установлены маячки: специалисты следят за их движением и вносят соответствующие метки в журнал», – рассказывают в пресс-службе мэрии.

В минувшие выходные чиновники проводили обход жильцов общежития, информируя их о наличии прав для переселения в маневренный фонд. Напомним, на временное жилье могут рассчитывать лишь челябинцы, для которых жилплощадь в общежитии – единственная. По имеющимся данным, ключи от временной квартиры пока получила лишь одна семья.

В общей сложности, в многоквартирном доме живет свыше 250 человек, при этом большинство из них снимают это жилье. Сомневаться в том, что дому необходим срочный ремонт, не приходится. На заседании КЧС в минувшую пятницу специалисты доложили о том, что появились новые трещины в другой части общежития. «Это нежилая часть здания, где располагается парикмахерская и магазин», – уточнили в администрации Челябинска, добавив, что экспертное заключение по аварийному дому будет готово завтра, 6 марта.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС России по Челябинской области, новых сообщений о ЧП от жителей аварийного общежития по улице Гагарина в минувшие выходные не зарегистрировано.

Челябинск, Юлия Димова

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