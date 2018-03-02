Челябинец, загулявший со школьницей из Новосинеглазово, отправится в колонию

19-летний житель Челябинска осужден за связь с несовершеннолетней и кражи.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Советский районный суд признал 19-летнего жителя Челябинска виновным в половом сношении с несовершеннолетней и кражах.

Напомним, молодого человека взяли « в оборот» осенью прошлого года, когда полиция и волонтеры сбились с ног, разыскивая 13-летнюю школьницу, ушедшую из дома. По словам родителей, девушка пошла на свидание со своим молодым человеком, после чего оба они пропали. При этом родственники знали, что школьница встречается с совершеннолетним парнем с дурной репутацией, однако настаивали, что не предполагали, как далеко зашли их отношения.

В итоге молодому человеку предъявили обвинение в половых сношениях с несовершеннолетней. «Обвиняемый в период с июля по ноябрь 2017 года, достоверно зная о несовершеннолетнем возрасте 13-летней потерпевшей, пользуясь доверием и возрастной незрелостью последней, в своей квартире неоднократно вступал с ней в половую связь по обоюдному согласию», – сообщили в прокуратуре.

Кроме того, выяснилось, что в мае-июле того же года челябинец совершил 6 краж аккумуляторов и иного имущества из отечественных автомобилей жителей Советского района Челябинска, причинив потерпевшим ущерб около 19 тысяч рублей.

Суд приговорил виновного к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Также судом удовлетворены исковые требования потерпевших о возмещении материального ущерба.

Челябинск, Виктор Елисеев

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