В Челябинской области накрыли склад паленого алкоголя на полмиллиона рублей

Южноуральские полицейские накрыли гараж с сотнями литров контрафактного алкоголя.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в ходе проведенных мероприятий сотрудники полиции в одном из гаражных боксов, расположенных в поселке Октябрьском Красноармейского района, обнаружили немаркированную алкогольную продукцию с признаками контрафактности, принадлежащую местному жителю.

Всего сотрудники полиции изъяли 829 литров немаркированной алкогольной продукции на сумму около 440 тысяч рублей. Установлено, что мужчина хранил алкоголь с целью его дальнейшего сбыта.

В отношении подозреваемого Отделом МВД России по Красноармейскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, квалифицируемого частью 6 статьи 171.1 Уголовного Кодекса РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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