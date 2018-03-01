На Южном Урале ожидается 36 градусов мороза и НМУ

Второй день весны принесет Челябинской области жесточайшие морозы.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, в ночь на пятницу, 2 марта, на юге области столбик термометра опустится к отметкам -31, -36 градусов Цельсия. В северных районах Южного Урала ожидается -16, -21, на остальной территории области – 21-26 градусов ниже нуля.

Днем в пятницу синоптики обещают -6, -11, на юге – 13-13 градусов ниже нуля. Не позволит почувствовать приход весны и ветер, скорость которого 2 марта будет достигать 16 метров в секунду.

В первые выходные марта морозы начнут отступать. Ночью в Челябинской области ожидается -17, -22, в горах – до -26 градусов. Днем столбик термометра не будет опускаться ниже -7 градусов. Ослабнем и ветер – до 3-8 метров в секунду.

Впрочем, последнее вряд ли обнадеживает в преддверии возвращающихся на Южный Урал неблагоприятных метеорологических условий. По данным Челябинского ЦГМС, они ожидаются с 7 до 19 часов 2 марта. Пока – только на территории Карабаша.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 01.03.18

Жительница Челябинской области, утопившая младенца в уличном туалете, избежала наказания. / Сближение Екатеринбурга и Челябинска может стать частью программы пространственного развития России. / Суд арестовал виновника автокатастрофы на трассе М5 в Башкирии. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»