В Челябинской области перед судом предстанет вандал, разваливший мемориал участникам Великой Отечественной

В суд направлено дело жителя Верхнего Уфалея по факту осквернения мемориала участникам Великой Отечественной войны.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего местного жителя, обвиняемого в вандализме, краже, совершенной с незаконным проникновением в хранилище, а также покушении на кражу, совершенном с незаконным проникновением в помещение и жилище.

По версии следствия, южноуралец 12 июля 2017 года совершил осквернение мемориала «Вечный огонь», установленного в Верхнем Уфалее. Злоумышленник извлек из ваз, являющихся частью памятника, живые цветы и бросил их в пламя «Вечного огня». После чего откинул ногами возложенные к мемориалу венки и уронил памятник участнику Великой отечественной войны.

Кроме того, в июле 2017 года он похитил велосипеда стоимостью 7 тысяч рублей из подъезда жилого дома, а также покушался на хищение имущества в сумме свыше 23 тысяч рублей из частного дома, но был застигнут на месте хозяином жилища. Также воришка вытащил имущество из гаража местного жителя на сумму 1,5 тысячи рублей. В августе 2017 года злоумышленник проник в здание территориального отделения Роспотребнадзора, откуда пытался похитить оргтехнику стоимостью свыше 93 тысяч рублей, однако был застигнут на месте совершения преступления сотрудниками учреждения.

Уголовное дело направлено в Верхнеуфалейский городской суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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