Не верят в саммит, но верят в ГОК: в Челябинске притормозили строительство крупного торгового комплекса

Торговый комплекс «Мега» под Челябинском откроется не ранее 2023 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в компании ИКЕА отказались от запуска крупного торгового центра в Сосновском районе Южного Урала в 2020 году, заявив о пересмотре концепции деятельности компании.При этом объем инвестиций в комплекс, который должен появиться между Челябинском и поселком Новый Кременкуль, по-прежнему должен составить 18 миллиардов рублей.

«На сегодня мы уже практически закончили работу над дизайном и проектированием. Параллельно с разработкой концепции проекта, параллельно с разработкой проектной документации, мы изучали потребности жителей области и города. Мы сейчас понимаем, что есть необходимость пересмотра некоторых коммерческих параметров нашего торгового центра и в частности есть необходимость в пересмотре существующего формата магазина ИКЕА, – цитирует bfm74 руководителя проекта в Челябинске Сергея Бута. – Мы смотрим на новые возможности, такие как омниканальный подход, включая продажи онлайн».

Ряд экспертов изменение планов по вхождению ритейлера в Челябинскую область объясняют желанием руководство сети проследить за тем, как дальше будет развиваться ситуация со строительством Томинского горно-обогатительного комбината (учредитель – Русская медная компания). Противостояние между РМК и противниками строительства продолжается. При этом экологическая ситуация в Челябинске ухудшается и без участия пока еще не построенного крупного промышленного предприятия, что провоцирует исход жителей из города и области. Вполне понятно, что уезжают из Челябинска, прежде всего, представители так называемого среднего класса и состоятельные горожане, которые и составляют значительную часть целевой аудитории торговой сети в России. Если бегство «среднего класса» из города продолжится, строительство крупного торгового комплекса потеряет всякий смысл, отмечают эксперты.

Напомним, ранее открытие ИКЕА торгового комплекса «Мега» называлось, наряду со строительством ВСМ «Челябинск – Екатеринбург», одним из масштабных проектов, приуроченных к проведению в столице Южного Урала саммита ШОС и БРИКС. Однако, по всей видимости, экономический расчет оказался для ИКЕА более важен, нежели желание местных чиновников «привязать» очередное громкое открытие к «событию века». Тем более что и с ВСМ тоже пока ничего не выгорело.

Челябинск, Виктор Елисеев

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