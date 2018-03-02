В Челябинской области ТСЖ оштрафовали за разваливающийся балкон пенсионерки

В Катав-Ивановске ТСЖ оштрафовали за нарушения правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Катав-Ивановска провело проверку по обращению местной жительницы на действия ТСЖ «Четыре +».

«Установлено, что балконная плита, являющаяся основанием балкона пенсионерки, находится в ненадлежащем состоянии, – рассказали в прокуратуре. – Края балконной плиты, являющиеся общим имуществом многоквартирного дома, разрушаются, что привело к оголению арматуры, отслоению и разрушению защитного слоя бетона».

В связи с выявленными нарушениями городским прокурором в отношении юридического лица ТСЖ «Четыре+» вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении (нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений).

По результатам рассмотрения постановления прокурора ГУ «Государственная жилищная инспекция Челябинской области» юридическое лицо оштрафовали на 40 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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