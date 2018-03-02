В Челябинской области введен карантин по бешенству

В Карталинском районе объявили карантин по бешенству.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее распоряжение областного правительства подписал сегодня исполняющий обязанности председателя кабинета министров Евгений Редин.

«В целях предупреждения дальнейшего распространения бешенства животных и обеспечения эпизоотического благополучия на территории Челябинской области установить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на территории неблагополучного пункта село Еленинка Еленинского сельского поселения Карталинского муниципального района, – гласит документ. – Определить угрожаемой зоной по бешенству животных поселок Новокаолиновый Еленинского сельского поселения Карталинского муниципального района Челябинской области».

До окончания ограничительных мероприятий установлены запреты на проведение выводок и натаски собак на территории неблагополучного пункта, а также на вывоз животных за пределы неблагополучного пункта.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, в Челябинской области ситуация по бешенству среди животных продолжает оставаться напряженной. «Только за два месяца 2018 года на территории области зарегистрировано 5 случаев бешенства среди животных в 4 населенных пунктах, – рассказали в ведомстве. – От нападения бешеных животных в 2017-2018 годах в области пострадало 73 человека». В Челябинске в 2017 году зарегистрировано 3 случая бешенства среди животных.

Челябинск, Виктор Елисеев

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