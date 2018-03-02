До выборов президента осталось 16 дней: минздрав передумал изучать влияние смога на здоровье южноуральцев

В Челябинской области отказались от разработки методики мониторинга воздействия экологии на самочувствие жителей.

Как уже сообщал «Новый День», о грандиозных планах проанализировать причинно-следственные связи конкретных заболеваний и экологической обстановки в Челябинске и области на встрече с журналистами в конце 2017 года заявлял глава областного минздрава Сергей Кремлев.

По его словам, в ведомство часто обращаются с просьбой предоставить статистику заболеваемости органов дыхания прошлых лет, чтобы сравнить с нынешними цифрами и посмотреть, как они будут коррелировать с объявленными в Челябинске неблагоприятными метеоусловиями.

Однако, по словам чиновника, эти данные не будут показательны, потому что в прошлом году в этот период была эпидемия гриппа, и жалоб на проблемы с дыханием было больше, чем в период НМУ в текущем году. И таких факторов множество.

Для проведение специального исследования минздрав решил прибегнуть к помощи ученых. На итоговой пресс-конференции южноуральский министр во всеуслышание заявил, что средства на эти цели заложены в бюджете на 2018 год, скоро будет объявлен конкурс, а желание помочь минздраву уже выразила московская фирма.

Однако дальше заявления г-на Кремлева дело не пошло.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе минздрава Челябинской области, на сегодняшний день вопрос о разработке методики оценки воздействия окружающей среды на здоровье южноуральцев не рассматривается. По официальной версии, отказаться от актуальной идеи чиновников вынудила нехватка финансовых средств.

В реальности же преемник министра здравоохранения региона (Кремлев ушел в отставку 22 января), по всей видимости, не оценил предновогодние планы г-на Кремлева или вовсе не был с ними знаком.

Есть и другая версия: от проекта решили отказаться, чтобы избежать возмущения населения и шквала судебных исков как к промышленникам, так и властям.

Пока же на все претензии южноуральцев можно спокойно отвечать: «Связь между НМУ и вашим состояния здоровья не доказана».

Напомним, сегодня в ряде городов Челябинской области объявили НМУ, которые продержаться все выходные.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 02.03.18

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