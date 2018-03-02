Весенняя дымка: смог возвращается в Челябинск

В Челябинске и области объявили неблагоприятные метеоусловия на все выходные.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в предстоящие субботу и воскресенье в Челябинске и области ожидаются неблагоприятные метеорологических условия. Об этом сообщает Челябинский ЦГМС.

«2 – 4 марта 2018 года в Челябинской области в приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ, – предупреждают синоптики. – В связи с неблагоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями: с 19 часов 2 марта до 19 часов 4 марта отдельным предприятиям Челябинской области, а также с 19 часов 3 марта до 19 часов 4 марта отдельным предприятиям Челябинска объявляется предупреждение о возникновении НМУ первой степени».

Жителям Челябинской области в период НМУ рекомендуется употреблять как можно больше воды, но предпочтение отдавать минеральной щелочной воде или кисломолочной продукции. Также будут уместны соки и кислородно-белковые коктейли. А вот от газированной воды следует отказаться.

Также в экстренных службах советуют отказаться от лишних нагрузок. Одежду лучше предпочитать из натуральных тканей. Полезным станет и контрастный душ. Настоятельно рекомендуется отказаться от алкогольных напитков. В случае постоянной одышки, кашля и бессонницы необходимо срочно обратиться к врачу.

При наступлении НМУ жителям рекомендуется не проводить работ, связанных с задымлением, пылением и возникновением неприятных запахов, не разводить костры, по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться услугами общественного транспорта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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