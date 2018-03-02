«Верните наши деньги!» Строители ТЛК «Южноуральский» вышли на митинг

Три десятка бизнесменов вышли на митинг с требованием расплатиться за работу по строительству ТЛК «Южноуральский».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», один из знаковых проектов губернаторства Бориса Дубровского превратился в очередной предвыборный скандал. ТЛК «Южноуральский» глава Южного Урала долгое время называл одним из драйверов экономического развития Челябинской области. Однако сначала комплекс не оправдал возлагаемых на него надежд, так и не став центром притяжения для коммерческих грузов. А теперь еще во весь голос заявили о себе подрядчики, чьи компании привлекались для строительных работ.

Оказывается, с ними так и не рассчитались за строительство ТЛК, сданного в эксплуатацию в 2015 году. Об этом руководители строительных организаций заявили сегодня на митинге, прошедшем в центре Челябинска.

По словам бизнесменов, генподрядчиком строительства ТЛК «Южноуральский» выступала краснодарская компания «Энекс». Однако сейчас компания находится в стадии банкротства, и челябинские предприниматели уже почти потеряли надежду вернуть заработанные деньги. При этом сумма не маленькая: судами подтверждена задолженность объемом около 500 миллионов рублей.

Правда, иногда возвращать долги уже некому: некоторые фирмы обанкротились, оказавшись не в состоянии расплатиться с поставщиками. На сегодня в Челябинской области продолжают добиваться справедливости около 30 организаций.

Пытались предприниматели привлечь к разрешению конфликта правительство региона, недавно еще столь активно рекламировавшее проект ТЛК. Однако, по словам предпринимателей, областная администрация предпочитает пересылать все их жалобы в министерство внутренних дел. Были встречи с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским и региональным бизнес-омбудсменом Александром Гончаровым, но и они не принесли результата.

В ближайшее время представители бизнес-сообщества намерены направить письмо на имя президента России Владимира Путина. Видимо, больше им надеяться уже не на кого.

Челябинск, Виктор Елисеев

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