Бестолковая суета. Гороскоп РИА «Новый День» на 3 – 11 марта 2018

В первой декаде марта Солнце будет находиться в знаке Рыб. Меркурий останется у Рыб до 6 марта, и потом уйдёт к Овну. Венера тоже сначала будет у Рыб, а 7 марта перейдёт к Овну. Марс по-прежнему находится у Стрельца.

Солнце у Рыб покровительствует тайной деятельности и исследованию тайн. В это время внешняя обстановка обычно выглядит спокойной и безмятежной – как будто ничего не происходит. Однако в такой период вполне может возникнуть какая-нибудь сенсация, как результат раскрытия чьих-либо тайн. Меркурий в Рыбах, вслед за Солнцем, пробуждает интерес к таинственному, открывает доступ к секретам, необычным знаниям, поиску контактов с людьми, имеющими информацию, недоступную посторонним. Он способствует изучению отвлечённых знаний, приобщению к мистике, философии, погружению в собственное сознание, внутренний мир. Меркурий в Овне эмоционально неустойчив, часто пробуждает в людях бесцельную активность, торопливость, стремление срочно куда-то отправиться – в сочетании с неясными для себя намерениями. В случае, когда есть задача и цель, это состояние, в принципе, полезное, но требует дополнительных сил для концентрации внимания.

Венера в Рыбах романтична, сентиментальна, дружелюбна и склонна к поиску близкого человека. Кроме того, она создаёт в душе особую атмосферу самоуглублённости, которая позволяет человеку обособиться от окружающих. Люди в это время особенно тщательно оберегают свой внутренний мир от посторонних. Венера в Рыбах создаёт благоприятное состояние для творческой деятельности, работы в одиночку, благоприятствует финансовому благополучию, а также способствует развитию тайных симпатий, поскольку, одновременно усиливает и чувствительность, и деликатность, и ранимость. В работе это может выразиться в помощи объекту симпатии без явно выраженной причины для такого поступка. Венера в Овне энергична, чувствительна, остро реагирует на события, склонна к конфликтам, а также к бурному проявлению симпатии. В этот период Венера своей прямолинейностью подталкивает высказываться откровенно, даже бестактно, сообщая, как говорится, прямо в лоб, информацию, не подлежащую обнародованию.

Марс в Стрельце подталкивает к расширению сферы влияния, установлению новых связей, организации совместной деятельности. Он пробуждает в людях оптимизм, стремление к прогрессу, обновлению деятельности, получению новых знаний. Появляется тяга к путешествиям, смене обстановки, а также к различным преобразованиям, смелым экспериментам. В это время возникают масштабные планы, хотя и без гарантии их осуществления.

Овен

У Овнов-мужчин в первую декаду марта астрологический фон сформируется из гармоничных аспектов Луны с Меркурием и Венерой, Венеры с Сатурном и Ураном, Меркурия с Сатурном, Солнца с Нептуном и Плутоном. Напряжёнными будут аспекты Луны с Ураном и Юпитера с Меркурием и Венерой. В профессиональном плане гороскоп благоприятный. Наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Гармоничные аспекты планет будут способствовать самостоятельной активности Овнов, особенно, в промежуток до 8 марта. Период подходит для оптимизации отношений с партнёрами, коллегами, руководством, стабилизации деловой сферы, расширения деловых контактов, командировок, дальних поездок. Прогноз по выполнению основной работы тоже благоприятный. Венера, Солнце и Сатурн помогут решить рабочие вопросы с руководством, организовать слаженную работу с сотрудниками, успешно провести административные и производственные преобразования, продвинуться в делах. Финансовая деятельность тоже характеризуется как успешная, наилучший период для работы – вторая половина декады. Кроме решения повседневных задач, в это время возможно получение финансовой поддержки, а также проведение рискованных операций. Взаимодействие с местными деловыми партнёрами оценивается положительно, но в выходные, 3 – 4 марта, заниматься работой не рекомендуется: возможен конфликт. Прогноз по коллективной деятельности негативный, по возможности, лучше не принимать на себя ответственности, и работать в одиночку. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни положительный. Материальное положение благополучное, хотя 3 марта возможны материальные проблемы.

У Овнов-женщин гороскоп тоже положительный. В основной работе в промежуток 5 – 6 марта возможны небольшие затруднения при решении административных или хозяйственных задач. Из-за напряжённых аспектов Венеры и Меркурия этот период не подходит для решения острых вопросов с коллегами. Нежелательно принимать окончательное решение. Любые совместные действия в этот момент могут стать успешными только при общем согласии. В прогнозе сотрудничества с местными деловыми партнёрами гороскоп указывает на эти же дни, как на не вполне благоприятные. Не рекомендуется проводить важные совещания, подписывать документы, заключать соглашения. Если по каким-то причинам Овны не могут сосредоточиться на рабочих вопросах (внешние или внутренние помехи), то всю ответственную работу лучше перенести на последующие дни – тем более, что с 7 числа на Овнов будет воздействовать гармоничный аспект Плутона с Солнцем, который указывает на благоприятные условия для продвижение в делах, а также способствует положительным изменениям. Прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами тоже полностью положительный. Период подходит для командировок, дальних поездок, установления новых контактов, связей, принятия ответственных решений. Также положительно оценивается и финансовая деятельность: в этот период никаких проблем не ожидается. На весь период гороскоп отдаёт предпочтение коллективной работе. Одиночная деятельность будет результативной до 5 числа, а также некий разовый успех возможен 7 марта. Прогноз по ситуации в доме и отношениям с близкими благоприятный, за исключением 5 – 6 марта (ссоры, неудачи при решении хозяйственных задач). Перспективы встречи близкого человека и возникновения длительных отношений оцениваются положительно. Материальное положение характеризуется как благополучное, но 3 марта возможны потери, непредусмотренные расходы.

Телец

У Тельцов-мужчин астрологический фон в первую декаду марта сформируется из гармоничных аспектов Солнца с Нептуном, Ураном и Луной, Меркурия с Плутоном, а также Марса с Меркурием и Венерой. Напряжённых аспектов нет, но влияние Венеры в этот период будет вступать в некоторое противоречие с действием остальных планет, и порождать кратковременные затруднения. Тем не менее, в профессиональном плане прогноз благоприятный. В основной работе мелкие неприятности из-за Венеры ожидаются в промежуток 3 – 5 марта. Скорей всего это будут недоразумения в отношениях с коллегами или деловыми партнёрами: прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами тоже указывает на это, и в те же дни. Эти неприятности не станут проблемой, так как прогноз на последующее время выглядит значительно лучше, что означает успешное преодоление разногласий. Взаимодействие с далёкими партнёрами тоже характеризуется как успешное. Гармоничные аспект Солнца и Урана будут способствовать продвижению в работе, установлению новых связей, обновлению деятельности. Но, на всякий случай, 5 и 8 марта рекомендуется воздержаться от принятия важных решений. Прогноз по решению финансовых вопросов на весь период благоприятный. Промежуток 5 – 6 марта подходит для разового достижения успеха, но неблагоприятен для распределения финансовых средств, осуществления расходов, инвестиций. На весь период рекомендуется коллективная деятельность. Самостоятельные действия могут быть успешными в промежуток до 5 марта, а также 9 – 10 марта. Ситуация в доме, отношения с близкими до 6 марта характеризуются как напряжённые, а далее как благополучные. Перспективы встречи близкого человека и обустройства личной жизни оцениваются положительно. Материальное положение благополучное.

У Тельцов-женщин в основной работе промежуток до 8 марта характеризуется как успешный, а на остальные дни декады прогноз отрицательный: напряжённый аспект Марса пробудит в Тельцах агрессивность, а также будет подталкивать их к поспешным решениям. Не рекомендуется решать острые вопросы, вступать в конкурентную борьбу, браться за ответственную работу. Такой же прогноз гороскоп даёт по финансовой деятельности, что указывает на возможные потери и неудачи из-за необдуманных действий или эмоциональной неустойчивости. Все важные дела рекомендуется закончить до 8 марта или перенести на последующие периоды. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами благоприятный. Здесь только в выходные 3 – 4 марта не следует принимать решений, связанных с расходами. Наилучший период для занятия текущими делами – промежуток 6 – 9 марта. В это время Меркурий и Венера будут способствовать успешным переговорам, поэтому положительно оцениваются деловые визиты, встречи. В целом, период подходит для обращения в официальные органы, вышестоящие инстанции, к руководству. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами тоже прогнозируется как успешное. Гармоничный аспект Солнца с Ураном сформирует благоприятные условия для реализации прогрессивных идей, открытия новых перспектив, обновления производства, профессиональной деятельности. Период подходит для командировки, дальней поездки. На всю декаду гороскоп даёт положительный прогноз и для одиночной, и для коллективной деятельности Тельцов, но не рекомендуется принимать самостоятельные решения 3, 5 и 8 марта. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни на период до 8 марта благоприятный, а затем негативный. Материальное положение благополучное, но 3 марта желательно воздержаться от дополнительных расходов.

Близнецы

У Близнецов-мужчин астрологический фон в первую декаду марта сформируется из гармоничных аспектов Венеры с Марсом, Солнцем и Луной, Меркурия с Солнцем, Луной, Ураном и Нептуном и Плутоном, Солнца с Ураном и Нептуном. Напряжёнными будут аспекты Венеры с Плутоном, Меркурия с Юпитером, Венеры с Юпитером. Кроме того, Плутон в соединении с Нептуном и Юпитером окажет негативное влияние на сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами и, частично, на основную профессиональную деятельность. По этой причине работа с далёкими партнёрами на эту декаду не рекомендуется. Вероятны некие крупные события, которые создадут существенные препятствия для этого направления деятельности. Период не подходит для командировок, дальних поездок, заключения договоров, соглашений, начала новой деятельности. Объективные факторы не позволят Близнецам или их партнёрам выполнить взятые на себя обязательства. Для основной профессиональной деятельности гороскоп даёт отрицательный прогноз на последние дни декады, 8 – 11 марта (на предыдущие дни прогноз положительный). Здесь также проявится негативное влияние Плутона, которое ещё и усилится напряжёнными аспектами Юпитера. Не рекомендуется в этот промежуток заниматься важными делами, сложной интеллектуальной деятельностью, обращаться к руководству за поддержкой (возможен конфликт). Гороскоп даёт полностью и исключительно благоприятный прогноз по взаимодействию с местными деловыми партнёрами и решению финансовых вопросов. При этом прогноз по одиночной, самостоятельной деятельности отрицательный, а по коллективной – положительный. Таким образом, Близнецам рекомендуется сосредоточиться на указанных направлениях, но не проявлять инициативы. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни благоприятный, за исключением 8 и 11 марта. Материальное положение в течение всего периода неудовлетворительное.

У Близнецов-женщин положительно оценивается финансовая деятельность. Гармоничные аспект Венеры с Ураном и Марсом указывают на внезапно открывшиеся возможности и желательность личной активности Близнецов в этот момент. Подходящее время для разумного риска. Для остальной работы прогноз преимущественно негативный. В основной деятельности и при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами Близнецы могут достичь кратковременного успеха в промежуток 6 – 7 марта. На остальное время деловая активность не рекомендуется. Период непригоден для решения хозяйственных, организационных задач. Сотрудничество с местными партнёрами, как ожидается, окажется осложнено вмешательством внешних негативных факторов. Близнецы могут увидеть в происходящих событиях новые возможности, и попытаться их реализовать, но у них ничего не получится. В этой ситуации лучше посвятить это время разработке плана действий, а саму работу оставить на будущее. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами оценивается полностью отрицательно. Не рекомендуется отправляться в командировку, заключать соглашения, подписывать обязывающие документы. Под влиянием Плутона Близнецы могут столкнуться с давлением обстоятельств, преодоление которых потребует от них слишком большого напряжения, и они с этим не справятся. На весь период не рекомендуется проявлять инициативу, принимать на себя дополнительную ответственность. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Перспективы обустройства личной жизни оцениваются негативно. Материальное положение благополучное, кроме 2 и 5 марта (не следует в эти дни рисковать).

Рак

У Раков-мужчин астрологический фон в первую декаду марта сформируется из гармоничных аспектов Солнца с Луной, Ураном, Нептуном и Плутоном, Венеры с Сатурном. Негативное влияние на Раков окажут напряжённые аспекты Сатурна с Меркурием, а также Солнца с Меркурием и Венерой. Гороскоп даёт отрицательный прогноз по основной профессиональной деятельности и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Напряжённый аспект Сатурна сделает невозможной для Раков сложную интеллектуальную работу. В течение всего периода ожидаются проблемы в отношениях с окружающими, партнёрами, а также при обращении в официальные органы, вышестоящие инстанции, юридические организации. Возможны срывы договорённостей, поломка техники, транспорта, отсутствие нужной информации и невозможность её получить. Период не походит для ведения переговоров, участия в публичной деятельности, выступлений на массовых мероприятиях. В этой связи гороскоп указывает на нежелательность инициативы, одиночной, самостоятельной работы, принятие ответственных решений. В первой декаде Ракам лучше действовать в составе коллектива. В то же время прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами и решению финансовых вопросов положительный. Гармоничные аспекты Солнца указывают на возникновение благоприятных условий для продвижения в делах, удачное использование творческих способностей, успех в командировке и деловых контактах. Раки получат возможность осуществить обновление деятельности и реализовать свои прогрессивные идеи. Возможна своевременная финансовая поддержка. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Перспективы встречи близкого человека и обустройства личной жизни благоприятные, за исключением 6 – 7 марта. Материальное положение благополучное, кроме 3, 8 и 10 марта.

У Раков-женщин гороскоп в профессиональном плане остаётся преимущественно благоприятным. В основной работе в промежуток до 4 марта ожидаются небольшие затруднения, но Раки смогут обратить ситуацию себе на пользу. Судя по гороскопу, они найдут выход из затруднительного положения, чем укрепят свой авторитет и профессиональную позицию. Затем, в промежуток 6 – 7 марта, они снова удачно применят свои творческие способности – вероятно, в связи с деловыми отношениями с далёкими партнёрами, и это положительно отразится на работе в последующие декады. Прогноз по сотрудничеству с далёкими и местными деловыми партнёрами повторяет прогноз по основной работе, что указывает на связь между ними. При этом прогноз по коллективной деятельности благоприятен для промежутка до 4 марта, а прогноз по одиночной работе – на период, начиная с этой даты. Таким образом, пока обстановка позволяет, Раки должны действовать вместе с коллегами, но когда начнутся трудности, им следует действовать самостоятельно и, возможно, принять на себя обязанности лидера. Финансовая деятельность оценивается положительно, за исключением промежутка 3 – 5 марта. Положение станет полностью благоприятным с 6 числа и сохранится таким до конца месяца. Возможно, ответственную работу разумней будет перенести на последующие декады, во всяком случае, принимать поспешные решения не рекомендуется. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный. Материальное положение также благополучное, за исключением промежутка 3 – 5 марта: желательно отложить хозяйственные траты.

Лев

У Львов-мужчин астрологический фон в первую декаду марта сформируется из гармоничных аспектов Марса с Солнцем, Сатурна с Венерой, Нептуна с Ураном, Солнца с Ураном, Нептуном и Плутоном. Напряжёнными будут аспекты Солнца с Марсом и Юпитером. В профессиональном плане гороскоп преимущественно благоприятный. Только в промежуток 8 – 9 марта, напряжённый аспект Солнца с Юпитером создаст объективные препятствия для продвижения в основной работе и при сотрудничестве с местными и далёкими деловыми партнёрами. В эти дни Львам не следует обсуждать дела, принимать решения, давать обещания. В предшествующие и последующие дни декады Львы могут успешно решать текущие задачи, а промежуток 6 – 7 марта даже достичь значительного успеха, но следует иметь в виду, что прогноз в целом на март по всей этой работе неудовлетворительный, поэтому увлекаться не рекомендуется. Прогноз по финансовой деятельности благополучный, хотя 2 – 3 марта ничем серьёзным заниматься не следует. Напряжённый аспект Солнца с Марсом, действующий в эти дни, создаст некое давление (людей или обстоятельств) на Львов, что будет провоцировать их на агрессивный ответ. Поэтому не рекомендуется в этот момент обсуждать острые вопросы или решать задачи: по гороскопу, с 4 марта и до конца месяца ситуация в финансовой сфере станет полностью благоприятной, и Львы смогут решить все проблемы без всякого риска. Прогноз по коллективной работе на всю декаду положительный, а при одиночной деятельности осложнения возможны 8 – 9 марта: как уже указывалось, Львам в этот момент не рекомендуется принимать решение. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни положительный. Материальное положение благополучное, за исключением промежутка 2 – 3 марта.

У Львов-женщин гороскоп преимущественно положительный. В основной работе трудности ожидаются 9 – 10 марта, когда на них будет влиять напряжённый аспект Солнца с Юпитером. Вероятно, Львы переоценят свои возможности и проявят в делах излишний оптимизм. Не рекомендуется в этот момент планировать долгосрочную деятельность и приступать к её осуществлению. Также нежелательно давать обещания партнёрам или подписывать обязывающие документы. Прогноз на март в целом указывает на существенные трудности в основной деятельности и при сотрудничестве с местными и далёкими деловыми партнёрами. Лучше ограничиться выполнением текущей работы. В промежуток 6 – 7 марта, под влиянием гармоничных аспектов, возникнет благоприятная ситуация для решения возникших затруднений, или же в эти дни Львы смогут достичь успеха при обращении к вышестоящим инстанциям, официальным органам, юридическим организациям. На этот момент гороскоп даёт положительный прогноз для проявления инициативы. Финансовая деятельность оценивается как успешная, хотя 6 марта, из-за Венеры, Львы могут потерпеть неудачу при поиске финансовой поддержки или допустить ненужные расходы по невнимательности. День не подходит для работы с крупными суммами. Гороскоп положительно оценивает как коллективную деятельность Львов в эту декаду, так и одиночную, самостоятельную работу (не считая 9 – 10 марта, когда инициатива нежелательна). Профессиональное положение, по гороскопу, крепкое, стабильное. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный. Материальное положение благополучное, за исключением 6 и 9 марта.

Дева

У Дев-мужчин астрологический фон в первую декаду марта сформируется из гармоничных аспектов Марса с Меркурием и Венерой, Сатурна с Меркурием и Венерой, Солнца с Нептуном и Плутоном. Негативное влияние на Дев окажут напряжённые аспекты Юпитера с Меркурием и Венерой, а также Луны с Меркурием и Венерой и Меркурия с Марсом. Гороскоп даёт отрицательный прогноз по выполнению основной работы и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Напряжённые аспекты Юпитера с Меркурием и Венерой обусловят рассеянность Дев, их неспособность сосредоточиться на решении важных задач, невозможность сформулировать новые планы и идеи в этот период. Возможны сложности с получением или обработкой информации, поломки оборудования, транспортные проблемы. Декада непригодна для сложной интеллектуальной деятельности, ведения переговоров, выступления на массовых мероприятиях, деловых визитов. Возможно получение неприятного известия. В промежуток 6 – 7 марта Девы могут достичь ограниченного успеха, сконцентрировав внимание и проявив инициативу, однако они не должны воодушевляться этим достижением, чтобы не переоценить свои возможности. Период не подходит для начала долгосрочного проекта, а также обращения к вышестоящим инстанциям, официальным органам, юридическим организациям. Гороскоп ориентирует Дев на сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами и решение финансовых задач. Прогноз по работе с партнёрами полностью благоприятный, а в сфере финансов проблемы ожидаются только 7 марта (неподходящий день для обращения к руководству и решения хозяйственных вопросов). Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни негативный. Материальное положение неудовлетворительное.

У Дев-женщин прогноз по выполнению основной работы в целом положительный, хотя периодически будут возникать мелкие затруднения – из-за напряжённого аспекта Сатурна с Марсом. Вероятно, Девы столкнутся с новыми для себя задачами, которые потребуют некоторого времени для подготовки, и это будет тормозить работу. Также в этот период возможна смена работы, перевод на другую должность или появление дополнительных требований для старой работы. В принципе, значительных трудностей это не создаст, но период не подходит для начала нового длительного проекта. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами отрицательный. Здесь на Дев повлияет и упомянутый аспект Сатурна с Марсом, и негативное Солнце, которое создаст объективные препятствия для продвижения в делах. Ситуация будет подталкивать Дев к агрессивному поведению, поэтому в этот период у них возникнут трудности при ведении переговоров, а также при обращении в официальные органы, юридические организации, к вышестоящим инстанциям. Прогноз по финансовой деятельности тоже полностью отрицательный. Девы, вероятно, столкнутся с формальными препятствиями, и будут пытаться поскорей их преодолеть, но это только затормозит работу и вызовет у них эмоциональное напряжение. Период непригоден для принятия ответственных решений и работы с крупными суммами. Гороскоп положительно оценивает сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами. Солнце и дальние планеты создадут благоприятные обстоятельства для успешной командировки, расширения сферы деловых интересов, ведения переговоров. Девам понадобятся их творческие и дипломатические способности. В то же время, достигнутые в этом направлении успехи нужно будет не забывать закреплять формальностями. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни положительный, кроме промежутка 9 – 10 марта. Материальное положение в основном неудовлетворительное.

Весы

У Весов-мужчин астрологический фон в первую декаду марта сформируется из гармоничных аспектов Нептуна с Венерой и Ураном, Солнца с Марсом, Венерой, Ураном, Нептуном и Плутоном. Напряжёнными будут аспекты Юпитера с Меркурием и Венерой. Гороскоп в профессиональном плане благоприятный. Наилучший прогноз относится к выполнению основной работы. Гармоничные аспекты Солнца помогут раскрыть деловые качества Весов и усилят их активность, одновременно предоставив широкий диапазон возможностей. Декада подходит и для выполнения текущей работы, и начала новых проектов, успешными будут организационные, административные изменения, Весы могут заняться обновлением производства или сменить направление деятельности. Гороскоп указывает на отличные отношения в коллективе и взаимопонимание с руководством. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами тоже положительный. Венера, Нептун и Меркурий помогут Весам в контактах с окружающими, обеспечат наилучшие условия для ведения переговоров, обсуждения совместной деятельности. Также этот период благоприятен для обращения в официальные органы, вышестоящие инстанции, юридические организации. Для взаимодействия с далёкими деловыми партнёрами непригоден только промежуток 5 – 6 марта, когда, из-за напряжённых аспектов Юпитера, возникнут препятствия для расширения сферы деловых интересов. В это дни возможен конфликт с партнёрами, нестыковки в работе, срыв договорённости, получение неприятной информации или нехватка сведений. Промежуток не подходит для заключения соглашения и отправки в командировку. Прогноз по работе с финансами полностью благоприятный, но Весы будут склонны к рассеянности, невнимательности. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, за исключением 5 – 6 марта. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений благоприятный. Материальное положение благополучное, кроме промежутка 5 – 6 марта.

У Весов-женщин наилучшим можно считать прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами, поскольку, судя по гороскопу, в этом направлении они достигнут наибольших успехов. Гармоничные аспекты Солнца, Меркурия и Марса создадут все необходимые условия для энергичной продуктивной деятельности. Период подходит для установления новых деловых отношений, ведения переговоров, заключения контрактов, соглашений. Кроме того, это хорошее время для обращения в официальные органы, вышестоящие инстанции, юридические организации. Благодаря Солнцу, обстоятельства будут складываться в пользу Весов. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей полностью положительный. Гармоничные аспекты планет позволяют браться за решение любых возникающих проблем, обеспечивая при этом хорошие отношения с коллегами и руководством. Период подходит для начала нового проекта, заключения долгосрочного договора, а также для обновления производства, методов работы, расширения бизнеса. При взаимодействии с далёкими деловыми партнёрами трудности могут возникнуть в промежуток 7 – 9 марта, под влиянием напряжённых аспектов Юпитера с Меркурием и Венерой. Эти дни не подходят для решения формальных, юридических вопросов, заключения договоров, а также командировки, дальней поездки. Следует воздержаться от принятия поспешного решения и не давать обещаний: возможно вмешательство неблагоприятных внешних факторов, которые Весы не контролируют. Прогноз по финансам полностью положительный. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, за исключением промежутка 2 – 3марта. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни негативный. Материальное положение в промежуток 2 – 3 марта неудовлетворительное, а затем благополучное.

Скорпион

У Скорпионов-мужчин астрологический фон в первую декаду марта сформируется из гармоничных аспектов Юпитера с Венерой, Меркурием и Ураном, Венеры с Ураном, Нептуном и Плутоном, Меркурия с Ураном, Нептуном и Плутоном, Солнца с Нептуном. Напряжённых аспектов в этой декаде нет, но соединение Плутона с Нептуном может внести некоторые коррективы в работу через различные неблагоприятные внешние факторы. Наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Благодаря многочисленным гармоничным аспектам Урана, эта декада наилучшим образом подходит для расширения сферы деловых интересов и обновления производства. Весы в этот период могут обнаружить новые перспективные направления для своей деятельности, установить деловые отношения с новыми партнёрами, заключить долгосрочный договор. Могут происходить неожиданные благоприятные события. Период подходит для командировки, дальней поездки. Почти такой же положительный прогноз гороскоп даёт и по взаимодействию с местными деловыми партнёрами. В этом направлении тоже возможно обновление партнёрских отношений, удачное заключение договора, открытие новых перспектив и начало нового проекта, а также значительное продвижение в работе. В основной профессиональной деятельности небольшие проблемы могут возникнуть 3 марта: в этот день Скорпионам не следует браться за новое дело, принимать на себя ответственность, давать обещания. И то же самое относится к 6 марта. На остальные дни прогноз положительный. Финансовая деятельность оценивается как успешная, но 7 марта возможно неудачное, рискованное решение. В этот день Скорпионы могут проявить легкомыслие или попасться на обман. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, за исключением 3 и 10 – 11 марта. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни тоже благоприятный, за исключением 3 и 10 – 11 марта. Материальное положение благополучное.

У Скорпионов-женщин в гороскопе присутствует напряжённый аспект Юпитера с Марсом, который негативно повлияет на выполнение основной работы. Судя по гороскопу, Скорпионы пойдут в неверном направлении, и будут проявлять слишком большую активность. Им в этот период следует ещё раз оценить свою мотивацию и реалистичность достижения цели. В целом, декада не подходит для серьёзной, ответственной работы, начала крупного проекта. Некоторых разовых успехов Скорпионы могут достичь в промежутки 3 – 4 и 6 – 7 марта, в остальные дни их ожидают трудности. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами тоже не располагает к активной деятельности. Здесь положительно оцениваются тоже только промежутки 3 – 4 и 6 – 7 марта. Во втором случае Скорпионы могут получить некое приятное сообщение, полезную информацию, но они не должны делать из этого далекоидущих выводов, так как перспективы марта не располагают к оптимизму. Рекомендуется ограничиться текущей работой без проявления инициативы. Прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами полностью благоприятный, с такой же перспективой до конца месяца. Период подходит для командировок, дальних поездок, расширения сферы делового сотрудничества, заключения договора. Гармоничный аспект Урана с Юпитером указывает на значительные возможности достижения успеха, а также на формирование благоприятных обстоятельств и удачу. Прогноз по финансам тоже положительный на весь период. В течение этой декады рекомендуется коллективная деятельность: успешные самостоятельные действия возможны только 3 – 4 и 6 – 7 марта. Ситуация в доме, отношения с близкими преимущественно благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни негативный, за исключением промежутка 3 – 5 марта. Материальное положение в основном неудовлетворительное.

Стрелец

У Стрельцов-мужчин астрологический фон в первую декаду марта сформируется из гармоничных аспектов Солнца с Меркурием, Венерой, Нептуном и Плутоном, Марса с Меркурием и Венерой, Меркурия с Венерой. Негативно повлияют на Стрельцов напряжённые аспекты Меркурия с Солнцем и Ураном, а также соединения Сатурна с Ураном и Марса с Меркурием. Гороскоп даёт отрицательный прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и решению финансовых вопросов. Декада непригодна для расширения сферы деловых интересов, обновления производства, смены направления деятельности. Не рекомендуются командировки, дальние поездки. Попытки установить новые деловые отношения закончатся неудачей, кроме того, возможны препятствия технического характера, а также неприятные происшествия. Рекомендуется всю деятельность в указанных направлениях свести к минимуму. Для выполнения основной работы гороскоп даёт положительный прогноз только на промежуток 6 – 7, а также на 9 марта. Под негативным влиянием Марса и Меркурия Стрельцы могут проявить избыточную настойчивость, возможно, даже агрессивность по отношению к коллегам или партнёрам, что существенно снизит эффективность деятельности. Период не подходит для принятия важных решений, инициативы, организационных, административных изменений. Новые проекты и ответственную работу лучше перенести на третью декаду. Прогноз по взаимодействию с местными деловыми партнёрами до 5 числа негативный, а на промежуток 5 – 10 марта положительный. Стрельцам рекомендуется посвятить первую половину декады планированию, а реализацией планов заняться во второй половине (они, скорей всего, собираются поступить наоборот). Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений положительный. Материальное положение до 4 марта неудовлетворительное, а далее благополучное.

У Стрельцов-женщин гороскоп даёт благоприятный прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности, кстати, это наиболее перспективное направление в марте. Гармоничные аспекты Урана с Солнцем и Юпитера с Сатурном создадут благоприятные внешние и внутренние условия для применения Стрельцами своих способностей и продвижения в делах. Уран будет способствовать раскрытию их творческого потенциала, и поддерживать их инициативы. В это период возможно благоприятное стечение обстоятельств, неожиданные приятные события, удача, помощь со стороны. Юпитер поможет расширить сферу деловых интересов, установить новые деловые отношения, реализовать прогрессивные идеи. Прогноз по выполнению основной работы благоприятен только до 8 марта. Период не подходит для начала нового долгосрочного проекта, рекомендуется ограничиться текущей работой. До указанной даты можно произвести реорганизацию, обновления производства, решить хозяйственные задачи, но всё это следует делать быстро, поэтому никаких крупных изменений на это время планировать нельзя. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами почти полностью негативный. Возможно, 6 марта окажется удачным днём, но всё равно серьёзную деятельность рекомендуется планировать на последующие периоды. Также не следует заключать какие-либо соглашения, договоры с расчетом на март. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений оцениваются положительно. Материальное положение на всю декаду прогнозируется как неудовлетворительное.

Козерог

У Козерогов-мужчин астрологический фон в первую декаду марта сформируется из гармоничных аспектов Солнца с Ураном, Нептуном и Плутоном, Сатурна с Меркурием и Венерой, Марса с Луной, Меркурием и Венерой, Меркурия с Венерой. Негативное влияние на Козерогов окажут напряжённые аспекты Урана с Сатурном, Венеры с Меркурием, а также соединение Марса с Меркурием. Гороскоп в профессиональном плане преимущественно благоприятный, тем не менее, в основной работе и при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами в промежутки 3 и 8 – 10 марта обстановка окажется непригодной для эффективной деятельности. В первом случае Венера и Меркурий ухудшат интеллектуальные и коммуникативные способности Козерогов, из-за чего возникнут трудности в деловом общении, а во втором агрессивный Марс будет провоцировать их на конфликт с партнёрами или коллегами. Вероятно, Козероги будут слишком настойчивы в реализации своих идей, и это не пойдёт на пользу делу. На остальные дни прогноз положительный, 6 – 7 марта будет особенно удачный период для решения деловых вопросов. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами полностью положительный. Гармоничный аспект Урана с Меркурием поможет существенно продвинуться в этом направлении, если Козероги задействуют свои творческие и интеллектуальные способности. Возможно получение позитивной информации, знакомство с интересными людьми, неожиданные благоприятные события. Прогноз по финансовой деятельности также положительный на всю декаду. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений благоприятный. Материальное положение в промежутки 3 и 8 – 10 марта оценивается как неудовлетворительное, а в остальные дни как благополучное.

У Козерогов-женщин прогноз по выполнению основной работы благоприятный, но 6 марта заниматься рабочими вопросами не следует. В целом, эту декаду лучше посвятить укреплению своих позиций, стабилизации деловых отношений, наведению порядка в работе, решению организационных, административных и других вопросов, связанных с формальностями, совершенствованию производства, планированию. Но это не исключает выполнения текущих дел и продвижения в основной работе: гороскоп указывает, что вся деятельность этого периода будет успешной. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами тоже благоприятный – за исключением 3 и 8 марта. В эти дни могут возникнуть небольшие проблемы при обсуждении рабочих вопросов или при оформлении деловых бумаг. Взаимодействие с далёкими партнёрами тоже будет успешным, но в этот период не рекомендуется заключать договор или соглашение, рассчитанное на долговременную работу. Вся деятельность должна умещаться в пределы этой декады. Командировки, поездки пройдут успешно, но их срок тоже должен ограничиваться текущим периодом. Прогноз по финансовой деятельности благоприятный, особенно, положительно характеризуются действия, направленные на укрепление финансового положения. Возможно получение финансовой поддержки, благополучное разрешение неких формальных вопросов, получение ценных советов или нужной информации. Гороскоп положительно характеризует и коллективную и одиночную деятельность, с небольшим предпочтением одиночной. Период подходит для инициативы и проявления лидерских качеств. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений благоприятный, кроме 8 марта. Материальное положение благополучное, но 3 и 8 марта возможны дополнительные траты или потери.

Водолей

У Водолеев-мужчин астрологический фон в первую декаду марта сформируется из гармоничных аспектов Нептуна с Меркурием, Юпитера с Венерой, Солнца с Меркурием, Венерой и Сатурном. Негативное воздействие на Водолеев окажут напряжённые аспекты Марса с Меркурием и Венерой, Меркурия с Юпитером и Ураном, Венеры с Юпитером, а также соединение Сатурна с Ураном, которое отрицательно отразится на сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности. Эта декада непригодна для расширения сферы деловых интересов, обновления производства, смены направления деятельности. Вместо этого Водолеи могут заняться совершенствованием методов работы, исправлением недостатков в работе, ремонтом оборудования. Период не подходит для командировок, дальних поездок. Обстоятельства будут складываться против намерений Водолеев, и вызывать у них агрессивную реакцию на события. В связи с этим, им следует быть осторожней в контактах с окружающими. Поиски нового направления закончатся неудачей или Водолеи найдут неправильное решение, которое приведёт к убыткам. Всю важную деятельность лучше отложить до более подходящего времени. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей благоприятный, но 8 марта заниматься рабочими вопросами не следует. Наилучшим является прогноз по взаимодействию с местными деловыми партнёрами. Гармоничные аспекты Меркурия и Венеры обеспечат в этом направлении повышенную умственную работоспособность и контактность. Период походит для работы со сложной информацией, обсуждения производственных и деловых задач с партнёрами и коллегами, совместной деятельности. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений характеризуются положительно, за исключением 6 марта (конфликт). Материальное положение благополучное.

У Водолеев-женщин гороскоп неблагоприятный, хотя положительно оценивается финансовая деятельность этого периода. Здесь только 7 марта возможны некоторые неприятности: неполучение ожидаемого дохода, помехи в финансировании или появление перспективы нежелательных расходов. Для выполнения основной работы и сотрудничества с местными деловыми партнёрами подходит только промежуток 6 – 7 марта, когда возможен быстрый, но кратковременный успех, например, при разовом получении помощи от коллег, руководства или влиятельных лиц. В остальное время усилия Водолеев будут блокироваться напряжёнными аспектами Юпитера, попытки реализовать свои идеи и планы окажутся неосуществимыми, обстоятельства будут складываться против них. Водолеям в этот период лучше думать о том, как не ухудшить ситуацию ещё больше, а не о продвижении в делах. Рекомендуется сосредоточиться на укреплении своего положения, а все планы перенести на более благоприятное время. Гороскоп полностью негативно оценивает коллективную работу этого периода, но положительно характеризует одиночную деятельность. Водолеям следует принять во внимание возможное вмешательство внешних неблагоприятных факторов, и заранее отстраниться от совместных действий. Аспекты Сатурна говорят о возникновении серьёзных препятствий в работе, возможных поломках и происшествиях, а также о напряжённых отношениях с коллегами. Декада не подходит для проявления лидерских качеств и принятия на себя ответственности. Ситуация в доме, отношения с близкими напряженные, за исключением 6 – 7 марта. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений оцениваются негативно. Материальное положение неудовлетворительно, за исключением 6 – 7 марта.

Рыбы

У Рыб-мужчин астрологический фон в первую декаду марта сформируется из гармоничных аспектов Солнца с Ураном, Нептуном и Плутоном, Сатурна с Меркурием и Венерой, Юпитера с Меркурием и Венерой. Напряжёнными будут аспекты Солнца с Марсом и Луны с Меркурием и Венерой. Наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и решению финансовых вопросов – на всю декаду он благоприятный. Гармоничные аспекты Солнца и дальних планет обеспечат Рыбам высокий уровень работоспособности, эффективное использование своих интеллектуальных и творческих возможностей, успешное продвижение в работе. Уран будет подталкивать Рыб к реализации возникающих идей, а Солнце создавать подходящие условия для этого. Возможны некие внезапные позитивные события, удачное стечение обстоятельств, неожиданная помощь со стороны. Положительно оцениваются перспективы командировки, дальней поездки. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей преимущественно неблагоприятный. Положительно характеризуется только промежуток 6 – 7 марта, когда, по прогнозу, Рыб посетит удача. Возможно, они в этот день найдут правильное решение интуитивно, но также не исключается, что это будет помощь руководства или влиятельного лица. В остальное время Рыбы будут сталкиваться с трудностями, скорей всего межличностного характера: ожидается отсутствие взаимопонимания с коллегами и окружающими. Прогноз по взаимодействию с местными партнёрами такой же, но благоприятный период окажется дольше: с 5 по 9 марта. В это время разумней всего заниматься укреплением отношений с партнёрами, например, разработкой совместных планов, но также в этот период не исключаются и успешные короткие, разовые операции. Ситуация в доме, отношения с близкими в основном напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений отрицательный. Материальное положение благополучное.

У Рыб-женщин гороскоп тоже в основном неблагоприятный. Полностью положительно оценивается только сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами. Этой деятельности будут способствовать гармоничные аспекты Солнца, Урана, Юпитера и Сатурна. По этой причине гороскоп отдаёт предпочтение одиночной, самостоятельной деятельности Рыб. Возможно, они отправятся в командировку – в этом случае она окажется успешной. Для выполнения основной работы подходит только промежуток 6 – 7 марта. В эти дни, судя по гороскопу, действие благоприятных обстоятельств совпадёт с успешным использованием Рыбами своих способностей. Возможно, решающую роль сыграет их интуиция (рекомендуется не игнорировать её). На остальные дни желательно свести работу к необходимому минимуму и не проявлять инициативы. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами полностью негативный. Под влиянием напряжённого аспекта Нептуна с Марсом Рыбы будут неадекватно оценивать ситуацию и не смогут найти правильного решения. В этой ситуации вероятен конфликт, а также попытки обмана от партнёров. Период не подходит для серьёзной, ответственной деятельности и реализации долгосрочных проектов. Прогноз по финансовой деятельности тоже неблагоприятный. Незначительные успехи возможны в первые дни месяца, 2 – 4 марта, а также 8 – 9 марта, но скорей это будут некие предварительные договорённости или действия, чем сами финансовые операции. На весь период гороскоп положительно характеризует одиночную, самостоятельную работу Рыб и отрицательно – коллективную деятельность. При этом прогноз по карьерному росту, укреплению профессионального положения благоприятный. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений негативный. Материальное положение неудовлетворительное.

Москва, Денис Вербицкий

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