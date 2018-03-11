Обманчивая безмятежность. Гороскоп РИА «Новый День» на 12 – 18 марта 2018

В третью неделю марта Солнце будет находиться в знаке Рыб. Меркурий и Венера остаются у Овна. Марс до 17 марта будет гостить у Стрельца, а затем отправится к Козерогу.

Солнце у Рыб покровительствует тайной деятельности и исследованию тайн. В это время внешняя обстановка обычно выглядит спокойной и безмятежной – как будто ничего не происходит. Однако в такой период вполне может возникнуть какая-нибудь сенсация, как результат раскрытия чьих-либо тайн.

Меркурий в Овне эмоционально неустойчив, часто пробуждает в людях бесцельную активность, торопливость, стремление срочно куда-то отправиться – в сочетании с неясными для себя намерениями. В случае, когда есть задача и цель, это состояние, в принципе, полезное, но требует дополнительных сил для концентрации внимания.

Венера в Овне энергична, чувствительна, остро реагирует на события, склонна к конфликтам, а также к бурному проявлению симпатии. В этот период Венера своей прямолинейностью подталкивает высказываться откровенно, даже бестактно, сообщая, как говорится, прямо в лоб, информацию, не подлежащую обнародованию.

Марс в Стрельце подталкивает к расширению сферы влияния, установлению новых связей, организации совместной деятельности. Он пробуждает в людях оптимизм, стремление к прогрессу, обновлению деятельности, получению новых знаний. Появляется тяга к путешествиям, смене обстановки, а также к различным преобразованиям, смелым экспериментам. В это время возникают масштабные планы, хотя и без гарантии их осуществления. Марс в Козероге упорен, последователен, настойчив. Он обязательно достигнет цели, но ему нужно точное представление о ней, и точное представление о своих действиях. Иначе говоря, для успеха необходима тщательная подготовка.

Овен

У Овнов-мужчин в третью неделю марта астрологический фон сформируется из гармоничных аспектов Урана с Венерой, Марса с Меркурием и Венерой, Солнца с Луной и Сатурном. Негативно повлияют на Овнов напряжённые аспекты Урана с Луной, Меркурия с Ураном и Нептуном, Венеры с Ураном и Нептуном. Наилучший прогноз относится к финансовой сфере – на всю неделю он благоприятный. Однако под влиянием Марса и Венеры Овны в этот период будут склонны к быстрым, непродуманным действиям, и могут совершить ошибку, упустив из-за этого некую выгоду. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей на начало и конец недели отрицательный, а на промежуток 13 – 15 марта положительный. Период не подходит для реализации новых идей: негативные аспекты Меркурия указывают на неосуществимость планов и проблемы с получением или обработкой информации. Возможны также помехи в виде стечения неблагоприятных обстоятельств. В середине недели Овны могут проявить инициативу и достичь существенного успеха, который укрепит их репутацию, однако развивать бурную деятельность всё же не рекомендуется. Прогноз по сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами одинаковый: до пятницы, 16 марта, он положительный, а затем, включая выходные, негативный. В эту неделю гармоничный Марс будет способствовать совместной деятельности Овнов и максимальному использованию их интеллектуальных возможностей. При этом Овнам рекомендуется отказаться от попыток решить сразу несколько проблем. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни положительный, за исключением 12 марта. Материальное положение благополучное, кроме 16 марта.

У Овнов-женщин прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей негативный. Напряжённый аспект Марса с Луной указывает на проблемы и трудности в текущей работе, а аспекты Урана и Нептуна предостерегают от начала новых проектов и резких изменений – смены направления деятельности, обновления оборудования и т.д. Прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и решению финансовых вопросов благоприятный. Здесь только в воскресенье, под негативным влиянием Венеры и Нептуна, Овны могут совершить опрометчивый поступок, заключить невыгодную сделку, а также пострадать от обмана. Поэтому в этот день заниматься чем-либо серьёзным не рекомендуется. На остальное время гороскоп прогнозирует успешное продвижение в делах, хотя прогресс ожидается скромным. Тем не менее, Овны оценят его для себя как важный, существенный, поскольку он необходим для последующих шагов. Командировки в этот период возможны, но значительных достижений тоже не будет. Период благоприятен для укрепления связей, планирования, достижения предварительных договорённостей. Прогноз по взаимодействию с местными деловыми партнёрами, в принципе, можно считать положительным, но важную работу лучше всё-таки перенести на третью декаду: гороскоп указывает на неблагоприятные внешние условия. Овны столкнуться с помехами в виде неудачного стечения обстоятельств, им может не хватить ресурсов в нужный момент или их будут отвлекать какие-то мелкие неприятности извне. Не рекомендуется проявлять инициативу. Прогноз по ситуации в доме и отношениям с близкими негативный. Перспективы встречи близкого человека и возникновения длительных отношений оцениваются положительно, кроме пятницы и выходных, 16 – 18 марта. Материальное положение тоже до 16 марта характеризуется как благополучное, а затем как неудовлетворительное.

Телец

У Тельцов-мужчин астрологический фон в третью неделю марта сформируется из гармоничных аспектов Солнца с Нептуном и Плутоном, а также напряжённых аспектов Марса с Солнцем и Венеры с Нептуном. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей до пятницы, 16 марта благоприятный, а затем отрицательный. Период не подходит для деловой активности, начала новых проектов, смены направления деятельности, хотя Марс будет подталкивать Тельцов к этому. Они будут склонны к необдуманным поступкам, импульсивному принятию решения, возможно, к проявлению агрессивности. Рекомендуется сдерживать себя и заниматься текущей работой, отложив важные проекты до более подходящего времени. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами такой же: в пятницу и выходные никаких серьёзных дел лучше не предпринимать. Обращение в официальные органы и юридические организации лучше отложить до наступления третьей декады. Взаимодействие с далекими деловыми партнёрами будут идти с переменным успехом. Период подходит для решения текущих задач, а начало новых проектов тоже лучше перенести на третью декаду. Прогноз по финансовой деятельности положительный, за исключением промежутка 14 – 15 марта, когда, под влиянием негативного Марса, Тельцы могут совершить ошибку и получить значительный ущерб. В целом, на этой неделе Тельцам рекомендуется умеренная, сдержанная активность, работа в коллективе на втором плане. Ситуация в доме, отношения с близкими до 16 марта характеризуются как благополучные, а далее как напряжённые. Перспективы встречи близкого человека и обустройства личной жизни оцениваются положительно. Материальное положение преимущественно неудовлетворительное.

У Тельцов-женщин прогноз по основной работе благоприятный, но в пятницу, 16 марта, и в воскресенье Тельцы могут оказаться под чужим влиянием и принять неверное решение. Также в эти дни возможен конфликт с коллегами или окружающими. Поэтому никакие важные вопросы в эти дни лучше не обсуждать и никаких решений не принимать. Благодаря Марсу и Венере Тельцы на этой неделе будут настроены на решительные шаги и проявление инициативы. В целом это положительный момент, но нужно следить за тем, чтобы их настойчивость не переросла в агрессивность, поскольку, по гороскопу, возможно обострение отношений с коллегами. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами положительный, но в пятницу, 16 марта, не следует принимать важных решений, заключать договор или устное соглашение. Взаимодействие с далёкими партнёрами тоже оценивается положительно, хотя значительных практических результатов достичь, видимо, не получится. Этот период больше подходит для подготовительных действий – проведения преобразований в работе, обновления оборудования, методов, смены партнёров или направления деятельности, планирования. Кроме того, гороскоп положительно оценивает перспективы командировки, дальней поездки. Прогноз по финансовой деятельности положительный, за исключением пятницы, 16 марта, и воскресенья. Не следует спешить с расходами или пытаться реализовать внезапно возникшую идею. Ситуация в доме, отношения с близкими в основном благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни благоприятный. Материальное положение до 16 марта благополучное, а затем неудовлетворительное.

Близнецы

У Близнецов-мужчин астрологический фон в третью неделю марта сформируется из гармоничных аспектов Солнца с Ураном, Нептуном и Плутоном, Марса с Венерой, Меркурием и Сатурном. Негативно повлияют на Близнецов напряжённый аспект Плутона с Венерой, а также соединение Плутона с Нептуном. Аспект Плутона с Венерой указывает на неблагоприятные внешние условия, которые возникнут под влиянием масштабных событий, а Плутон с Венерой добавят к этому проблемы в отношениях с далёкими деловыми партнёрами. Близнецы или партнёры в этот период не смогут выполнить взятые на себя обязательства, скорей всего, по объективным причинам, поэтому неделя непригодна ни для текущей работы, ни для начала нового проекта. Близнецы могут заняться подготовительной работой, планированием, исследованиями, обсуждением перспектив с партнёрами, не заключая при этом никаких договоров и не давая обещаний (поскольку не контролируют ситуацию). Прогноз по выполнению основной работы тоже полностью отрицательный. Решение важных задач лучше перенести на конец месяца. Гороскоп даёт благоприятный прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Гармоничные аспект Солнца указывают на возникновение условий для значительного продвижения в работе и широкие возможности для достижения успеха. Положительно характеризуются обращение в официальные органы, вышестоящие инстанции, юридические организации. Аспект Урана указывает на открытие новых перспектив, появление новых возможностей, а также на успешное применение собственных способностей Близнецов. Но при этом они не должны проявлять инициативы – рекомендуется следовать за событиями. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни отрицательный. Материальное положение в течение всей недели неудовлетворительное.

У Близнецов-женщин период для работы не подходит. Гороскоп указывает на преобладающее влияние негативных аспектов Урана, Марса, Плутона. В основной работе Уран с Луной создадут множество помех при решении повседневных вопросов. Ожидаются нарушения распорядка, срывы планов, появление внешних препятствий, отвлекающих от работы, возможны конфликты с коллегами, также это неудачный период для обращения к руководству. Неделя не подходит для решения административных, хозяйственных задач. Всю важную работу лучше перенести на конец месяца. Прогноз по сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами тоже отрицательный. Обстоятельства будут складываться неблагоприятным для Близнецов образом, попытки найти выход или применить новые средства, способы окажутся неудачными. В течение этой недели Близнецы будут готовы использовать весь свой интеллектуальный и творческий потенциал, однако обстоятельства не предоставят им такой возможности. Планы по сотрудничеству с местными партнёрами лучше перенести на третью декаду, а работу с далёкими партнёрами отложить на следующий месяц. Гороскоп даёт негативный прогноз как по одиночной, самостоятельной, так и коллективной деятельности Близнецов, поэтому рекомендуется сократить деловую активность до минимума. В то же время гороскоп прогнозирует успешную работу в финансовой сфере и указывает на отличные шансы для продвижения в карьере, повышения статуса, укрепления своего профессионального положения. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Перспективы обустройства личной жизни оцениваются негативно. Материальное положение до 16 марта благополучное, а затем неудовлетворительное.

Рак

У Раков-мужчин астрологический фон в третью неделю марта сформируется из гармоничных аспектов Венеры с Сатурном и Юпитером, Меркурия с Венерой, Марсом и Юпитером. Напряжёнными будут аспекты Меркурия с Сатурном, Ураном и Нептуном, Венеры с Меркурием и Ураном, Марса с Солнцем. Гороскоп в профессиональном плане преимущественно неблагоприятный. Основная деятельность оценивается полностью негативно. Напряжённые аспекты Меркурия указывают на невозможность продуктивной умственной работы в этот период и ограничения в действиях Раков. В течение всего периода ожидаются трудности в отношениях с коллегами и руководством, кроме того, не исключено, что Раки столкнутся с нагрузкой, превышающей их возможности, либо их будут отвлекать посторонние проблемы. Рекомендуется снизить деловую активность до минимума, не проявлять инициативы, не принимать на себя ответственность. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами тоже отрицательный. Кроме Меркурия, на невозможность эффективной работы в этом направлении указывают напряжённые аспекты Венеры. Ракам будет трудно поддерживать контакты с партнёрами, поэтому не рекомендуется приступать к ответственной работе, а все важные дела лучше отложить до конца месяца. Прогноз по финансам на первые дни недели, 12 – 13 марта, положительный, а на остальные дни негативный. Ситуация исправится в третьей декаде. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами характеризуется как успешное, но 14 марта возможны трудности – в этот день нежелательны никакие перемены. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Перспективы встречи близкого человека и обустройства личной жизни благоприятные, за исключением 14 и 18 марта. Материальное положение в основном неудовлетворительное.

У Раков-женщин гороскоп в профессиональном плане можно считать благоприятным. Проблемы могут возникнуть в выходные, 17 – 18 марта, когда негативное влияние Нептуна может ввести Раков в заблуждение. Эти дни не подходят для работы с информацией, разработки и обсуждения с партнёрами планов, заключения сделки, соглашения, принятия на себя обязательств. Существует вероятность обмана. Прогноз на рабочую неделю для основной работы положительный. Гармоничные аспекты Марса указывают на активную и успешную самостоятельную деятельность, широкий диапазон возможностей для применения своих деловых качеств, интеллектуальные и творческие успехи. Под влиянием Урана в работе могут происходить неожиданные позитивные изменения. Также этот период подходит для обновления деятельности. Сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами тоже характеризуется как успешное (за исключением выходных). Гармоничные аспекты планет создадут условия продвижения в делах, установления новых связей, открытия новых перспектив, заключения договоров. Положительно оцениваются командировки, дальние поездки. Период подходит для начала нового долгосрочного проекта, обновления производства, расширения сферы деятельности. На этой неделе Ракам рекомендуется действовать самостоятельно (кроме выходных), поскольку прогноз по коллективной работе негативный. Также и прогноз по продвижению в карьере отрицательный (в третьей декаде положение улучшится). Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни негативный. Материальное положение благополучное.

Лев

У Львов-мужчин астрологический фон в третью неделю марта сформируется из гармоничных аспектов Венеры с Меркурием, Сатурном и Марсом, Меркурия с Сатурном, Марса с Луной, Нептуна с Ураном. Негативно повлияют на Львов напряжённые аспекты Меркурия с Ураном и Венеры с Ураном. В основной работе и при сотрудничестве с местными и далёкими деловыми партнёрами трудности ожидаются 13 и 16 – 18 марта. В первом случае это скорей всего будет связано с возникновением новых перспектив или обновлением производства, из-за чего потребуется некоторое время для осмысления и подготовки к работе. Другой вариант – появление дополнительных обязанностей. В конце недели на Львов будут влиять напряжённые аспекты Урана, которые помешают началу нового проекта, контактам с новыми партнёрами, заключению договора. Также эти дни неблагоприятны для перехода на другую должность или работу. Гороскоп даёт положительный прогноз по решению финансовых вопросов. Гармоничный аспект Сатурна с Венерой создаст благоприятные условия для укрепления финансового положения, устранения недостатков в работе, поиска финансовой поддержки. В целом, самостоятельной, одиночной деятельностью на этой неделе лучше не заниматься, рекомендуется ограничиться коллективной работой на втором плане. Существенного продвижения в делах не ожидается. Период подходит для разработки планов, стратегии развития, решения профессиональных вопросов с руководством, укрепления отношений в коллективе и другой подготовительной работы. Также гороскоп даёт положительный прогноз для карьерного роста. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни положительный. Материальное положение тоже благополучное.

У Львов-женщин, судя по гороскопу, на этой неделе постоянно будут возникать трудности. Напряжённый аспект Солнца с Юпитером указывает на некие объективные обстоятельства, мешающие успешной работе. Возможно, на этой неделе у Львов появятся дополнительные обязанности, которые нарушат устоявшийся ход работы. Кроме того, пятница и выходные (16 – 18 марта) не подходят для начала нового проекта и сложной умственной деятельности. Не рекомендуется в эти дни браться за изучение документации, расчётов, договоров, подписывать обзывающие бумаги, а также заключать соглашения, давать обещания. Гороскоп указывает на нежелательность одиночной, самостоятельной деятельности, инициативы, принятия на себя ответственности. Рекомендуется работать в команде, следуя за событиями. Это относится к выполнению основной работы и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами, а прогноз по финансовой деятельности до пятницы, 16 марта, положительный, а на остаток недели отрицательный. Гармоничные аспект Урана указывает на возможность удачи, везения, предположительно, 14 или 16 марта, при этом в первом случае это будет связано непосредственно с работой, а во втором проявится либо как побочное следствие действий Львов, либо даже возникнет вопреки их действиям. Гороскоп даёт положительный прогноз по продвижению в карьере, укреплению своего профессионального положения, повышению авторитета. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный. Материальное положение до 16 марта благополучное, а в промежуток 16 – 18 марта неудовлетворительное.

Дева

У Дев-мужчин астрологический фон в третью неделю марта сформируется из гармоничных аспектов Марса с Юпитером, а также Нептуна. Негативное влияние на Дев окажут напряжённые аспекты Юпитера с Меркурием и Венерой, Урана с Меркурием и Венерой, Нептуна с Меркурием и Венерой, Венеры с Луной. Гороскоп даёт отрицательный прогноз по выполнению основной работы и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Напряжённые аспекты Юпитера с Меркурием и Венерой отрицательно повлияют на интеллектуальные и коммуникативные способности Дев, что выразится в их неспособности сосредоточиться на решении важных задач, затруднениях при формулировании своих мыслей, сложностях в достижении взаимопонимания с коллегами и партнёрами. Также на этой неделе возможны проблемы при получении или обработке информации, поломки оборудования, неувязки с транспортом. Не рекомендуется в этот период заниматься организационными вопросами, решать хозяйственные задачи, а также вести переговоры и принимать участие в общественных мероприятиях. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности положительный на рабочую неделю и отрицательный на выходные, 17 – 18 марта. Гороскоп даёт благоприятный прогноз по командировкам, дальним поездкам, поиску финансовой поддержки, расширению сферы деловых интересов. При этом Девам не рекомендуется одиночная, самостоятельная деятельность, инициатива. Лучше ограничиться работой в коллективе. Ситуация в доме, отношения с близкими 12 – 13 и 18 марта напряжённые, а в остальные дни благополучные. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни негативный. Материальное положение неудовлетворительное.

У Дев-женщин прогноз по работе в основном неблагоприятный: в астрологическом фоне преобладают напряжённые аспекты ближних планет. Венера, Марс и Меркурий указывают на затруднительность или невозможность успешной работы с коллегами и партнёрами, поэтому Девам рекомендуется одиночная деятельность. Девы на этой неделе будут раздражительными, у них возникнут проблемы с концентрацией внимания, кроме того, возможно, что некие внешние задачи будут отвлекать их от работы. В этот период могут произойти неблагоприятные события, изменение условий деятельности, перевод на другую должность или увеличение нагрузки. Неделя непригодна для продвижения в делах, выполнения ответственной работы, заключения договоров, соглашений. Гороскоп негативно оценивает основную профессиональную деятельность Дев, их сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами, решение финансовых вопросов. Прогноз по карьерному росту тоже отрицательный. Соответственно, рекомендуется уменьшить деловую активность до наступления более подходящего времени. Не следует предпринимать специальных усилий для выхода из затруднительного положения, поскольку Девы в такой момент окажутся под негативным влиянием Нептуна, и примут непригодный вариант действий. Идеи, возникшие в этот период, неосуществимы, а предложенные со стороны могут оказаться обманом. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни до 16 марта отрицательный, а на выходные благоприятный. Материальное положение на всю неделю неудовлетворительное.

Весы

У Весов-мужчин астрологический фон в третью неделю марта сформируется из гармоничных аспектов Нептуна с Венерой и Ураном, Меркурия с Марсом и Сатурном, Венеры с Сатурном, Луны с Меркурием и Венерой, Солнца с Плутоном. Негативное влияние на Весы окажут напряжённые аспекты Солнца с Меркурием и Венерой, Марса с Меркурием, Венерой и Юпитером, Урана с Меркурием и Венерой. Прогноз по выполнению основной работы, сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и решению финансовых вопросов до 16 марта благоприятный, а затем негативный. В пятницу и выходные на Весы будет воздействовать скопление напряжённых аспектов ближних планет, из-за чего они будут испытывать затруднения при контактах с партнёрами и коллегами, а также при выполнении сложной умственной работы. Поэтому этот промежуток лучше посвятить отдыху. В предыдущие дни будут преобладать гармоничные аспекты, которые создадут благоприятные возможности, как для текущей работы, так и для начала новых проектов, а также организационных, административных изменений, обновления оборудования, открытия новых перспектив, направлений деятельности. Прогноз для взаимодействия с далёкими деловыми партнёрами благоприятен только на первые дни недели, 12 – 13 марта. Вообще, месяц для этой деятельности неудачный, судя по гороскопу, до конца марта никакой практической работой в этом направлении заниматься не следует. Гороскоп указывает, что одиночная, самостоятельная деятельность может быть успешной тоже только 12 – 13 марта. Прогноз по коллективной деятельности полностью благоприятный. Ситуация в доме, отношения с близкими в основном напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений на промежуток 12 – 14 марта положительный, а на остальные дни негативный. Материальное положение тоже благополучное только до 15 числа.

У Весов-женщин прогноз в профессиональном плане можно считать благоприятным. На этой неделе только выходные непригодны для работы – из-за влияния напряжённых аспектов Урана с Меркурием и Венерой. В субботу и воскресенье не следует начинать ничего нового при выполнении основной работы и сотрудничестве с местными деловыми партнёрами, а также нежелательно обсуждать планы и заключать соглашения. Кроме того, в пятницу не рекомендуется менять место работы, должность, направление деятельности. Новую работу, особенно, с местными партнёрами, следует начинать в третью декаду. Прогноз по финансам благоприятный, но в выходные тоже нежелательно принимать какие-либо решения. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами в течение рабочей недели будет успешным, но следует учесть, что, начиная с воскресенья ситуация в этом направлении ухудшится. Поэтому нежелательно приступать к длительной работе. В период до выходных на Весы будут влиять гармоничные аспекты Меркурия, а также Солнце с Плутоном, что подразумевает интенсивную интеллектуальную работу, широкие возможности для продвижения в делах, благоприятные условия для обновления деятельности. На этой неделе гороскоп отдаёт предпочтение коллективной работе, прогноз по одиночной деятельности отрицательный. Прогноз по карьерному росту благоприятный, за исключением выходных. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, за исключением промежутка 16 – 18 марта. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни в основном негативный. Материальное положение в промежуток 12 – 15 марта благополучное, а затем неудовлетворительное.

Скорпион

У Скорпионов-мужчин астрологический фон в третью неделю марта сформируется из гармоничных аспектов Солнца с Нептуном, Ураном, Юпитером, Марса с Меркурием, Юпитера с Ураном. Напряжённых аспектов на этой неделе нет, но соединение Плутона с Нептуном указывает на некие помехи объективного характера. В основной работе и при решении финансовых вопросов могут проявиться неблагоприятные внешние факторы – масштабные события, на которые Скорпионы не могут повлиять. Поэтому на этой неделе рекомендуется ограничиться текущей работой и не начинать крупных проектов. Кроме того, в пятницу и выходные, 16 – 18 марта, не рекомендуется заниматься рабочими вопросами. Прогноз по сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами полностью благоприятный. гармоничные аспекты Солнца создадут отличные возможности для расширения сферы деловых интересов, установления новых связей, смены направления деятельности. Период подходит для начала новых проектов, а также для обращения в официальные органы, вышестоящие инстанции юридические организации. Прогноз по командировке, дальней поездке тоже позитивный. Гороскоп положительно оценивает как коллективную, так и одиночную работу Скорпионов, при этом предпочтение отдаёт одиночной деятельности. Уран, Юпитер и Марс с Меркурием помогут задействовать все деловые качества и способности и значительно продвинуться в работе. Период подходит для проявления инициативы, принятия на себя ответственности, разумного риска. Ситуация в доме, отношения с близкими в основном напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни негативный. Материальное положение благополучное.

У Скорпионов-женщин в гороскопе по-прежнему присутствует напряжённый аспект Юпитера с Марсом, создающий сложности при выполнении основной работы. Вероятно, Скорпионы в этой работе выбрали неверное направление движения, недостижимую цель, или их методы неадекватны задаче, которую они стремятся решить. Поэтому гороскоп даёт негативный прогноз по основной профессиональной деятельности, в связи с чем, рекомендуется экономить ресурсы. Возможно, Скорпионам следует пересмотреть свои планы. Также гороскоп даёт негативный прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Здесь проявится негативное влияние аспекта Плутона с Нептуном: Скорпионы столкнутся с неблагоприятными обстоятельствами, мешающими достичь успеха. Обстановка будет складываться против интересов Скорпионов, поэтому никаких важных задач на этой неделе лучше не решать. Также в эти дни не рекомендуется обращаться в официальные органы, юридические организации. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами, наоборот, полностью благоприятен: в этом направлении им будут помогать гармоничные аспекты Солнца с дальними планетами. Период подходит для расширения сферы делового сотрудничества, установления новых контактов, заключения соглашений, договоров, начала нового проекта. Прогноз по финансовой деятельности тоже полностью благоприятный. Возможно поступление значительных сумм, финансовая поддержка от партнёров, а также удачное вложение средств. Но при этом Скорпионы должны избегать риска. Гороскоп негативно оценивает самостоятельную, одиночную деятельность Скорпионов. На всю неделю рекомендуется работа в коллективе. Ситуация в доме, отношения с близкими преимущественно напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни негативный. Материальное положение в основном неудовлетворительное.

Стрелец

У Стрельцов-мужчин астрологический фон в третью неделю марта сформируется из гармоничных аспектов Венеры с Меркурием, Марсом, Юпитером, Меркурия с Юпитером и Солнца с Сатурном. Негативно повлияют на Стрельцов напряжённые аспекты Меркурия с Нептуном и Солнцем, Венеры с Ураном и Нептуном, и, кроме того, отрицательно проявят себя соединения Сатурна с Ураном и Плутоном. Гороскоп в профессиональном плане неблагоприятный. Полностью негативно характеризуются сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами и финансовая деятельность. Аспекты Сатурна указывают на невозможность продвижения в делах, а также любых существенных изменений в работе. Точней, изменения возможны только в худшую сторону. Также для Стрельцов это может означать большой объём работы, принятие на себя тяжёлых обязанностей, которые требуют значительного напряжения сил. В этот период Стрельцы должны будут сосредоточиться на выполнении текущей работы, решении важной задачи и не думать о расширении сферы деловых интересов. Обстоятельства потребуют максимальной концентрации сил в одной точке. Прогноз по выполнению основной работы тоже негативный. Все важные дела лучше перенести на третью декаду, когда ситуация улучшится, а на этой неделе лучше заниматься несложной работой, не требующей значительных интеллектуальных и физических усилий. Прогноз по взаимодействию с местными партнёрами тоже в основном отрицательный. Благоприятным будет только промежуток 13 – 15 марта, когда успешной окажется разовая сделка, и кроме того, это подходящий момент для решения юридических вопросов и улаживания каких-либо формальностей с официальными органами. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений положительный. Материальное положение благополучное, за исключением пятницы и выходных, промежутка 16 – 18 марта.

У Стрельцов-женщин многочисленные напряжённые аспекты ближних планет сделают невозможным успешное сотрудничество с местными деловыми партнёрами и выполнение основных профессиональных обязанностей. Под негативным влиянием Венеры и Меркурия Стрельцы окажутся неспособны наладить эффективное взаимодействие с коллегами и партнёрами, а аспекты Сатурна создадут препятствия в случае попыток преодолеть трудности новыми способами. Гороскоп даёт негативный прогноз по коллективной деятельности Стрельцов и перспективам карьерного роста. Также это неподходящий момент для обращения в официальные органы и юридические организации. Зато прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами практически полностью благоприятный. Здесь ближние планеты и Юпитер окажутся на стороне Стрельцов, и создадут наилучшие условия для работы. Положительно характеризуются командировки, дальние поездки. Хороший прогноз по установлению новых контактов, заключению сделок, договоров, соглашений. Успешно будет продвигаться текущая деятельность, это подходящий период для укрепления сотрудничества, стабилизации работы, а также продвижения планов по достижению долгосрочных целей. Финансовая деятельность тоже оценивается как успешная. Возможно поступление крупных сумм или удачное вложение собственных средств организации. На всю неделю гороскоп даёт негативный прогноз по коллективной деятельности, и положительный по одиночной работе Стрельцов. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений оцениваются положительно. Материальное положение прогнозируется неудовлетворительное.

Козерог

У Козерогов-мужчин астрологический фон в третью неделю марта сформируется из гармоничных аспектов Юпитера с Меркурием и Венерой, а также Солнца с Сатурном и Марсом. Напряжёнными будут аспекты Урана с Сатурном, Меркурием и Венерой, Нептуна с Меркурием и Венерой, Солнца с Меркурием. Наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и решению финансовых вопросов. При этом в выходные заниматься этой работой не рекомендуется: находясь под негативным влиянием Меркурия и Венеры, Козероги могут допустить критическую ошибку. А в течение рабочей недели эти планеты в аспекте с Юпитером будут работать на пользу Козерогам. Возможна удачная командировка с существенной финансовой выгодой, привлечением инвестиций или выгодным инвестированием в совместный проект. Козероги могут получить ценную информацию или приятные известия, открыть новые перспективы, укрепить существующие связи или привлечь новых партнёров. Прогноз по выполнению основной работы и взаимодействию с местными деловыми партнёрами хуже: здесь положительно оценивается только промежуток до 15 марта, а прогноз на остальные дни отрицательный. С 15 числа, под воздействием напряжённого аспекта Солнца возникнут неблагоприятные для работы условия, из-за чего либо партнёры окажутся неспособны выполнять свои обязательства, либо Козероги не сумеют наладить продуктивные отношения. Кроме того, в это время у них возникнут интеллектуальные затруднения из-за временного ухудшения способностей, в связи с чем, в этот момент им не рекомендуется заниматься сложным умственным трудом. На эту неделю гороскоп даёт положительный прогноз по одиночной, самостоятельной деятельности, и отрицательный по коллективной работе. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений благоприятный. Материальное положение в промежуток 12 – 14 марта характеризуется как благополучное, а в остальные дни как неудовлетворительное.

У Козерогов-женщин прогноз по выполнению основной работы и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами до 16 марта благоприятный, а на пятницу и выходные отрицательный. В этот промежуток Козерогам не следует принимать важное решение, поскольку, находясь под влиянием негативных аспектов Меркурия и Венеры, они могут совершить ошибку, неправильно оценив обстоятельства или опираясь на ложную информацию. Также в эти дни не рекомендуется начинать новое дело, заключать соглашение, обещать что-либо. В течение рабочей недели у них будет достаточно возможностей для решения всех текущих задач, включая успешное взаимодействие с официальными органами и юридическими организациями. Прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами практически такой же, но, кроме того, 14 марта Козероги могут взяться за решение неосуществимой задачи, и потерпят неудачу. Также в этот день не рекомендуется переходить на другую работу, менять должность. Прогноз по финансовой сфере – наилучший на этой неделе и имеющий наилучшие перспективы в этом месяце: он положительный на весь период, за исключением выходных. Гармоничные аспект Меркурия с Юпитером указывает на возможности расширения сферы финансовой деятельности: получения займов, кредитов, инвестиций, прибыли, поступления средств из других источников, появление новых перспектив, удачное вложение собственных и заёмных средств. Допускается разумный риск. До 16 марта гороскоп даёт положительный прогноз по одиночной и коллективной деятельности Козерогов, а на пятницу и выходные то и другое не рекомендуются. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений до 16 марта благоприятный, а на остальные дни негативный. Материальное положение тоже до 16 марта благополучное, а затем неудовлетворительное.

Водолей

У Водолеев-мужчин астрологический фон в третью неделю марта сформируется из гармоничных аспектов Солнца с Меркурием и Венерой, Марса с Луной, Нептуна с Меркурием и Юпитера с Венерой. Негативное воздействие на Водолеев окажут напряжённые аспекты Венеры с Ураном, Меркурием и Нептуном, Меркурия с Нептуном, а также соединение Сатурна с Ураном. Гороскоп в профессиональном плане скорей неблагоприятный. Наилучший прогноз относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами: до пятницы, 16 марта, он благоприятный. В пятницу и выходные Водолеи будут находиться под влиянием напряжённых аспектов Меркурия и Венеры, из-за чего работа с партнёрами не рекомендуется. В эти дни возможно взаимное непонимание, попытка обмана, срыв планов, ошибки. Важные вопросы, оставшиеся нерешёнными, лучше перенести на третью декаду. Для успешного выполнения основной работы подходит только промежуток 12 – 14 марта, зато в эти дни обстоятельства будут складываться в пользу Водолеев, так что они, возможно, достигнут заметного успеха, приложив минимум усилий. Также в эти дни могут быть заложены основы для дальнейшей длительной совместной работы с партнёрами. Прогноз по решению финансовых вопросов и взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами негативный на всю неделю. Соединение Сатурна с Ураном не позволит продвинуться в работе, и, кроме того, этот период непригоден для расширения сферы деловых интересов, обновления производства, смены направления деятельности. Не рекомендуется отправляться в командировку: Водолеи могут даже не доехать до места назначения из-за поломок транспорта или других неожиданных препятствий. Все важные дела лучше отложить до конца месяца. Ситуация в доме, отношения с близкими до 16 марта благополучные, а далее напряжённые. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений характеризуются положительно на период 12 – 15 марта, и отрицательно на остальные дни недели. Материальное положение благополучное.

У Водолеев-женщин неделя для работы непригодна. Небольшие разовые успехи возможны в финансовой сфере 12, 14 и 16 марта, а прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами полностью отрицательный. Также негативно характеризуется одиночная и коллективная деятельность Водолеев. На этой неделе астрологический фон состоит из большого количества напряжённых аспектов, поэтому деловую активность желательно уменьшить до минимума. Напряжённый аспект Юпитера с Солнцем указывает, что обстоятельства будут складываться против Водолеев. Сами они в это время тоже будут не в лучшей форме. Напряженные аспекты Меркурия указывают на ухудшение интеллектуальных способностей, а воздействие Нептуна будет искажать восприятие действительности и вызывать непрактичные мысли. Следует воздержаться от попыток реализовать планы и идеи, возникающие в этот период. Неделя не подходит для подписания важных документов, заключения договоров, соглашений, обращения в официальные органы и юридические организации. Также исключена инициатива, риск. Если в этот период Водолеи будут испытывать лень, апатию, то им не следует пытаться преодолеть это состояние: скорей всего это влияние Юпитера, который ставит Водолеям защиту от негативного Плутона. Плутон в это время может причинить значительный вред, формируя разрушительные события, которым сами Водолеи противостоять не могут (но если апатии не будет, не следует вызывать её искусственно, поскольку её отсутствие означает, что опасности нет). Ситуация в доме, отношения с близкими напряженные. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений на этой неделе оцениваются негативно. Материальное положение неудовлетворительное.

Рыбы

У Рыб-мужчин астрологический фон в третью неделю марта сформируется из гармоничных аспектов Марса с Меркурием и Венерой, Венеры с Юпитером, Солнца с Плутоном. Напряжёнными будут аспекты Меркурия с Ураном и Нептуном, Венеры с Ураном. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами благоприятный до 16 марта и отрицательный на остальные дни. Рабочая неделя подходит для решения текущих вопросов, выполнения повседневных задач, заключения разовых сделок. В пятницу и выходные не рекомендуется принимать участие в обсуждении деловых вопросов, а также начинать новое дело. Кроме того, в течение недели нежелательно переходить на новую работу, вступать в новую должность, и, в целом, рекомендуется избегать значительных изменений в работе. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности положительный. Гармоничные аспекты планет создадут благоприятные условия для командировки, эффективной работы с партнёрами, заключения договоров, но заключать контракт на долгосрочную деятельность в ближайшей перспективе нежелательно. Возможно только совместное планирование на отдалённое время. Гороскоп указывает, что коллективная и одиночная деятельность Рыб будет полностью успешной только в первые дни недели, 12 – 13 марта, поэтому не рекомендуется проявлять инициативу и принимать на себя обязанности лидера. Необходимо учитывать вероятность вмешательства неблагоприятных внешних факторов. Ситуация в доме, отношения с близкими до 16 марта благополучные, а затем напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений положительный. Материальное положение благополучное, за исключением выходных.

У Рыб-женщин прогноз в профессиональном плане преимущественно неблагоприятный. Напряжённый аспект Нептуна с Марсом продолжает искажать восприятие действительности и вынуждает тратить ресурсы нерационально. Прогноз по выполнению основной работы остаётся отрицательным. Не рекомендуется в этот период начинать новую деятельность, лучше снизить деловую активность до минимума и заниматься только простыми задачами. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами положительный до 16 марта и негативный на остальные дни. Пятница и выходные не подходят для начала новой деятельности, а также решения хозяйственных, организационных задач. Нежелательно в эти дни встречаться с коллегами и обсуждать рабочие вопросы. В течение рабочей недели, судя по гороскопу, у Рыб увеличится число деловых контактов с коллегами. В результате, это может укрепить личные отношения, Рыбы при этом могут получить полезную или приятную информацию, но профессиональная деятельность пострадает. Но возможно, Рыбы примут участие в каком-то общественном мероприятии, в этом случае они смогут установить новые полезные контакты с партнёрами. Гороскоп даёт негативный прогноз по коллективной деятельности этого периода, а одиночная работа оценивается успешной на промежуток до 16 марта. Если Рыбы будут действовать самостоятельно, то от них потребуется контролировать свои эмоции, иначе они могут увлечься и вызовут к себе неприязнь окружающих. Период не подходит для продвижения в карьере. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, за исключением выходных. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений положительный. Материальное положение до 16 марта благополучное, а затем неудовлетворительное.

Москва, Денис Вербицкий

Москва. Другие новости 11.03.18

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