Правительство РФ утвердило маршрут ВСМ «Челябинск – Екатеринбург»

Проект строительства уральской высокоскоростной магистрали включен в схему территориального планирования страны в области федерального транспорта. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», документ, опубликованный на сайте правительства, уточняет трассировку железнодорожной магистрали. В Свердловской области трасса пройдёт через Екатеринбург, Белоярский, Арамильский, Сысертский городские округа.

На Южном Урале ВСМ затронет Каслинский, Сосновский, Кунашакский, Красноармейский районы и непосредственно Челябинск.

Напомним, строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали «Челябинск – Екатеринбург» обсуждается уже несколько лет.

В январе текущего года южноуральские власти подали в правительство России проект концессионного соглашения, рассчитанного на 32-летний срок. Заявитель – хозяйственное партнерство «Уральская скоростная магистраль» – предлагает привлечь инвестиции и реализовать проект вскладчину с государством.

Согласно документу, предполагается создание новой двухпутной высокоскоростной магистрали протяженностью около 209 километров и сопутствующей инфраструктуры. В частности, планируется создание 4 промежуточных станций и вокзальных комплексов (аэропорт Баландино, Снежинск, Сысерть и аэропорт Кольцово), депо для высокоскоростного подвижного состава и здание управления УВСМ. Общее расстояние между конечными станциями составит около 218 километров.

Завершить строительство и ввести магистраль в эксплуатацию планируется в 2024 году. По предварительным расчетам, строительство ВСМ «Челябинск – Екатеринбург» обойдется в 360 миллиардов рублей.

Челябинск, Юлия Димова

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