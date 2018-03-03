В многоэтажке Чебаркуля прогремел взрыв

В Челябинской области отец с дочерью пострадали при взрыве в многоквартирном доме.

Как передает корреспондент РИА, ЧП случилось накануне вечером на улице Карпенко. Ударной волной в одной из квартир выбило стекла. В момент происшествия внутри находились мужчина и 9-летняя девочка.

Очевидцы вызвали «скорую». 39-летнего хозяина квартиры с ожогами 2-3 степени госпитализировали, пишет газета «Южноуралец».

Его дочь получила незначительные травмы, ребенок направлен на амбулаторное лечение.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

По предварительным данным, взрыв спровоцировала стоявшая на плите скороварка.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 03.03.18

Правительство РФ утвердило маршрут ВСМ «Челябинск – Екатеринбург». / Врачи по ошибке проткнули южноуральцу легкое. / Защити их! Губернатору Челябинской области объяснили, как добиться народной любви. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»