В отделе полиции Челябинска скончался мужчина

В отделе полиции Тракторозаводского района Челябинска умер мужчина.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, ЧП произошло вечером 2 марта. По данным очевидцев, горожанину внезапно стало плохо в фойе здания. Дежурный вызвал медицинскую бригаду, однако челябинец скончался до приезда «скорой».
Известно, что 1 марта мужчину доставили в полицию после бытового конфликта, но через несколько часов отпустили, обязав явиться в отдел на следующий день.
В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства происшествия, по факту гибели горожанина проводится проверка.
Челябинск, Юлия Димова
Челябинск. Другие новости 03.03.18
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