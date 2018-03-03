В отделе полиции Челябинска скончался мужчина

В отделе полиции Тракторозаводского района Челябинска умер мужчина.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, ЧП произошло вечером 2 марта. По данным очевидцев, горожанину внезапно стало плохо в фойе здания. Дежурный вызвал медицинскую бригаду, однако челябинец скончался до приезда «скорой».

Известно, что 1 марта мужчину доставили в полицию после бытового конфликта, но через несколько часов отпустили, обязав явиться в отдел на следующий день.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства происшествия, по факту гибели горожанина проводится проверка.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 03.03.18

Развал Союза, «мирные» ракеты, чистки в Дагестане и лукавство в Челябинске: о чем говорил президент с журналистами (ВИДЕО). / В многоэтажке Чебаркуля прогремел взрыв. / Правительство РФ утвердило маршрут ВСМ «Челябинск – Екатеринбург». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»