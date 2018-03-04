Скончался легендарный джазмен Игорь Бурко

В Челябинске умер народный артист России Игорь Бурко.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской государственной филармонии, основатель и бессменный руководитель «Уральского диксиленда» скончался утром 4 марта. Игорь Бурко ушел из жизни в возрасте 73 лет.

Несколько дней назад музыканта в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу с инсультом.

Прощание с артистом состоится 6 марта c 11 до 12 часов в траурном зале челябинского крематория.

Игорь Бурко по праву считается мэтром российского джаза. В 1969 году он организовал на базе областной филармонии эстрадный инструментальный ансамбль «Южный Урал», «под прикрытием» которого собрал свой собственный дикселенд. В рамках большой концертной программы «Южного Урала» восемь музыкантов играли джаз.

Впоследствии «Уральский диксиленд» стал одним из самых известных джазовых коллективов страны. Оркестр объездил с концертами всю Россию, республики бывшего СССР и большинство стран Европы.

Челябинск, Юлия Димова

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