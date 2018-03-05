В Челябинске дворец спорта оштрафовали за загрязнение воздуха

В Челябинске муниципальный дворе спорта «Юность» поймали не нарушении экологического законодательства.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Центрального района Челябинска провела проверку соблюдения МУП Дворец спорта «Юность» требований законодательства в области охраны атмосферного воздуха при эксплуатации источников выбросов вредных веществ.

Установлено, что к основным источникам выбросов загрязняющих веществ относятся комплекс газопоршневых агрегатов, использующихся для выработки электрической и тепловой энергии, и газовая котельная. Однако, вопреки требованиям закона, специального разрешения на выброс вредных веществ у муниципального предприятия нет. Кроме того, мероприятия по уменьшению таких выбросов в атмосферу в период НМУ с министерством экологии Челябинской области не согласованы, и соответственно не проводятся.

По результатам проверки прокуратурой района в отношении директора предприятия и юридического лица возбуждены административные дела. В итоге министерство экологии Челябинской области оштрафовало МУП «ДС «Юность» на 90 тысяч рублей, а его директор – на 40 тысяч рублей.

Только после вмешательства прокуратуры в региональное министерство экологии направлено заявление о выдаче разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, со специализированной организацией заключен договор на разработку плана мероприятий по уменьшению выбросов в период неблагоприятных метеорологических условий. К дисциплинарной ответственности привлечен главный инженер предприятия.

Исполнение мероприятий, направленных на устранение нарушений законодательства, поставлено на контроль в прокуратуре района.

Челябинск, Виктор Елисеев

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